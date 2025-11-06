Tras su separación, Pachu Peña volvió a apostar al amor: quién es su nueva y joven novia
Después de más de tres décadas de matrimonio con Felicitas Isse Moyano, el humorista rosarino confirmó nuevo romance
6 de noviembre 2025·10:54hs
El humorista rosarino Pachu Peña está viviendo un nuevo capítulo en su vida personal y amorosa. Después de más de 30 añosde relación con Felicitas Isse Moyano, con quien tuvo cuatro hijos, el comediante anunció su separación y, a sus 63 años, volvió a encontrar el amor.
Conocido por su inconfundible humor y su extensa trayectoria en la televisión, Peña había contado que la separación se dio luego de una fuerte crisis en la pareja, aunque evitó dar demasiados detalles. Ahora bien, a pocos días del anuncio, trascendió que el rosarino inició un nuevo romance con una joven alejada del mundo mediático.
Se trata de Paula Paparella, una mujer veinte años menor que él e hija de un reconocido estilista vinculado al mundo de la moda. La primicia fue revelada por Pochi de Gossipeame y, poco tiempo después, fue el propio Pachu Peña quien confirmó la relación.
La primicia del nuevo romance de Pachu Peña fue revelada por Pochi de Gossipeame en el programa “Puro Show”.
“Me cuentan que se conocieron al toque de que él se separó. Esta relación estaba muy en secreto, pero ahora empezaron a mostrarse un poco más”, comenzó la periodista. Además, aseguró que el vínculo habría comenzado hace tres meses y que “están súper enamorados”.
La confirmación de Pachu Peña
Tras la difusión de la noticia, el propio Pachu Peña confirmó la información.
Abordado por un móvil de Puro Show, el humorista explicó: “Coincidimos de casualidad, yo venía mal con mi exmujer y nada…” En ese sentido, agregó que se están conociendo y disfrutando del momento: “La estamos pasando bien, saliendo a comer con gente amiga…”
Sobre el futuro de la relación, fue claro: “No estoy proyectando nada, es un día a día”. Finalmente, cerró sin dar muchos más detalles: “Estoy muy bien, pensando en mis hijos”.