"Gutiérrez is mai neim": viveza criolla con Darío Barassi y Yayo como policías bonaerenses

Una nueva serie de comedia llega a Disney+ este 26 de agosto. Su director, Jesús Braceras, habló con La Capital antes del lanzamiento

“Durante mi adolescencia, siempre vi policiales y series de policías y me preguntaba cómo eso que uno tiene tan incorporado funcionaría en Argentina. A la cabeza, inevitablemente se me venían situaciones de comedia y ahí se empezó a construir ‘Gutiérrez is mai neim’ ”, relató Jesús Braceras, en diálogo con La Capital. El director encontró en esa mezcla de policial estadounidense y picardía argentina el punto de partida para la nueva serie protagonizada por Darío Barassi y Yayo, que llegará a Disney+ el 26 de agosto .

“Gutiérrez is mai neim” es una comedia que comienza con el misterioso asesinato del embajador ruso en Argentina . El caso cae en manos del subcomisario Roberto Gutiérrez (interpretado por Darío Barassi), un policía bonaerense poco preparado que queda al frente de la investigación. Cuando la CIA toma el control del caso, decide continuar por su cuenta junto a su compañero, el teniente Rubén Torcoletti (interpretado por Yayo) . Con una brigada poco eficaz y recursos que distan bastante de los que tiene el servicio de inteligencia estadounidense, Gutiérrez intentará resolver el crimen antes que los agentes de la CIA.

A lo largo de sus ocho capítulos, la ficción pone en juego dos formas muy diferentes de investigar que, a su vez, reflejan rasgos de la argentinidad . Mientras los estadounidenses cuentan con planificación, tecnología y protocolos, el equipo argentino apela a la improvisación, los contactos y la viveza criolla .

La serie está dirigida por Jesús Braceras y escrita por el propio director junto a Gabriel Nicoli. Braceras, director, guionista y productor argentino, viene de dirigir “Muchachos, la película de la gente”, el filme que retrató la pasión argentina durante el Mundial de Qatar 2022, y las series “Barrabrava” y “Monzón”. En diálogo con este medio, habló sobre cómo surgió la serie, cómo fue el rodaje y el desafío de trabajar con Darío Barassi y Yayo, dos de los comediantes más queridos de Argentina.

>> Leer más: Dario Barassi reveló un secreto de su intimidad

La viveza criolla frente a la CIA

Darío Barassi con una calva, bajo la piel del policía bonaerense Roberto Gutiérrez, frente a estadounidenses y rusos, intenta hablar en inglés y se presenta con una frase que, por su particular pronunciación, terminó convirtiéndose en el título de la ficción: “Gutiérrez is mai neim”.

View this post on Instagram A post shared by Disney+ Latinoamerica (@disneyplusla)

“Había que encontrar algo que esté claramente en las antípodas de la CIA y que sea bien nuestro, y si no era Gutiérrez, era Rodríguez o López”, explicó Braceras. La expresión “is mai neim” nació de ese chamuyo tan argentino de ponerse a hablar en inglés y decir “sarasa”. “Ya vas a ver que Gutiérrez se pone a hablar, no maneja nada de inglés, pero él se para y la chamuya como un campeón, sale airoso”, contó.

Si bien una de las inspiraciones del director al escribir “Gutiérrez is mai neim” fue llevar a la Argentina el universo de los policiales estadounidenses que consumió durante su adolescencia, la serie también retoma una búsqueda que atraviesa buena parte de su filmografía: la identidad argentina.

“Yo entro a laburar en la tele como director en una comedia que se llamó ‘Todos contra Juan’. Arranqué por la comedia y siempre me gustó como mucho la comedia. Pero hay algo en la argentinidad que claramente me atrae de una u otra manera. Ya sea un drama, una comedia, un documental, el ser argentino está en todos mis trabajos”. Y agregó: “Hay algo en nosotros, en la complejidad de lo que somos, que me llama la atención y me atrae, me divierte. Nos quiero a los argentinos, nos tengo mucho cariño".

Y si de argentinidad se habla, después del Mundial de 2026 y en medio de una etapa marcada por comentarios negativos y discursos antiargentinos en redes sociales, para Braceras la llegada de la serie se da en un momento “muy particular y perfecto”.

“Yo soy muy futbolero y la verdad que me pegó mucho el Mundial. En esta serie se da un choque de mundos entre la policía de la provincia y la CIA, con todo lo que trae de su tecnología y con todas nuestras carencias y defectos. Y es ahí donde aparece algo en nosotros que verdaderamente logra vencer a todo eso, que tiene que ver con la viveza, con todas las virtudes que tenemos como argentinos. Y con nuestro vínculo con el otro: me tocan al otro y yo salto. Entonces hay un montón de cosas que nos terminan haciendo fuertes y que terminan venciendo todo eso”, explicó.

Con la policía como punto de partida, la serie termina construyendo un retrato de la Argentina a través de sus contradicciones. “Somos un poco tramposos, sí. Somos un poco de ‘si podemos evitar pagar alguna cosita, la evitamos’. Pero también somos familiares, somos nobles, y Gutiérrez y sus personajes muestran un poquitito de todo esto”, sostuvo.

>> Leer más: La emotiva señal que recibió Darío Barassi en el aniversario de la muerte de su mamá

Barassi y Yayo, la dupla perfecta

No hay nada más argentino que los dos protagonistas que Braceras eligió para ponerse al frente de esta historia. “Gutiérrez is mai neim” se sostiene en una dupla integrada por Darío Barassi y Yayo Guridi, dos de los actores y comediantes más queridos del país. El elenco se completa con Juli Savioli, Abian Vainstein, Lucas Molina y Mario Alarcón.

Para su personaje, Barassi aparece transformado: pelado, transpirado y con el aspecto de un policía que está muy lejos de cualquier héroe de los policiales estadounidenses. Sobre su elección, Braceras recordó: “Nosotros teníamos los guiones escritos y empezamos con la búsqueda del elenco. Elegirlo fue una idea de Disney. Me dijeron: ‘Che, ¿y Barassi?’ y lo primero que dije fue que no tiene nada que ver. Pero después pensé que esto era una oportunidad”.

A partir de esa decisión apareció la necesidad de hallar un contrapunto para interpretar a Torcoletti. “Y ahí encontramos a Yayo. Son muy opuestos con Yayo, casi te diría que son opuestos a complementarios. Se armó la pareja perfecta”, aseguró.

La intención fue que ninguno de los dos personajes fuera simplemente una versión de los actores que los interpretan. “La construcción de los personajes era que tengan un poquito de lo que son, pero en primera instancia tratar de alejarnos todo lo posible. Todo el tiempo tratábamos de que Gutiérrez sea lo menos Barassi posible y que Torcoletti sea lo menos Yayo posible. A la vez, ellos traen algo adentro que constantemente le aportan cositas que no están escritas y que terminan haciendo una cosa gloriosa."

Y, entre risas, admitió: "La verdad que se llevaron bien y se tentaban mucho, fue muy difícil grabar. Me sentí un maestro de escuela poniendo orden, llamándolos constantemente”.