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Primera C: Ya están los días para los partidos del Reducido y la Promoción

Central Córdoba y Leones FC jugarán entre el sábado y lunes. Mientras que Argentino disputará la Permanencia, el sábado en barrio Sarmiento

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

26 de octubre 2026 · 22:01hs
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Primera C. Nery Domínguez maniobra ante los defensores de Centro Español. El Matador enfrentará a Cañuelas

Gentileza: Prensa Central Córdoba

Primera C. Nery Domínguez maniobra ante los defensores de Centro Español. El Matador enfrentará a Cañuelas, el sábado a las 15.  
Leones FC. El plantel festeja el pasaje a los cuartos donde enfrentará a Sportivo Barracas

Leones FC. El plantel festeja el pasaje a los cuartos donde enfrentará a Sportivo Barracas, el lunes 2 de Noviembre. 
Argentino. Los salaítos se preparan para disputar el último encuentro en la temporada

Argentino. Los salaítos se preparan para disputar el último encuentro en la temporada, será el sábado ante Defensores de Glew por la Promoción

Se conocieron los días y horarios para los tres clubes que participan en la Primera C. Por el Torneo Reducido, Central Córdoba y Leones FC disputarán los cuartos de final entre sábado y lunes 2 de Noviembre. Las revanchas se disputarán en siete días.

Córdoba arranca de local y Leones FC de visitante

El Matador jugará ante Cañuelas, el sábado a las 15 en el Gabino Sosa, en el partido de ida. Por su parte, el elenco de la familia Messi visitará a Sportivo Barracas, el lunes 2 de Noviembre, a las 15.

Leones FC. El plantel festeja el pasaje a los cuartos donde enfrentará a Sportivo Barracas, el lunes 2 de Noviembre.

Leones FC. El plantel festeja el pasaje a los cuartos donde enfrentará a Sportivo Barracas, el lunes 2 de Noviembre.

>>Leer más: Central: el as bajo la manga con la que le está haciendo frente a estas finales por el título

Argentino. Los salaítos se preparan para disputar el último encuentro en la temporada, será el sábado ante Defensores de Glew por la Promoción

Argentino. Los salaítos se preparan para disputar el último encuentro en la temporada, será el sábado ante Defensores de Glew por la Promoción

Argentino jugará por la Promoción

Mientras que por la Promoción, Argentino estará jugando ante Defensores de Glew, el sábado a las 15, en el estadio José Martín Olaeta. En la ida igualaron 1 a 1 y con otra igualdad, el elenco de barrio Sarmiento permanecerá en la Primera C.

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