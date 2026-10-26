Dos crímenes de trabajadoras sexuales y un mismo sospechoso: la pista telefónica que permitió detenerlo

Las víctimas, de 27 y 29 años, fueron asesinadas con pocos días de diferencia en Buenos Aires y Córdoba. Un hombre de 28 años fue detenido en un hotel porteño después de que los investigadores descubrieran una conexión clave entre ambos homicidios.

Iván T. , un hombre de 28 años, fue detenido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) como principal sospechoso de los crímenes de Daniela Villalba en Córdoba y Tatiana Fernández en Retiro , ambas trabajadoras sexuales y tras aplicar un modus operandi similar. La intervención del teléfono celular del hombre permitió entrelazar los dos hechos.

El fiscal Matías Di Lello, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°53, solicitó la detención de Iván T., un hombre de 28 años que estaba alojado en un hotel del barrio porteño de San Nicolás, en la Comuna 1 de Caba. Es el principal apuntado por los homicidios de las dos trabajadoras sexuales y su detención se dio luego de la intervención de su línea de celular, la cual había utilizado para solicitar los servicios de Fernández y Villalba.

Daniela del Milagro Villalba era oriunda de Córdoba, tenía 29 años y fue asesinada el 19 de octubre en el barrio Cofico de la ciudad de Córdoba. Mientras tanto, Tatiana Micaela Fernández, de 27 años, fue atacada entre la medianoche y la madrugada del domingo en un alquiler temporal ubicado en el barrio porteño de Retiro. Ambos crímenes tuvieron un hilo conductor donde un hombre llamado Iván contactaba a las mujeres para solicitar sus servicios como trabajadoras sexuales. Finalmente, las dos fueron halladas sin vida.

La fiscalía de Capital Federal comenzó la investigación por la muerte de Tatiana Fernández luego de la denuncia de una amiga de la víctima, que fue la que la encontró en el n el interior del departamento que habían alquilado a través de la plataforma Airbnb, en la calle Libertad al 1200, en Retiro.

La mujer contó que ambas trabajaban como escorts y que el día anterior un hombre llamado Iván la había contactado a través del sitio Gemidos TV para solicitar un servicio. La denunciante le derivó el cliente a Fernández ya que -según su relato- necesitaba trabajar.

Sin embargo, la falta de respuestas ante los insistentes llamados alertó a la mujer que decidió ir hasta el departamento por la mañana del domingo. Tuvo que llamar a un cerrajero para abrir la puerta y una vez adentro se encontró con Fernández tendida en la cama, cubierta por una sábana y sin vida. Había sido atacada con un cuchillo, faltaba su teléfono celular y la caja fuerte del lugar había sido manipulada.

A partir de allí se desplegó el engranaje de la investigación con el traslado del cuerpo a la morgue, el relevamiento de pruebas en el lugar y una de las primeras medidas que solicitó el fiscal fue la intervención en tiempo real de cuatro líneas telefónicas: la de Fernández, la de su amiga, una segunda línea que ambas utilizaban para recibir pedidos de servicios y aquella desde la que se había contactado el supuesto cliente, es decir, el teléfono de Iván T.

Característica de Córdoba

Al rastrear el teléfono de Ivan T., la división de Homicidios de la Policía de la Ciudad tomó conocimiento de que la línea ya estaba intervenida por el homicidio de Daniela Villalba, investigado por el fiscal Pablo Camacho, de la Fiscalía de Instrucción de Género y Violencia Familiar de Primer Turno del Poder Judicial de Córdoba.

La investigación por el crimen de Villalba comenzó el miércoles cuando recolectores de residuos encontraron una valija a nombre de la mujer en un contenedor a metros de su la vivienda. Aunque era normal encontrar este tipo de basura, al momento de la compactación los trabajadores comenzaron a notar que brotaba sangre y decidieron dar aviso a la policía. En paralelo, una amiga había denunciado su desaparición.

La policía de Córdoba se dirigió al departamento de Villalba en Las Heras al 200, en el barrio Cofico, y encontró el cuerpo sin vida y cubierto por una sábana. En este caso, la víctima presentaba cortes en el cuello y los brazos. También faltaba su celular.

Por este hecho, la fiscalía tomó las camas de seguridad de la zona y pudo identificar a un hombre arrojando la valija con las pertenencias de Villalba y las antenas de su celular indicaron que el hombre se encontraba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Detención

Con la información de la Justicia de Córdoba, personal de la División Sumarios y Brigadas de Prevención de la Comisaría Vecinal 1A de la Policía de la Ciudad logró establecer que el sospechoso se alojaba en el hotel Centro, ubicado sobre la calle Teniente General Juan Domingo Perón al 1500, en el barrio de San Nicolás.

Durante el operativo, los investigadores encontraron en su poder un teléfono celular que pertenecería a la víctima porteña.

Investigadores adelantaron que Iván T. puede tratarse de un asesino serial, una acusación que generó rechazo en ciertos sectores.

El sindicato de trabajadoras sexuales expuso las condiciones que afrontan las mujeres

"No hay un asesino serial, hay una precariedad y una pobreza estructural que nos expone a la clandestinidad total, sostuvo en un comunicado el Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Argentina en el que recordaron los asesinatos de Villalba, Fernández y los recientes en Rosario de Bárbara Aragón y Débora Bordón.

El sindicato criticó el título de "femicida serial" para Iván T. y remarcó: "Tenemos otro diagnóstico, el de la calle, el de la realidad que atraviesan muchísimas compañeras, el de los riesgos que implica la virtualidad y las plataformas digitales, el de que ya no basta con las estrategias de cuidados que tenemos entre compañeras, el de la desesperación por pagar las cuentas, el de alquilar un departamento temporario y ejercer el trabajo sexual en otra ciudad porque donde vivimos ya no hay tanto trabajo como antes, el de ir a domicilios particulares cuándo antes eso no era habitual entre las propias trabajadoras sexuales".

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Para el sindicato, los crímenes no son por el hecho de ser trabajadoras sexuales sino porque "creen que las vidas de las putas no valen nada y no importan a nadie".

Asimismo, convocaron a una asamblea para este miércoles con el objetivo de lanzar un paro de trabajadoras sexuales con cese de actividad.