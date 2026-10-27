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Se presentaron más de 70 propuestas en el concurso que elegirá la bandera del departamento San Martín

El certámen fue impulsado por el senador provincial, Esteba Motta con el objetivo de construir un símboo que represente los valores, la historia y la identidad de la región

27 de octubre 2026 · 07:00hs
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El proceso constituye un paso importante en la construcción colectiva de un símbolo de pertenencia para las 17 localidades del departamento San Martín.

El proceso constituye un paso importante en la construcción colectiva de un símbolo de pertenencia para las 17 localidades del departamento San Martín.

Tras cerrarse la recepción de trabajos que competirán en el concruso de la creación de una bandera que identifique al departamento San Martín, se contabilizaron 72 propuestas provenientes de las 17 localidades del distrito provincial. Impulsado por el senador provincial, Esteban Motta, el certámen se focaliza en la construcción de una identidad común para toda la región.

La convocatoria reunió trabajos de todas las localidades, que plasmaron en sus diseños distintas ideas y miradas sobre aquello que identifica al departamento y a su gente. Las 72 propuestas presentadas ya están en manos del jurado para ser evaluadas, y de allí saldrá la ganadora que se transformará en la bandera del departamento.

Un concurso para una bandera

“Estamos felices por la recepción que tuvo en la gente este concurso. Recibimos trabajos de vecinos e instituciones, y la labor que tendrá el jurado será ardua por la calidad de los mismos”, destacó el senador Esteban Motta.

El proceso constituye un paso importante en la construcción colectiva de un símbolo de pertenencia para las 17 localidades.

El jurado está compuesto por Leonardo Carroza de María Susana, Carolina Costagrande de El Trébol, Lisandro Urteaga de Carlos Pellegrini, Juanjo Novaira de San Martin de las Escobas, Beatriz Feraudo de Martolio de Sastre y Gabriel Comba de San Jorge.

El senador Motta integrará el Jurado como séptimo miembro y ejercerá voto de desempate exclusivamente cuando se produzca igualdad de electores entre las propuestas sometidas a consideración.

>>Leer más: Departamento San Martín: Pullaro entregó viviendas e inauguró una rotonda sobre dos rutas provinciales

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