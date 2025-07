Pachu Peña abrió su corazón y contó de qué se arrepiente en su vida: "Me quedó la espina"

Sin embargo, lo que más lamenta es no haber estado presente en el último adiós. “Sanaría la espina de no haber estado al despedirme de mi mamá. Creo que es un dolor compartido. Yo estaba acá en Buenos Aires, grabando, y mi viejo me llama y me dice: ‘Mamá está muy mal, no sé cuánto más le queda’. Le dije: ‘Corto acá y voy para allá’. Pero me pidió que no manejara de noche porque era peligroso”, relató conmovido.

Pachu viajó de madrugada rumbo a Rosario, pero no llegó a tiempo. “Salí muy temprano, tipo 6, apenas estaba amaneciendo. Y llegué y ya había fallecido. Me enteré en el camino. Fui al sanatorio donde estaba internada y pedí verla, pero no me dejaron despedirme”, recordó. “Me quedó esa espina de haber estado de la mano en sus últimos minutos u horas de vida. Creo que a ella también le hubiese gustado”.

A pesar de la tristeza, el actor aseguró que siente la presencia de sus padres constantemente: “Pienso que mi vieja me está iluminando desde arriba. Mis viejos son como mis ángeles, me protegen”.