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El Niño y las elecciones frenan inversiones en el sector agropecuario

El índice confianza de los productores que elabora el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral se mantuvo elevado en septiembre y octubre. Pero hay cautela inversora por el riesgo climático y electoral

27 de octubre 2026 · 06:15hs
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El productor mantiene una mirada favorable sobre el mediano plazo

El productor mantiene una mirada favorable sobre el mediano plazo, pero evalúa cuidadosamente cada decisión de inversión.

La confianza de los productores agropecuarios argentinos registró una leve mejora en el bimestre septiembre-octubre al ubicarse en 150 puntos, un 2% por encima de la medición anterior. Más allá de esta recuperación, las últimas tres mediciones del Ag Barometer Austral, elaborado por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, muestran una estabilización del indicador en niveles históricamente elevados. También, muestran una brecha persistente entre las expectativas favorables hacia el futuro y una mayor cautela al momento de tomar decisiones.

En este escenario, dos factores concentran la atención de los productores: la incertidumbre política e institucional ante las elecciones de 2027 y la posibilidad de un evento climático El Niño durante la próxima campaña agrícola. Ambos aparecen entre las principales preocupaciones del sector y conviven con una percepción favorable sobre las oportunidades productivas, pero también con la necesidad de preservar recursos y flexibilidad financiera.

“Los resultados muestran que el productor mantiene confianza en el mediano plazo, pero esa expectativa no se traduce automáticamente en decisiones inmediatas de inversión. Hay oportunidades que se evalúan favorablemente, aunque la incertidumbre política, climática y financiera lleva a analizar con cuidado cuándo comprometer capital y cómo preservar capacidad de maniobra”, explicó Carlos Steiger, investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral y director del Ag Barometer Austral.

Incertidumbre electoral

El relevamiento muestra que la incertidumbre electoral es el factor más mencionado por los productores al consultarles qué los lleva a actuar con cautela o postergar inversiones: el 49% identifica el escenario político como un condicionante, seguido por la incertidumbre climática, con el 38%, y las tasas o condiciones de financiamiento, con el 24%.

La cautela convive, sin embargo, con una evaluación positiva de las oportunidades. El Índice de Expectativas de Inversión aumentó un 3,9% y alcanzó 133 puntos, su máximo histórico. Asimismo, el 66% de los productores considera que es un buen momento para invertir.

La diferencia entre ambas respuestas ayuda a explicar el comportamiento del sector: reconocer una oportunidad no significa necesariamente concretarla de inmediato. En un contexto de incertidumbre, los productores también priorizan la liquidez, la reducción de compromisos financieros y la posibilidad de adaptar sus decisiones a medida que se despeje el panorama.

“Que el índice de inversión alcance un máximo histórico y que, al mismo tiempo, los productores manifiesten cautela no es contradictorio. Una cosa es evaluar favorablemente una oportunidad y otra es decidir el momento adecuado para comprometer recursos”, señaló Steiger.

El Niño

La incertidumbre climática también ocupa un lugar central en las decisiones del campo. Frente a un evento El Niño durante la campaña 2026/27, los productores consideran distintas alternativas para adaptar sus sistemas productivos y reducir la exposición al riesgo.

Según el relevamiento, el 31% prevé ajustar las fechas de las labores, la selección de cultivos o las tecnologías utilizadas. El 17% evalúa contratar seguros o ya lo hizo, mientras que el 16% considera modificar su plan de siembra y adoptar una mayor cautela en las inversiones. En contraste, el 27% afirma que no modificaría sus decisiones.

Las respuestas muestran que la posibilidad de un evento climático no conduce a una estrategia única. Mientras algunos productores contemplan cambios operativos y tecnológicos, otros evalúan mecanismos de cobertura o una reducción del riesgo.

Inversión selectiva

El Índice Ag Barometer Austral pasó de 151 puntos en mayo a 147 en julio y 150 en septiembre-octubre, lo que sugiere una estabilización de la confianza en niveles históricamente elevados. En la última medición, el Índice de Condiciones Presentes aumentó un 5%, hasta los 126 puntos, mientras que el de Expectativas Futuras creció un 1,2%, hasta los 167. En términos interanuales, el indicador general registró una mejora del 20%.

Esta confianza convive con decisiones de inversión selectivas. Aunque el 66% de los productores considera que es un buen momento para invertir y el Índice de Expectativas de Inversión alcanzó su máximo histórico, con 133 puntos, el 32% prioriza destinar recursos a mejorar la producción durante la campaña 2026/27 y el 25% a adquirir activos estratégicos, como tierra o hacienda. Al mismo tiempo, otro 25% busca preservar liquidez y capacidad de maniobra, mientras que el 21% prioriza reducir deudas y compromisos financieros. En este contexto, el 55% afirma que sus costos en dólares son más altos que en la campaña anterior.

La incorporación de inteligencia artificial también aparece como una oportunidad para el sector: el 32% de los productores identifica la producción como el área con mayor potencial de mejora, seguida por el planeamiento estratégico (28%) y la gestión financiera (23%).

“El productor mantiene una mirada favorable sobre el mediano plazo, pero evalúa cuidadosamente cada decisión de inversión.”, concluyó el investigador de la Universidad Austral.

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