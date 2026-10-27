Se presentaron más de 70 propuestas en el concurso que elegirá la bandera del departamento San Martín

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Investigan la denuncia de una joven que escapó de un auto de aplicación en Rosario
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Engaño y puñaladas a traición: juzgan con pedido de perpetua a joven acusado por un crimen
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A contramano de todos los presidentes de derecha de Sudamérica, Milei sigue sin felicitar a Lula
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Los vínculos de "Pablo Totene": productor de boliches de la región quedó preso por narcotráfico
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Falleció el exconcejal e histórico dirigente del PJ Arturo Gandolla
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Rosario recibió más de 120.000 visitantes y la ocupación hotelera llegó al 97%
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Con transmisión en vivo, se conocerá la sentencia en el juicio por Ivana Garcilazo
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El Polo de la Niñez se inaugura el 30 de octubre y funcionará desde noviembre
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Se derrumbó un entrepiso en un bar de Paraná: el estado de salud de los heridos