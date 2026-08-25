Tierra del Fuego cuestionó el amarre de un buque británico en el puerto de Ushuaia

Rechazó el ingreso del petrolero VS Promise y reclamó explicaciones a Nación por una operación que consideró incompatible con la soberanía

El VS Promise es el buque tanque dedicado al transporte de petróleo que llegó al puerto de Ushuaia.

El gobierno de Tierra del Fuego criticó el amarre del buque petrolero VS Promise , de bandera británica, en el puerto de Ushuaia y reclamó explicaciones al Ejecutivo nacional por haber permitido la operación.

La administración provincial calificó como "inadmisible" que una embarcación del Reino Unido opere en la capital fueguina mientras ese país mantiene el control de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.

La polémica tomó fuerza por la situación del puerto de Ushuaia, que pertenece a Tierra del Fuego pero permanece bajo intervención nacional desde enero. Desde la provincia cuestionaron que Nación haya dispuesto esa medida con el argumento de proteger el carácter estratégico de la terminal y los intereses argentinos en el Atlántico Sur.

A través de un comunicado y publicaciones en redes sociales, el Ejecutivo fueguino rechazó el ingreso del buque petrolero, el cual cuenta con 228,6 metros de eslora y capacidad para transportar más de 500.000 barriles de crudo.

Tierra del Fuego sostuvo que existe una "grave contradicción" entre permitir el ingreso de una embarcación de bandera británica y la política de defensa que impulsa el gobierno de Javier Milei en el Atlántico Sur.

"Resulta inadmisible que, mientras el Reino Unido mantiene la ocupación ilegítima de una parte integrante del territorio de Tierra del Fuego, una embarcación de bandera británica opere en el puerto de la capital de la provincia a la que esos territorios pertenecen conforme a la Constitución Nacional y a la Constitución Provincial", señaló el gobierno fueguino.

La administración provincial también reclamó que el gobierno nacional informe públicamente qué criterios políticos, estratégicos y administrativos utilizó para autorizar la operación.

>> Leer más: Distinguen a Daniel Vila y la Fundación Grupo América por su compromiso solidario

La intervención del Puerto de Ushuaia fue justificada por el Gobierno nacional invocando la defensa de la soberanía y de los intereses estratégicos argentinos.



Los hechos ocurridos bajo la administración de la ANPyN exponen hoy una contradicción que no puede ser ignorada. pic.twitter.com/nCzI2CHvef — Gobierno de Tierra del Fuego, AeIAS (@findelmundoar) August 24, 2026

La intervención del puerto de Ushuaia

El Gobierno de Tierra del Fuego también vinculó el episodio con la intervención del puerto de Ushuaia, que Nación dispuso el 20 de enero a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN).

Según recordó la provincia sureña, el gobierno nacional justificó la medida en el carácter estratégico de la terminal y en la necesidad de "resguardar la soberanía y los intereses nacionales en el Atlántico Sur".

La ubicación de Ushuaia y su conexión con la actividad antártica constituyen algunos de los argumentos que Nación utilizó para destacar la importancia estratégica del puerto.

"Se intervino el puerto invocando razones de soberanía y, una vez intervenido, se adoptan decisiones incompatibles con la sensibilidad soberana que exige nuestro territorio", planteó el comunicado.

En ese marco, el gobierno fueguino volvió a reclamar el fin de la intervención y la restitución de la administración del puerto a Tierra del Fuego.

El reclamo por las Islas Malvinas

La provincia sostuvo que la normativa vigente impide actividades que puedan fortalecer la posición del Reino Unido en la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas.

El gobierno fueguino recordó además que Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur forman parte del territorio que la provincia reivindica como propio.

La administración provincial acompañó su reclamo con una imagen que llevaba la frase "El puerto es de Tierra del Fuego", en una referencia visual a la bandera que desplegaron los jugadores de la selección argentina después de la semifinal del Mundial que enfrentó a Argentina e Inglaterra.

"Tierra del Fuego no permanecerá indiferente frente a decisiones adoptadas unilateralmente desde el poder central que comprometan sus competencias, sus recursos y los intereses estratégicos argentinos en el Atlántico Sur", afirmó el Ejecutivo provincial.

Tras el reclamo de Tierra del Fuego, el VS Promise partió del puerto de Ushuaia poco después de la medianoche de este martes, según el servicio web marítimo mencionado por la provincia. Durante la madrugada, el buque navegaba por el canal Beagle con rumbo al Paso Picton.