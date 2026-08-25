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Locales vacíos en el centro y el microcentro: impulsan un régimen de incentivos fiscales

El Concejo Municipal anunció un proyecto para reducir la vacancia de los inmuebles en las peatonales, el Paseo del Siglo y las galerías

25 de agosto 2026 · 14:03hs
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La proporción de locales vacíos creció en el último tiempo.

La proporción de locales vacíos creció en el último tiempo.

El crecimiento de los locales vacíos dentro del rubro comercial generó distintas respuestas estatales recientemente. Una de las últimas propuestas sobre el tema consiste en crear un régimen de incentivos fiscales para promover la ocupación de los inmuebles en el centro y el microcentro de Rosario.

Si bien la crisis económica no distingue ubicación, los autores del proyecto enviado al Concejo Municipal señalaron que las secuelas se expresan particularmente en las peatonales Córdoba y San Martín, el Paseo del Siglo y las galerías cercanas. Por eso plantearon una serie de exenciones y bonificaciones para el pago de la Tasa General de Inmuebles (TGI) y el Derecho de Registro e Inspección (Drei) en los sectores donde es mayor la proporción de negocios cerrados.

En primer lugar, la iniciativa establece un plazo mínimo de seis meses de vacancia o inactividad para acceder a dichos beneficios. En caso de que la propuesta sea aprobada en el Palacio Vasallo, el régimen se implementará durante dos años para promover el uso de los inmuebles vacantes.

¿Cómo es el plan para promover el comercio en el centro?

El proyecto de incentivo fiscal se refiere al área delimitada por la avenida Pellegrini, bulevar Oroño, avenida Belgrano y el río Paraná. Dentro de este sector se plantean distintas herramientas para fomentar aperturas comerciales con una carga tributaria menor.

Por el lado de los vendedores, el régimen habilitará la exención total en el pago del Drei durante los primeros 12 meses de actividad. En el transcurso del año siguiente, el municipio bonificará la mitad del monto correspondiente a las presentaciones mensuales.

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En segundo lugar, la propuesta contempla un beneficio similar para dejar sin efecto el pago del trámite de habilitación de comercio o servicios. Así, los concejales Pablo Basso, María José Poncino y Mariano Romero buscan generar un marco más favorable para el desarrollo de negocios en el centro rosarino.

Por otra parte, los dueños de los inmuebles también tendrán ventajas adicionales dentro del área céntrica y el casco histórico de Rosario. A partir de la firma de los contratos de alquiler, se implementará una bonificación del 50 % en la boleta de la TGI de la cuenta del local con un plazo máximo de 24 meses.

¿Cuántos locales comerciales vacíos hay en Rosario?

La tasa de locales comerciales vacíos fue del 12,5 por ciento en junio pasado. Esto representa un aumento del 1,8 % en el último semestre, de acuerdo al relevamiento del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (Cocir) y el Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Según el informe antes mencionado, la vacancia es mayor en el área central de la ciudad. En este caso, la proporción supera la media general y llegó a ser de 13,4 puntos porcentuales en una lista de 7.412 inmuebles registrados.

Los autores del proyecto advirtieron que algunos sectores de Rosario se encuentran en una "situación crítica" con respecto a la cantidad de negocios cerrados. En este sentido, recordaron que el indicador alcanzó el 15,1 % en el microcentro y las galerías están en un 13,5 por ciento.

En el registro de Cocir aparecen saltos preocupantes a la hora de analizar la situación de los corredores más tradicionales. Por ejemplo, la desocupación en la peatonal Córdoba trepó desde el 9,2 al 17,2 por ciento entre diciembre y junio. En la calle San Luis se duplicó la proporción con un aumento que llevó la medición al 10,2 % en seis meses. El sector con mayor vacancia sigue siendo la calle Santa Fe, donde algo más de dos de cada diez inmuebles están vacíos o inactivos.

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