Aseguran que Cerimedo "no tiene relación con Milei", pese a sus ingresos a la Casa Rosada

El vocero Ravier desvinculó del gobierno al consultor detenido en Bolivia por el intento intento de asesinato de su expareja Nadia Beller. La mujer aportará nuevas pruebas contra el exasesor

Fernando Cerimedo se encuentra detenido en Bolivia acusado del intento de asesinato a balazos de su expareja Nadia Beller.

El vocero Adrián Ravier afirmó este martes que el consultor político Fernando Cerimedo , quien se encuentra detenido en Bolivia acusado del intento de asesinato a balazos de su expareja Nadia Beller, no tiene vínculos con el presidente Javier Milei, pese a la docena de visitas que realizó en 2024 a la Casa Rosada y a haber participado de la campaña electoral de 2023 .

Paralelamente, Beller dijo que tiene nuevas pruebas contra Cerimedo y aseguró que está dispuesta a declarar ante la Justicia argentina si es convocada .

Ravier, en su habitual conferencia de prensa de los martes, sostuvo: “Milei no tiene relación con Cerimedo desde 2023. Hubo algunos ingresos (a la Casa Rosada) en la primera mitad de 2024 que no fueron para reunirse con el presidente. Pero, más allá de eso, el gobierno no tiene relación (con el exasesor) desde hace ya un par de años” .

“Cerimedo jugó un rol en la campaña previa a 2023. En la primera mitad de 2024 mantuvo reuniones que terminaron con su salida del gobierno en el rol que jugaba, y no hay mucho más para decir ”, subrayó el vocero.

Dijo, además, que en el gobierno están “sorprendidos” por las noticias llegadas desde Santa Cruz de la Sierra, donde Cerimedo quedó detenido tras el atentado a balazos contra su ex pareja, que está embarazada.

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“Estamos sorprendidos con lo que se difundió y, en todo caso, la Justicia de Bolivia es la que estudiará la cuestión y dará alguna resolución”, explicó.

Asimismo, destacó que el delito por el que se encuentra detenido el consultor político “se cometió en Bolivia, si es que se cometió”, y por ese caso “hay investigaciones al respecto y hay que dejar trabajar a la Justicia”.

La advertencia de Beller

Por su parte, Beller afirmó que tiene nuevas pruebas contra su expareja y aseguró que está dispuesta a declarar ante la Justicia argentina si es convocada.

La abogada boliviana, que recibió el alta médica tras el ataque a balazos que sufrió el 17 de agosto pasado en Santa Cruz de la Sierra, advirtió que conserva mensajes, grabaciones y otros elementos que podrían comprometer aún más a Cerimedo.

La mujer también sostuvo que puede identificar al destinatario de una nota en la que se hablaba de “eliminarla”. La fiscalía boliviana investiga a Cerimedo como presunto instigador del atentado y dispuso su prisión preventiva mientras avanza la causa.

Nadia Beller, la expareja de Fernando Cerimedo. Foto: NA

En paralelo, una pareja de sospechosos fue enviada al penal de Palmasola por 120 días. El hombre está acusado de haber vendido o proporcionado el arma que habría sido utilizada en el ataque, mientras que su pareja quedó imputada como presunta cómplice.

La policía boliviana identificó, además, a dos hombres señalados como posibles autores materiales del atentado y mantiene operativos para localizarlos.

Beller sostuvo que las pruebas que conserva podrían aportar información sobre la planificación del ataque y la presunta responsabilidad intelectual de su expareja. Y explicó que no regresó a su casa tras recibir el alta porque teme por su seguridad.