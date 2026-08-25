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Daniel Mecca presenta su libro en Rosario: "Borges era un trabajador de la palabra"

El escritor y poeta presenta el miércoles "Absolutamente principiantes", sobre las afinidades secretas entre Borges y el músico inglés David Bowie

Miguel Pisano

Por Miguel Pisano

25 de agosto 2026 · 16:24hs
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Daniel Mecca: “Borges era antiperonista pero no era elitista

Daniel Mecca: Borges era antiperonista pero no era elitista, de hecho era jefe del suplemento Cultura del diario Crítica, que era como el diario Crónica de ahora”.

El escritor y poeta Daniel Mecca presentará este miércoles en la Librería El Aleph, de Rosario, su nueva obra ”Absolutamente principiantes”, “un libro inclasificable”, de Albura Editorial, que parte de la conjetura de que entre Borges y el músico inglés David Bowie hay afinidades secretas.

“Conocemos al Borges consagrado, el que era consciente de que se iba a quedar ciego, pero no conocemos tanto al Borges joven, que desde la década del 20 y del 30 estuvo 40 años con la pala, Borges fue un trabajador de la palabra” sorprende Mecca, un escritor porteño de 40 años, oriundo del barrio de Retiro.

Flaco, de cara aniñada y pinta de estudiante, Mecca ofreció este lunes un jugoso conversatorio en el Espacio Cultural Universitario de la Universidad Nacional de Rosari (ECU), sobre la obra y la vida de Borges, en el marco de los actos por el natalicio del autor de Ficciones.

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Jorge Luis Borges y el peronismo

Consultado por La Capital sobre el origen de la mala relación de Borges con el peronismo, a pesar de su condición de trabajador de la palabra, Mecca dijo que Borges "tuvo una mala relación con el primer peronismo, que coqueteaba con el fascismo, y le tenía miedo a los nacionalismos de esa época".

"Borges había vivido de cerca la Revolución Rusa y hasta tiene poemas sobre ese movimiento porque vivió con su familia en Ginebra desde 1914", agregó.

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Consultado sobre si los apoyos de Borges a los golpes cívico militares y dictaduras de 1955 y 1975 eran lunares en su vida, Mecca advirtió: "Puede ser, pero él tenía una idea de los militares del siglo XIX, como la del coronel Suárez, que era un pariente suyo que peleó junto a Simón Bolívar".

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Ante la observación que muchos militares del siglo XIX eran muy similares a los del siglo XX, entre ellos por la cantidad de crímenes cometidos por los unitarios, Mecca advirtió que “Borges era antiperonista, pero no era elitista, de hecho era jefe del suplemento Cultura del diario Crítica, que era como el diario Crónica de ahora”.

"Vivir en Ginebra era más barato que vivir en Buenos Aires"

Preguntado sobre el título de su obra, que reza “Borges, la gran bestia pop de la literatura argentina”, Mecca sostiene que "Borges y toda su familia se fueron a vivir a Ginebra en 1914 para ver a un oftalmólogo por la incipiente ceguera de su padre, pero no eran ricos. De hecho su madre, doña Leonor, mostraba las cuentas y contaba que ‘vivir en Ginebra es más barato que vivir en Buenos Aires".

Antes del final Mecca reveló algunos pormenores jugosos de la vida del autor de “Fervor de Buenos Aires” cuando recordó que “Estela Cantor, quien fue la gran musa de Borges, tuvo un vínculo muy cercano con él durante la escritura de “El Aleph”, al punto que obtuvo su manuscrito y le dijo al escritor que recibió una oferta para venderlo en España. Borges contó que en ese momento pensó que si fuera un caballero debería irse al baño y pegarse un tiro para aumentar el precio del manuscrito, cosa que finalmente no hizo y Estela lo vendió en apenas 25 mil dólares”.

"Borgespalooza: divulgación, literatura y gestión cultural"

El homenaje a Borges en su natalicio, organizado por el Espacio Cultural Universitario, el Centro de Estudios Interdisciplinarios y el Programa de Adultos Mayores de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNR continuó este martes con alumnos de la Escuela Superior de Comercio y de la Facultad de Humanidades y Artes de Rosario con “Borgespalooza. Divulgación, literatura y gestión cultural”.

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El ciclo culminará este miércoles a las 18 con la presentación de “Absolutamente principiantes”, una obra de Mecca sobre un recorrido entre los universos de Borges y David Bowie, en la Librería “El Aleph”, peatonal Córdoba al 800. Consultado sobre el libro, Mecca anticipó que “es una forma de acercar a los lectores de Borges a la obra de Bowie y viceversa porque ambos transformaron la cultura de su época”.

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