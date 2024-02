Un corto argentino ganó la Berlinale y su director defendió al Incaa

“Un movimiento extraño” es el cuarto cortometraje como realizador de Lezama, quien además está trabajando en su primer largo y se desempeña como investigador y profesor de Historia del Cine en la Universidad del Cine (FUC)

La producción ganadora del Oso de Oro tiene una duración de 22 minutos y cuenta con las actuaciones de Laila Maltz, Paco Gorriz, Sofía Palomino, Jorge Prado, Cecilia Rainero, Marcela Guerty, Guillermo Massé y Susana Pampín, entre otros. A continuación, se puede ver el tráiler oficial:

Un movimiento extraño (An odd turn) - Written and directed by Francisco Lezama