Tras la suspensión por los comentarios sobre Kirk, Jimmy Kimmel vuelve con su programa

"Jimmy Kimmel Live!" había sido retirado del aire luego de que el conductor opinara sobre el asesinato del activista Charlie Kirk

La cadena de televisión estadounidense ABC volverá a emitir el programa nocturno de Jimmy Kimmel, después de que el conductor opinara sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk y el show fuera suspendido.

“Hemos pasado los últimos días teniendo conversaciones reflexivas con Jimmy, y después de esas conversaciones, tomamos la decisión de regresar el programa el martes”, afirmó un comunicado de la cadena.

>> Leer más: Jimmy Kimmel opinó sobre el crimen de Charlie Kirk y suspendieron su talk show

ABC suspendió a Kimmel indefinidamente después de los comentarios que hizo en un monólogo sobre Kirk, quien fue asesinado el 10 de septiembre. Kimmel dijo que “muchos en la tierra Maga están trabajando muy duro para capitalizar el asesinato de Charlie Kirk” y que “la pandilla Maga” estaba “intentando desesperadamente caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo diferente a uno de ellos”.

El conductor está al frente de “Jimmy Kimmel Live!” desde 2003, cuando ya era una figura destacada en la televisión y la comedia. También fue anfitrión de los premios Oscar en cuatro ocasiones.

La reacción a los comentarios de Kimmel sobre Kirk fue rápida. Nexstar y Sinclair, dos de los mayores propietarios de televisoras afiliadas a ABC, dijeron que retirarían “Jimmy Kimmel Live!” de sus estaciones. Otros, incluidos varios compañeros comediantes, salieron en su defensa.

El presidente Donald Trump, uno de los objetivos frecuentes en los monólogos de Kimmel, publicó en las redes sociales que la suspensión del conductor era “una gran noticia para Estados Unidos”. También pidió que otros presentadores nocturnos fueran despedidos.

Antes de conocerse el regreso al aire del programa, cientos de estrellas de Hollywood y Broadway, incluidos Robert De Niro, Ben Affleck, Jennifer Aniston, Selena Gomez, Lin-Manuel Miranda, Tom Hanks y Meryl Streep, llamaron a los estadounidenses a “luchar para defender y preservar nuestros derechos protegidos constitucionalmente”. Más de 430 estrellas de cine, televisión y teatro firmaron una carta abierta de la Unión Americana de Libertades Civiles: “Es un momento oscuro para la libertad de expresión en nuestra nación”, indica.