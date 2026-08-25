La Capital | Política | Fernando Cerimedo

Aseguran que Cerimedo "no tiene relación con Milei", pese a sus ingresos a la Casa Rosada

El vocero Ravier desvinculó del gobierno al consultor detenido en Bolivia por el intento intento de asesinato de su expareja Nadia Beller. La mujer aportará nuevas pruebas contra el exasesor

25 de agosto 2026 · 15:13hs
Google Seguir a La Capital en Google
Fernando Cerimedo se encuentra detenido en Bolivia acusado del intento de asesinato a balazos de su expareja Nadia Beller.

Foto: Archivo / La Capital

Fernando Cerimedo se encuentra detenido en Bolivia acusado del intento de asesinato a balazos de su expareja Nadia Beller.

El vocero Adrián Ravier afirmó este martes que el consultor político Fernando Cerimedo, quien se encuentra detenido en Bolivia acusado del intento de asesinato a balazos de su expareja Nadia Beller, no tiene vínculos con el presidente Javier Milei, pese a la docena de visitas que realizó en 2024 a la Casa Rosada y a haber participado de la campaña electoral de 2023.

Paralelamente, Beller dijo que tiene nuevas pruebas contra Cerimedo y aseguró que está dispuesta a declarar ante la Justicia argentina si es convocada.

Ravier, en su habitual conferencia de prensa de los martes, sostuvo: “Milei no tiene relación con Cerimedo desde 2023. Hubo algunos ingresos (a la Casa Rosada) en la primera mitad de 2024 que no fueron para reunirse con el presidente. Pero, más allá de eso, el gobierno no tiene relación (con el exasesor) desde hace ya un par de años”.

Adri&aacute;n Ravier habl&oacute; sobre el v&iacute;nculo de Fernando Cerimedo con el presidente Javier Milei.

Adrián Ravier habló sobre el vínculo de Fernando Cerimedo con el presidente Javier Milei.

“Cerimedo jugó un rol en la campaña previa a 2023. En la primera mitad de 2024 mantuvo reuniones que terminaron con su salida del gobierno en el rol que jugaba, y no hay mucho más para decir”, subrayó el vocero.

Dijo, además, que en el gobierno están “sorprendidos” por las noticias llegadas desde Santa Cruz de la Sierra, donde Cerimedo quedó detenido tras el atentado a balazos contra su ex pareja, que está embarazada.

>>Leer más: Cerimedo estuvo en la Casa Rosada al menos doce veces en 2024

“Estamos sorprendidos con lo que se difundió y, en todo caso, la Justicia de Bolivia es la que estudiará la cuestión y dará alguna resolución”, explicó.

Asimismo, destacó que el delito por el que se encuentra detenido el consultor político “se cometió en Bolivia, si es que se cometió”, y por ese caso “hay investigaciones al respecto y hay que dejar trabajar a la Justicia”.

La advertencia de Beller

Por su parte, Beller afirmó que tiene nuevas pruebas contra su expareja y aseguró que está dispuesta a declarar ante la Justicia argentina si es convocada.

La abogada boliviana, que recibió el alta médica tras el ataque a balazos que sufrió el 17 de agosto pasado en Santa Cruz de la Sierra, advirtió que conserva mensajes, grabaciones y otros elementos que podrían comprometer aún más a Cerimedo.

La mujer también sostuvo que puede identificar al destinatario de una nota en la que se hablaba de “eliminarla”. La fiscalía boliviana investiga a Cerimedo como presunto instigador del atentado y dispuso su prisión preventiva mientras avanza la causa.

Nadia Beller, la expareja de Fernando Cerimedo.

Nadia Beller, la expareja de Fernando Cerimedo.

En paralelo, una pareja de sospechosos fue enviada al penal de Palmasola por 120 días. El hombre está acusado de haber vendido o proporcionado el arma que habría sido utilizada en el ataque, mientras que su pareja quedó imputada como presunta cómplice.

La policía boliviana identificó, además, a dos hombres señalados como posibles autores materiales del atentado y mantiene operativos para localizarlos.

Beller sostuvo que las pruebas que conserva podrían aportar información sobre la planificación del ataque y la presunta responsabilidad intelectual de su expareja. Y explicó que no regresó a su casa tras recibir el alta porque teme por su seguridad.

Noticias relacionadas
Fernando Cerimedo fue detenido en Bolivia por una tentativa de femicidio.

Detuvieron en Bolivia a dos sospechosos por el ataque a la expareja de Cerimedo

Fernando Cerimedo, exasesor de Milei, está acusado de contratar sicarios para matar a su pareja boliviana.

