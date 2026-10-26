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Víctor Heredia cuestionó al gobierno de Milei: "Lo que más me preocupa es la gente"

Antes de su show este sábado en Rosario, el músico criticó en La Capital+ la represión a jubilados y estudiantes. Su amor por Mercedes Sosa y el reencuentro con el público de la ciudad

26 de octubre 2026 · 11:10hs
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Víctor Heredia se reencontrará con el público rosarino

Víctor Heredia se reencontrará con el público rosarino

Víctor Heredia volverá a presentarse en Rosario después de un tiempo sin visitar la ciudad. En una entrevista con el programa "Una Tarde Más", de La Capital+, expresó su entusiasmo por reencontrarse con su público y habló sobre cómo lo encuentran sus casi 80 años.

El músico actuará este sábado 31 de octubre en el teatro municipal La Comedia con Desde el paso del Rey, un espectáculo que recorre distintas etapas de su vida y su trayectoria a través de sus canciones. Las entradas cuentan con un 20% de descuento con Beneficios La Capital.

“La música no tiene límites”

Uno de los temas más reconocidos de Heredia, Sobreviviendo, continúa llegando a nuevas generaciones a través de versiones en otros géneros. El músico destacó especialmente la interpretación que grabó junto a Traiko, de Meta Guacha, en ritmo de cumbia.

“Me parece maravilloso”, dijo sobre el interés de los jóvenes por sus canciones. Escrita alrededor de 1982 y publicada en 1984, Sobreviviendo acumuló numerosas versiones a lo largo de las décadas. “La música no tiene límites y creo que esta versión de Sobreviviendo lo demuestra claramente”, afirmó.

Heredia también destacó la influencia de su hijo Taiú , productor musical vinculado a proyectos de artistas como Duki y Trueno, para acercarse a sonidos que antes desconocía. “Es hermosísimo tener la posibilidad de ver a jóvenes hablando de su entorno, contando lo que les pasa, soñando con un futuro distinto”, expresó.

La vigencia de su obra también se manifiesta en las canchas de fútbol. El músico contó que le resulta emocionante escuchar a las hinchadas de Boca, River y la Selección argentina cantar letras adaptadas a melodías suyas, como Todavía cantamos y Sobreviviendo.

La admiración por Charly García y Mercedes Sosa

Durante la entrevista, Heredia habló de Charly García, quien cumplió 75 años. Aunque nunca llegaron a realizar una colaboración musical, expresó su admiración por el artista. “Me hubiera encantado. Para mí hubiera sido un honor”, dijo.

También recordó a Mercedes Sosa, a quien consideró fundamental para la difusión internacional de sus canciones. “Sin Mercedes mi carrera había sido más compleja, más lenta, más complicada”, reconoció.

El músico contó que, en algunas presentaciones en el exterior, el público reaccionaba especialmente cuando interpretaba Razón de vivir u Ojos de cielo, canciones que ya conocía por la voz de Sosa. Además de destacar su aporte artístico, recordó el cariño y la amistad que los unieron durante años.

Su mirada sobre la situación del país

Consultado sobre el gobierno de Javier Milei, respondió que lo que más le preocupa es “la gente”. El músico manifestó su dolor por la situación de los jubilados que salen a reclamar y criticó la represión durante las manifestaciones.

>> Leer más: "Soy un artista consciente que mira la realidad"

“Es una barbaridad lo que ha sucedido con la represión”, afirmó. También cuestionó el accionar policial contra jóvenes, estudiantes y personas que transitaban por la zona. “Es muy triste, muy triste que nos esté pasando esto a los argentinos”, agregó.

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