Dos fortalezas se ponen frente a frente y Central buscará imponer la suya

El equipo de Almirón viene ganando afuera y Sarmiento haciendo prevalecer la localía. El viernes en Junín irán cada cual por su meta

Central. Uno de los festejos auriazules en la última vez que jugó y ganó de visitante, ante Atlético Tucumán. Ahora afronta otro partido decisivo afuera del Gigante de Arroyito.

Rosario Central está sentado, entre cinco competidores, en la mesa chica en la que se definirá quién será el campeón de la Tabla Anual. A dos fechas del final de la etapa clasificatoria para los playoffs del Clausura, los auriazules intentan retener el título.

Y los que le discuten en esa pelea, además de los de Arroyito que tienen 56 puntos, son Boca (líder con 57) y Vélez (tercero con 55 unidades). Y también lo hacen Argentinos Juniors (54 puntos), e Independiente Rivadavia (53), que este martes juegan entre sí para cerrar la fecha 14 de este Clausura.

Para respaldar matemáticamente la chance de ser el mejor clasificado de la Tabla Anual, y aunque por ahora sepa que no depende de sí mismo para quedarse con el título, Central necesita estirar su racha ganadora. La tarea no será sencilla, ya que el viernes por la noche visitará, en el marco de la penúltima fecha del torneo, a Sarmiento de Junín que, en su cancha, lleva seis partidos sin derrotas.

Pero, como contrapunto al buen presente del Kiwi, aparece la firmeza del equipo de Jorge Almirón, que acumula tres victorias consecutivas y cuenta con varios puntos fuertes para exhibir en su currículum. Entre ellos, uno de los más relevantes marca que el canalla es uno de los tres mejores visitantes del torneo. Ese mérito es compartido con idénticas estadísticas junto a Atlético Tucumán e Independiente. Además, en sus partidos recientes, los auriazules mejoraron claramente su poder ofensivo; anotaron once goles en los últimos cuatro partidos del Clausura; la misma cantidad que marcaron en los primeros diez cotejos de este torneo.

Una sola caída en casa

Sarmiento perdió un solo partido jugando en Junín. Fue en la primera fecha, hace poco más de tres meses (el 23 de julio pasado), cuando cayó 3 a 2 ante los Bichitos Colorados. Tras esa derrota, el equipo que dirige el Colorado Sava no volvió a perder. Disputó seis juegos como local, con tres victorias (Independiente Rivadavia, Huracán, y Estudiantes LP) y tres empates (Belgrano, River y Barracas Central).

En total, jugando de local, Sarmiento disputó siete encuentros en este Clausura, en los que consiguió sumar 12 puntos sobre 21 posibles. Esos números representan una eficacia del 57,14%. En esos encuentros, el Kiwi marcó once goles y recibió siete. Además, si bien es cierto que Sarmiento acumula una racha positiva de seis encuentros sin perder en Junín, también es cierto que lleva otros tres partidos sin ganar, con tres empates en fila.

En cuanto a la producción que viene registrando en condición de visitante en este Clausura, los números de Central en rodeo ajeno no tienen nada que envidiarle a los de Sarmiento jugando como local. Todo lo contrario.

Los números de visitante

Hasta el momento, en lo que va se este Clausura, los de Arroyito jugaron siete partidos fuera del Gigante. De ellos, ganaron cuatro (River, Barracas Central, Tigre, Atlético Tucumán), empataron dos (Talleres y Banfield); y perdieron uno (Belgrano); marcaron diez goles y recibieron siete.

Sobre 21 puntos posibles, los canayas consiguieron 14, el 66,66% de eficacia. Con ese número, el equipo de Almirón es, junto a Independiente y Atlético Tucumán, el de mejor efectividad del torneo jugando en rodeo ajeno.

Muy bien afuera

Además, fuera de Arroyito, Central lleva seis encuentros sin conocer la derrota, y otros seis en la general. La última caída en rodeo ajeno fue el pasado 23 de julio en Córdoba ante Belgrano, el campeón del Apertura. Mientras que en la general, el último traspié se dio en el Gigante el 29 de agosto último, ante Gimnasia de La Plata (2 a 1).

A la buena campaña que viene llevando a cabo Central en condición de visitante en este Clausura, debe agregarse otro factor que evidentemente se potenció en este tramo final del torneo. Al equipo de Jorge Almirón, como dicen en la tribuna, “se le abrió el arco”. En los últimos cuatro encuentros de este Clausura, Central convirtió once goles; la misma cantidad que anotó en los primeros diez cotejos del torneo local.

Además, en este Clausura, los auriazules hicieron goles en trece de los catorce juegos disputados. Central sólo no marcó en la segunda jornada del torneo, cuando empató en Arroyito 0 a 0 con Racing. Desde entonces, el de Almirón siempre convirtió. Por lo que anotó al menos un gol en cada uno de los últimos doce encuentros.