Fernando Cerimedo dijo que con Beller tenía una relación de amistad

pediran seis meses de prision preventiva para cerimedo por el ataque a su expareja

Pedirán seis meses de prisión preventiva para Cerimedo por el ataque a su expareja

Beller, la expareja de Cerimedo, siguió haciendo declaraciones desde la clínica Las Américas en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra.

La expareja de Fernado Cerimedo arremetió contra el entorno de Javier Milei

Ver comentarios

Las más leídas

Di María fue homenajeado en la previa y la bienvenida se la dio otro campeón del mundo

Di María fue homenajeado en la previa y la bienvenida se la dio otro campeón del mundo

En blanco y azul: abrió en Rosario una taberna griega donde descubrir nuevos sabores

En blanco y azul: abrió en Rosario una taberna griega donde descubrir nuevos sabores

El Porvenir, uno de los últimos grandes mercados de Rosario que sigue en pie

El Porvenir, uno de los últimos grandes mercados de Rosario que sigue en pie

Qué pasó con el almanaque del Laguito del parque Independencia

Qué pasó con el almanaque del Laguito del parque Independencia

Lo último

Aseguran que Cerimedo no tiene relación con Milei, pese a sus ingresos a la Casa Rosada

Aseguran que Cerimedo "no tiene relación con Milei", pese a sus ingresos a la Casa Rosada

Santa Fe será sede de los festejos por el centenario del Ford A

Santa Fe será sede de los festejos por el centenario del Ford A

La hija de Sergio Denis confirmó que apelarán al fallo de la Justicia

La hija de Sergio Denis confirmó que apelarán al fallo de la Justicia

Pullaro y sus pares de Córdoba y Entre Ríos se reúnen este jueves con Santilli

Los tres gobernadores de la Región Centro llevarán al despacho del jefe de Gabinete nacional sus planteos en materia energética, entre otros temas

Pullaro y sus pares de Córdoba y Entre Ríos se reúnen este jueves con Santilli
Mucha tos y broncoespasmos en Rosario: el frío húmedo de agosto tiene su impacto

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Mucha tos y broncoespasmos en Rosario: el frío húmedo de agosto tiene su impacto

Femicidio en la farmacia: Luego de la ruptura, comenzó un hostigamiento constante
Policiales

Femicidio en la farmacia: "Luego de la ruptura, comenzó un hostigamiento constante"

Locales vacíos en el centro: impulsan un régimen de incentivos fiscales
La Ciudad

Locales vacíos en el centro: impulsan un régimen de incentivos fiscales

Paren de matarnos: convocan a una marcha en Rosario tras los femicidios
La Ciudad

"Paren de matarnos": convocan a una marcha en Rosario tras los femicidios

La historia de la valija que obligó a evacuar el aeropuerto de Rosario
La Ciudad

La historia de la valija que obligó a evacuar el aeropuerto de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Di María fue homenajeado en la previa y la bienvenida se la dio otro campeón del mundo

Di María fue homenajeado en la previa y la bienvenida se la dio otro campeón del mundo

En blanco y azul: abrió en Rosario una taberna griega donde descubrir nuevos sabores

En blanco y azul: abrió en Rosario una taberna griega donde descubrir nuevos sabores

El Porvenir, uno de los últimos grandes mercados de Rosario que sigue en pie

El Porvenir, uno de los últimos grandes mercados de Rosario que sigue en pie

Qué pasó con el almanaque del Laguito del parque Independencia

Qué pasó con el almanaque del Laguito del parque Independencia

Femicidio en la farmacia: la estrategia para cambiar el destino del acusado

Femicidio en la farmacia: la estrategia para cambiar el destino del acusado

Ovación
Newells regresa a los entrenamientos y Kudelka apunta al Zorro Cóccaro

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's regresa a los entrenamientos y Kudelka apunta al Zorro Cóccaro

Newells regresa a los entrenamientos y Kudelka apunta al Zorro Cóccaro

Newell's regresa a los entrenamientos y Kudelka apunta al Zorro Cóccaro

Ariel Holan dejaría de ser el técnico de Cerro Porteño: el DT argentino que lo reemplazaría

Ariel Holan dejaría de ser el técnico de Cerro Porteño: el DT argentino que lo reemplazaría

Di María encendió las alarmas: Hace bastante que juego con dolor, me está costando

Di María encendió las alarmas: "Hace bastante que juego con dolor, me está costando"

Policiales
Femicidio en la farmacia: Luego de la ruptura, comenzó un hostigamiento constante
Policiales

Femicidio en la farmacia: "Luego de la ruptura, comenzó un hostigamiento constante"

