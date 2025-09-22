El Ogro Fabbiani fue tajante sobre su futuro: "Tengo muchas fuerzas para seguir"

El DT leproso le pidió más apoyo al hincha y sobre el partido tiró una frase particular: "Fuimos superiores y por mala suerte perdimos 3 a 0"

A contramano de todo lo que se pensaba que podía suceder en el vestuario de Newell's , el entrenador Cristian Fabbiani dijo estar fuerte, le pidió paciencia a los hinchas y, por supuesto, confirmó su continuidad al frente del primer equipo leproso. "Tengo muchas fuerzas para seguir", tiró el Ogro.

El técnico rojinegro al menos en esta ocasión se sentó frente a los micrófonos, algo a lo que le había esquivado después de las últimas derrotas. "Estoy caliente, el equipo demostró que tiene carácter. Hay que seguir y yo tengo muchas fuerzas para hacerlo. El martes hay que ganar sí o sí, no tiro la toalla", destacó.

Algunas de sus palabras no sonaron muy acorde a lo que se vio en cancha. Es que Fabbiani llegó a decir: "Fuimos superiores y por mala suerte perdimos 3 a 0". Y agregó: "El equipo estuvo bien con la pelota, entendió lo que había pasado en Copa Argentina".

"Nos hacen el penal y ese fue el detalle del partido, que se nos fue de las manos. En lo personal me voy tranquilo porque el equipo se repuso al golpe que habíamos sufrido. Creo que hoy el equipo estuvo a la altura, jugó como a mí me gusta", esgrimió Fabbiani.

Ogro2 Muchas de las indicaciones que dio el Ogro Fabbiani, su equipo no las interpretó dentro de la cancha. Leonardo Vincenti / La Capital

Sobre una de las polémicas de la noche dijo: "Fui con la tablet a mostrarles a los árbitros, pero nada. Si vos tenés un VAR te tiene que ayudar y creo que no lo ayudó. Y eso a mí me tira a la basura todo el trabajo que venimos haciendo".

Cuando se lo consultó sobre el error de Espínola en el gol, de Benedetto en el penal y el de Maroni por la expulsión, contestó: "Todavía no hablé con ninguno de ellos, pero los tres son jugadores de muchísima experiencia. Ya hablaremos en la semana. Pipa tiene casi más de 200 goles, en la semana lo había hecho y fueron goles, esta vez no pudo. Este es un equipo de hombres, pero estamos en una racha negativa. El martes tenemos que ganar".

Y sobre el final un pedido hacia el hincha de Newell's y otra vez una reflexión particular. "Al hincha le puedo decir que me banque como me vienen bancando. Se perdió el clásico y eso es duro en la ciudad, pero esto tiene que salir adelante con trabajo. Tanto yo como mi cuerpo técnico estamos comprometidos. Hoy fuimos superiores y por mala suerte perdimos 3 a 0", cerró.