Central Córdoba y Leones FC ganaron por penales y el sueño de llegar a Primera B sigue vivo

Los charrúas y el equipo de la familia Messi igualaron 2 a 2 en el global y pasaron por penales: 5 a 3 Centra Córdoba y 4 a 2 Leones FC en Bella Vista

El equipo de la familia Messi ganó por penales y continúa en el Reducido.

Festejo loco de los jugadores de Central Córdoba, trepados al alambrado de la cancha de Ituzaingó. Le ganó a Centro Español por penales y sigue en el Reducido de la Primera C.

Central Córdoba y Leones FC continúan en el Reducido de la Primera C y el sueño de llegar a Primera B sigue vivo. El Matador perdió ante Centro Español (2-1), con un global 2-2 y en la serie de penales lo ganó por 5 a 3. Por su parte, el elenco de Alvear derrotó a Mercedes 1-0 con un global 2 a 2 y por la vía de los penales ganó 4 a 2. El Charrúa enfrentará a Cañuelas y Leones FC a Sportivo Barracas en la próxima fase-

Con la ventaja por el triunfo en el partido de ida, el equipo dirigido por Arnaldo Sialle visitó a Centro Español con la premisa de no perder para clasificar. En la ida, el Charrúa ganó por 1 a 0 con el tanto de Paulo Killer. Y si bien cayó 2 a 1, lo ganó desde el punto penal donde no falló ni un remate.

Desde el inicio, el trámite fue parejo y la primera situación fue para el dueño de casa a los 3' con el potente remate de Brian Hernández pero Matías Giroldi en gran reacción mandó el balón al córner.

Centro Español abrió el marcador

La visita se adelantó y los 14' Diego Barrionuevo remató ante la salida de Forgaral y el guardavalla se quedó tiro. Sobre los 28' llegó un desacople defensivo en el área del Matador y Adrián Arrighi con un tiro suave puso el 1 a 0 para los gallegos.

En el resto de la etapa inicial, el dueño de casa manejó la pelota y no creó situaciones en el arco de Giroldi. Por su parte, el Matador careció de ideas para conseguir la igualdad. Con el triunfo del gallego se fueron al descanso.

Messi igualó el partido

En el arranque del segundo tiempo, la visita salió con otro semblante y a los 47' Barrionuevo habilitó a Joaquín Messi. El hábil mediocampista sacó un tremendo zapatazo para poner el 1 a 1. Con este resultado, el Matador estaba logrando la clasificación.

Después, el equipo de Cacho Sialle controló las acciones, fue superior al Gallego pero careció de puntería para aumentar. Pero a los 63', llegó el segundo tanto del dueño de casa por intermedio de Tomás Rozic. En clara posición adelantada, el juez dio el gol y todo Córdoba protestó la jugada.

En el resto del encuentro, Córdoba buscó el gol para igualar el partido pero careció de ideas en los metros finales. Después llegaron los penales. Y allí todo fue color de rosas, porque no falló ninguno, mientras que Giroldi atajó uno para finalizar 5 a 3 con el último disparo de Francisco Duré.

Leones FC festejó en el Griffa

Obligado por el triunfo y que sea por una diferencia de dos goles, el equipo de la familia Messi enfrentó a Mercedes en el predio Jorge Bernardo Griffa. En el encuentro de ida, los mercedinos se alzaron con la victoria por 2 a 1, con dos penales.

En un encuentro disputado, Leones FC y Mercedes igualaron sin goles al cabo del primer tiempo. Los dueños de casa necesitaban el triunfo para forzar al menos los penales. Alejandro Porticella fue el árbitro del partido.

Y cuando ya Leones empezaba a desesperarse, llegó el penal sobre el final que Juan Ignacio Vieyra trocó en gol. Eso desató el enojo de Mercedes, con roja al DT incluido e inclusive hubo protestas en el tercer penal atajado por Alegre.

Lo cierto es que Alegre atajó también el primero y Cristian Bonesso definió el último para poner el 4 a 2, desatando el festejo del numeroso público que colmó el Jorge Griffa.