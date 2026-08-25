La Capital | Zoom | Darío Barassi

"Gutiérrez is mai neim": viveza criolla con Darío Barassi y Yayo como policías bonaerenses

Una nueva serie de comedia llega a Disney+ este 26 de agosto. Su director, Jesús Braceras, habló con La Capital antes del lanzamiento

Lucía Inés López

Por Lucía Inés López

25 de agosto 2026 · 07:00hs
Google Seguir a La Capital en Google
Darío Barassi y Yayo protagoizan la nueva serie de Disney +

Darío Barassi y Yayo protagoizan la nueva serie de Disney +, dirgida por Jesús Braceras

“Durante mi adolescencia, siempre vi policiales y series de policías y me preguntaba cómo eso que uno tiene tan incorporado funcionaría en Argentina. A la cabeza, inevitablemente se me venían situaciones de comedia y ahí se empezó a construir ‘Gutiérrez is mai neim’”, relató Jesús Braceras, en diálogo con La Capital. El director encontró en esa mezcla de policial estadounidense y picardía argentina el punto de partida para la nueva serie protagonizada por Darío Barassi y Yayo, que llegará a Disney+ el 26 de agosto.

“Gutiérrez is mai neim” es una comedia que comienza con el misterioso asesinato del embajador ruso en Argentina. El caso cae en manos del subcomisario Roberto Gutiérrez (interpretado por Darío Barassi), un policía bonaerense poco preparado que queda al frente de la investigación. Cuando la CIA toma el control del caso, decide continuar por su cuenta junto a su compañero, el teniente Rubén Torcoletti (interpretado por Yayo). Con una brigada poco eficaz y recursos que distan bastante de los que tiene el servicio de inteligencia estadounidense, Gutiérrez intentará resolver el crimen antes que los agentes de la CIA.

A lo largo de sus ocho capítulos, la ficción pone en juego dos formas muy diferentes de investigar que, a su vez, reflejan rasgos de la argentinidad. Mientras los estadounidenses cuentan con planificación, tecnología y protocolos, el equipo argentino apela a la improvisación, los contactos y la viveza criolla.

La serie está dirigida por Jesús Braceras y escrita por el propio director junto a Gabriel Nicoli. Braceras, director, guionista y productor argentino, viene de dirigir “Muchachos, la película de la gente”, el filme que retrató la pasión argentina durante el Mundial de Qatar 2022, y las series “Barrabrava” y “Monzón”. En diálogo con este medio, habló sobre cómo surgió la serie, cómo fue el rodaje y el desafío de trabajar con Darío Barassi y Yayo, dos de los comediantes más queridos de Argentina.

>> Leer más: Dario Barassi reveló un secreto de su intimidad

La viveza criolla frente a la CIA

Darío Barassi con una calva, bajo la piel del policía bonaerense Roberto Gutiérrez, frente a estadounidenses y rusos, intenta hablar en inglés y se presenta con una frase que, por su particular pronunciación, terminó convirtiéndose en el título de la ficción: “Gutiérrez is mai neim”.

“Había que encontrar algo que esté claramente en las antípodas de la CIA y que sea bien nuestro, y si no era Gutiérrez, era Rodríguez o López”, explicó Braceras. La expresión “is mai neim” nació de ese chamuyo tan argentino de ponerse a hablar en inglés y decir “sarasa”. “Ya vas a ver que Gutiérrez se pone a hablar, no maneja nada de inglés, pero él se para y la chamuya como un campeón, sale airoso”, contó.

Si bien una de las inspiraciones del director al escribir “Gutiérrez is mai neim” fue llevar a la Argentina el universo de los policiales estadounidenses que consumió durante su adolescencia, la serie también retoma una búsqueda que atraviesa buena parte de su filmografía: la identidad argentina.

“Yo entro a laburar en la tele como director en una comedia que se llamó ‘Todos contra Juan’. Arranqué por la comedia y siempre me gustó como mucho la comedia. Pero hay algo en la argentinidad que claramente me atrae de una u otra manera. Ya sea un drama, una comedia, un documental, el ser argentino está en todos mis trabajos”. Y agregó: “Hay algo en nosotros, en la complejidad de lo que somos, que me llama la atención y me atrae, me divierte. Nos quiero a los argentinos, nos tengo mucho cariño".