Secuestraron 17 celulares en Empalme Graneros y detuvieron a un joven de 20 años

Secuestraron 17 celulares en Empalme Graneros y detuvieron a un joven de 20 años

Intento de femicidio: prisión para el joven que apuñaló a su ex en Paraguay al 1700

Intento de femicidio: prisión para el joven que apuñaló a su ex en Paraguay al 1700

Femicidio en la farmacia: la estrategia para cambiar el destino del acusado

Femicidio en la farmacia: la estrategia para cambiar el destino del acusado

La Ciudad
Locales vacíos en el centro: impulsan un régimen de incentivos fiscales
La Ciudad

Locales vacíos en el centro: impulsan un régimen de incentivos fiscales

Llevó a su esposa al trabajo, volvió y un incendio destruyó el auto frente a su casa

Llevó a su esposa al trabajo, volvió y un incendio destruyó el auto frente a su casa

Mucha tos y broncoespasmos en Rosario: el frío húmedo de agosto tiene su impacto

Mucha tos y broncoespasmos en Rosario: el frío húmedo de agosto tiene su impacto

Paren de matarnos: convocan a una marcha en Rosario tras los femicidios

"Paren de matarnos": convocan a una marcha en Rosario tras los femicidios

Secuestraron 17 celulares en Empalme Graneros y detuvieron a un joven de 20 años
Policiales

Secuestraron 17 celulares en Empalme Graneros y detuvieron a un joven de 20 años

Intento de femicidio: prisión para el joven que apuñaló a su ex en Paraguay al 1700
Policiales

Intento de femicidio: prisión para el joven que apuñaló a su ex en Paraguay al 1700

Primera C: Leones FC juega ante Muñiz en el Griffa en busca de la recuperación

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: Leones FC juega ante Muñiz en el Griffa en busca de la recuperación

Femicidio en la farmacia: la estrategia para cambiar el destino del acusado
Policiales

Femicidio en la farmacia: la estrategia para cambiar el destino del acusado

El tiempo en Rosario: martes con la máxima en 16º y en aumento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con la máxima en 16º y en aumento

Más de 250 compradores internacionales buscan en Santa Fe nuevos negocios
Economía

Más de 250 compradores internacionales buscan en Santa Fe nuevos negocios

Según la Universidad Di Tella, crece la confianza en el gobierno de Milei
Política

Según la Universidad Di Tella, crece la confianza en el gobierno de Milei

Cerimedo estuvo en la Casa Rosada al menos doce veces en 2024
Política

Cerimedo estuvo en la Casa Rosada al menos doce veces en 2024

Reunión de Unidos antes de la sesión del Senado por la reforma electoral
Política

Reunión de Unidos antes de la sesión del Senado por la reforma electoral

Mista Seguros desembarca en el ramo patrimoniales

Por Redaccion Comercial
Contenido patrocinado

Mista Seguros desembarca en el ramo patrimoniales

Un vuelo que iba de Buenos Aires a Madrid terminó en Natal por problemas técnicos
Información General

Un vuelo que iba de Buenos Aires a Madrid terminó en Natal por problemas técnicos

La rosarina Candela Arizaga amplió su declaración en el caso contra Facundo Moyano
Información General

La rosarina Candela Arizaga amplió su declaración en el caso contra Facundo Moyano

Una nena de 8 años murió en EE.UU. por una rara ameba que devora el cerebro
Información General

Una nena de 8 años murió en EE.UU. por una rara ameba que devora el cerebro

En Porto Alegre se abrió un socavón en el suelo y se tragó tres autos
Información General

En Porto Alegre se abrió un socavón en el suelo y "se tragó" tres autos

Nación adjudicó la autopista a Córdoba y las rutas 11, 19 y 34: tarifas y peajes
La Región

Nación adjudicó la autopista a Córdoba y las rutas 11, 19 y 34: tarifas y peajes

El Monumento a la Bandera ya se transforma para los Juegos Suramericanos
La Ciudad

El Monumento a la Bandera ya se transforma para los Juegos Suramericanos

Un árbitro de una liga de fútbol juvenil fue agredido por jugadores y amenazado
Policiales

Un árbitro de una liga de fútbol juvenil fue agredido por jugadores y amenazado

Las teorías por la foto de la Nasa sobre un extraño objeto negro en el cielo de Marte
Información General

Las teorías por la foto de la Nasa sobre un extraño objeto negro en el cielo de Marte

Travel Sale 2026: descuentos, recomendaciones y cómo conseguir buenas ofertas
Información General

Travel Sale 2026: descuentos, recomendaciones y cómo conseguir buenas ofertas