Y si de argentinidad se habla, después del Mundial de 2026 y en medio de una etapa marcada por comentarios negativos y discursos antiargentinos en redes sociales, para Braceras la llegada de la serie se da en un momento “muy particular y perfecto”.

“Yo soy muy futbolero y la verdad que me pegó mucho el Mundial. En esta serie se da un choque de mundos entre la policía de la provincia y la CIA, con todo lo que trae de su tecnología y con todas nuestras carencias y defectos. Y es ahí donde aparece algo en nosotros que verdaderamente logra vencer a todo eso, que tiene que ver con la viveza, con todas las virtudes que tenemos como argentinos. Y con nuestro vínculo con el otro: me tocan al otro y yo salto. Entonces hay un montón de cosas que nos terminan haciendo fuertes y que terminan venciendo todo eso”, explicó.

Con la policía como punto de partida, la serie termina construyendo un retrato de la Argentina a través de sus contradicciones. “Somos un poco tramposos, sí. Somos un poco de ‘si podemos evitar pagar alguna cosita, la evitamos’. Pero también somos familiares, somos nobles, y Gutiérrez y sus personajes muestran un poquitito de todo esto”, sostuvo.

>> Leer más: La emotiva señal que recibió Darío Barassi en el aniversario de la muerte de su mamá

Barassi y Yayo, la dupla perfecta

No hay nada más argentino que los dos protagonistas que Braceras eligió para ponerse al frente de esta historia. “Gutiérrez is mai neim” se sostiene en una dupla integrada por Darío Barassi y Yayo Guridi, dos de los actores y comediantes más queridos del país. El elenco se completa con Juli Savioli, Abian Vainstein, Lucas Molina y Mario Alarcón.

Para su personaje, Barassi aparece transformado: pelado, transpirado y con el aspecto de un policía que está muy lejos de cualquier héroe de los policiales estadounidenses. Sobre su elección, Braceras recordó: “Nosotros teníamos los guiones escritos y empezamos con la búsqueda del elenco. Elegirlo fue una idea de Disney. Me dijeron: ‘Che, ¿y Barassi?’ y lo primero que dije fue que no tiene nada que ver. Pero después pensé que esto era una oportunidad”.

A partir de esa decisión apareció la necesidad de hallar un contrapunto para interpretar a Torcoletti. “Y ahí encontramos a Yayo. Son muy opuestos con Yayo, casi te diría que son opuestos a complementarios. Se armó la pareja perfecta”, aseguró.

La intención fue que ninguno de los dos personajes fuera simplemente una versión de los actores que los interpretan. “La construcción de los personajes era que tengan un poquito de lo que son, pero en primera instancia tratar de alejarnos todo lo posible. Todo el tiempo tratábamos de que Gutiérrez sea lo menos Barassi posible y que Torcoletti sea lo menos Yayo posible. A la vez, ellos traen algo adentro que constantemente le aportan cositas que no están escritas y que terminan haciendo una cosa gloriosa."

Y, entre risas, admitió: "La verdad que se llevaron bien y se tentaban mucho, fue muy difícil grabar. Me sentí un maestro de escuela poniendo orden, llamándolos constantemente”.

Noticias relacionadas
Lali no esquivó ninguna pregunta en el stream de Martin Cirio

Lali Espósito habló sobre sus exparejas y reveló con qué galán jamás volvería a trabajar

La nueva Cenicienta llegó a Netflix para los más nostálgicos

Netflix: la comedia romántica que seduce a los nostálgicos

en medio de las polemicas, la odisea de nolan sigue batiendo records

En medio de las polémicas, "La odisea" de Nolan sigue batiendo récords

la dupla jodos-salvatierra se presenta el martes en el circulo

La dupla Jodos-Salvatierra se presenta el martes en El Círculo

Ver comentarios

Las más leídas

Di María fue homenajeado en la previa y la bienvenida se la dio otro campeón del mundo

Di María fue homenajeado en la previa y la bienvenida se la dio otro campeón del mundo

En blanco y azul: abrió en Rosario una taberna griega donde descubrir nuevos sabores

En blanco y azul: abrió en Rosario una taberna griega donde descubrir nuevos sabores

Revuelo por el cambio de vencimiento de la tarjeta de un banco: qué va a pasar

Revuelo por el cambio de vencimiento de la tarjeta de un banco: qué va a pasar

Qué pasó con el almanaque del Laguito del parque Independencia

Qué pasó con el almanaque del Laguito del parque Independencia

Lo último

La historia de la valija que obligó a evacuar el aeropuerto de Rosario

La historia de la valija que obligó a evacuar el aeropuerto de Rosario

Femicidio en la farmacia: Luego de la ruptura, comenzó un hostigamiento constante

Femicidio en la farmacia: "Luego de la ruptura, comenzó un hostigamiento constante"

La Luna de Sangre vuelve a encender el cielo: cómo y cuándo ver el último eclipse del año

La Luna de Sangre vuelve a encender el cielo: cómo y cuándo ver el último eclipse del año

Femicidio en la farmacia: "Luego de la ruptura, comenzó un hostigamiento constante"

El abogado de la familia de Carina Candelas está convencido de que Martín B. "comprendió y quiso" matar a su expareja en Dorrego y Zeballos

Femicidio en la farmacia: Luego de la ruptura, comenzó un hostigamiento constante
La historia de la valija que obligó a evacuar el aeropuerto de Rosario
La Ciudad

La historia de la valija que obligó a evacuar el aeropuerto de Rosario

El Porvenir, uno de los últimos grandes mercados de Rosario que sigue en pie
La Ciudad

El Porvenir, uno de los últimos grandes mercados de Rosario que sigue en pie

Secuestraron 17 celulares en Empalme Graneros y detuvieron a un joven de 20 años
Policiales

Secuestraron 17 celulares en Empalme Graneros y detuvieron a un joven de 20 años

El agro cerró una campaña con una cosecha histórica de 169 millones de toneladas
Agro

El agro cerró una campaña con una cosecha histórica de 169 millones de toneladas

Vóley: Las Panteritas hicieron un gran Mundial U17 y con dos joyitas rosarinas lograron el puesto 12

Por Leandro Garbossa
Ovación

Vóley: Las Panteritas hicieron un gran Mundial U17 y con dos joyitas rosarinas lograron el puesto 12

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Di María fue homenajeado en la previa y la bienvenida se la dio otro campeón del mundo

Di María fue homenajeado en la previa y la bienvenida se la dio otro campeón del mundo

En blanco y azul: abrió en Rosario una taberna griega donde descubrir nuevos sabores

En blanco y azul: abrió en Rosario una taberna griega donde descubrir nuevos sabores

Revuelo por el cambio de vencimiento de la tarjeta de un banco: qué va a pasar

Revuelo por el cambio de vencimiento de la tarjeta de un banco: qué va a pasar

Qué pasó con el almanaque del Laguito del parque Independencia

Qué pasó con el almanaque del Laguito del parque Independencia

Femicidio en la farmacia: la estrategia para cambiar el destino del acusado

Femicidio en la farmacia: la estrategia para cambiar el destino del acusado

Ovación
Vóley: Las Panteritas hicieron un gran Mundial U17 y con dos joyitas rosarinas lograron el puesto 12

Por Leandro Garbossa
Ovación

Vóley: Las Panteritas hicieron un gran Mundial U17 y con dos joyitas rosarinas lograron el puesto 12

Vóley: Las Panteritas hicieron un gran Mundial U17 y con dos joyitas rosarinas lograron el puesto 12

Vóley: Las Panteritas hicieron un gran Mundial U17 y con dos joyitas rosarinas lograron el puesto 12

Di María volvió a ser el jugador del desequilibrio y el ingenio

Di María volvió a ser el jugador del desequilibrio y el ingenio

Rosario Central y una levantada que pudo tener un premio todavía mayor

Rosario Central y una levantada que pudo tener un premio todavía mayor

Policiales
Femicidio en la farmacia: Luego de la ruptura, comenzó un hostigamiento constante
Policiales

Femicidio en la farmacia: "Luego de la ruptura, comenzó un hostigamiento constante"

Secuestraron 17 celulares en Empalme Graneros y detuvieron a un joven de 20 años

Secuestraron 17 celulares en Empalme Graneros y detuvieron a un joven de 20 años

Intento de femicidio: prisión para el joven que apuñaló a su ex en Paraguay al 1700

Intento de femicidio: prisión para el joven que apuñaló a su ex en Paraguay al 1700

Femicidio en la farmacia: la estrategia para cambiar el destino del acusado

Femicidio en la farmacia: la estrategia para cambiar el destino del acusado

La Ciudad
La historia de la valija que obligó a evacuar el aeropuerto de Rosario
La Ciudad

La historia de la valija que obligó a evacuar el aeropuerto de Rosario

Profundizan los controles a vehículos que transportan alimentos en Rosario

Profundizan los controles a vehículos que transportan alimentos en Rosario

El Porvenir, uno de los últimos grandes mercados de Rosario que sigue en pie

El Porvenir, uno de los últimos grandes mercados de Rosario que sigue en pie

Un grupo cordobés cobrará el peaje en la Autopista Rosario-Córdoba

Un grupo cordobés cobrará el peaje en la Autopista Rosario-Córdoba

El dólar mayorista subió a $1.510 y alcanzó un nuevo máximo nominal
Economía

El dólar mayorista subió a $1.510 y alcanzó un nuevo máximo nominal

Reunión de Unidos antes de la sesión del Senado por la reforma electoral
Política

Reunión de Unidos antes de la sesión del Senado por la reforma electoral

Del seguro de personas a la protección integral: Mista Seguros desembarca en el ramo patrimoniales

Por Redaccion Comercial
Contenido patrocinado

Del seguro de personas a la protección integral: Mista Seguros desembarca en el ramo patrimoniales

Un vuelo que iba de Buenos Aires a Madrid terminó en Natal por problemas técnicos
Información General

Un vuelo que iba de Buenos Aires a Madrid terminó en Natal por problemas técnicos

La rosarina Candela Arizaga amplió su declaración en el caso contra Facundo Moyano
Información General

La rosarina Candela Arizaga amplió su declaración en el caso contra Facundo Moyano

Una nena de 8 años murió en EE.UU. por una rara ameba que devora el cerebro
Información General

Una nena de 8 años murió en EE.UU. por una rara ameba que devora el cerebro

Mataron a un líder indígena peruano que denunció a la industria cosmética
Información General

Mataron a un líder indígena peruano que denunció a la industria cosmética

En Porto Alegre se abrió un socavón en el suelo y se tragó tres autos
Información General

En Porto Alegre se abrió un socavón en el suelo y "se tragó" tres autos

Universidad: esperan un pronunciamiento judicial por el financiamiento
La Ciudad

Universidad: esperan un pronunciamiento judicial por el financiamiento

Nación adjudicó la autopista a Córdoba y las rutas 11, 19 y 34: tarifas y peajes
La Región

Nación adjudicó la autopista a Córdoba y las rutas 11, 19 y 34: tarifas y peajes

Alquileres en Rosario: más rescisiones por falta de pago y cuesta conseguir inquilinos

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Alquileres en Rosario: más rescisiones por falta de pago y cuesta conseguir inquilinos

Evoluciona la joven víctima de un intento de femicidio en Paraguay al 1700
La Ciudad

Evoluciona la joven víctima de un intento de femicidio en Paraguay al 1700

En vísperas de El Súper Niño, La Capital ratifica su compromiso con la audiencia
Editorial

En vísperas de "El Súper Niño", La Capital ratifica su compromiso con la audiencia

El Monumento a la Bandera ya se transforma para los Juegos Suramericanos
La Ciudad

El Monumento a la Bandera ya se transforma para los Juegos Suramericanos

Un árbitro de una liga de fútbol juvenil fue agredido por jugadores y amenazado
Policiales

Un árbitro de una liga de fútbol juvenil fue agredido por jugadores y amenazado

Un hombre murió en Cañada de Gómez mientras jugaba un partido de fútbol
La Región

Un hombre murió en Cañada de Gómez mientras jugaba un partido de fútbol

Las teorías por la foto de la Nasa sobre un extraño objeto negro en el cielo de Marte
Información General

Las teorías por la foto de la Nasa sobre un extraño objeto negro en el cielo de Marte

Travel Sale 2026: descuentos, recomendaciones y cómo conseguir buenas ofertas
Información General

Travel Sale 2026: descuentos, recomendaciones y cómo conseguir buenas ofertas