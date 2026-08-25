"Paren de matarnos": convocan a una marcha en Rosario tras los femicidios

La Asamblea Feminista Rosario convocó a una marcha este miércoles a las 17 en la plaza 25 de Mayo, tras tres femicidios y un intento reciente

Organizaciones y colectivos feministas convocaron para este miércoles 26, a las 17, en la plaza 25 de Mayo , a una marcha bajo la consigna “Marchamos porque nuestras vidas están en emergencia” . El llamado se produce después de una seguidilla de hechos que volvió a poner en primer plano la violencia machista en la ciudad: tres femicidios registrados en las últimas dos semanas y un intento de femicidio.

El último de los asesinatos ocurrió la semana pasada cuando una Carina Candelas fue atacada a puñaladas dentro de una farmacia ubicada en Zeballos y Dorrego , en pleno centro de Rosario. El agresor, expareja de la víctima, fue detenido poco después en Colón al 2000.

El crimen se produjo apenas días después del asesinato de Gabriela Denisse Banach , una mujer trans de 47 años hallada sin vida en un departamento de Cerrito al 600, en barrio La Sexta. La autopsia determinó que murió como consecuencia de un traumatismo de cráneo y la Fiscalía investiga el caso como un posible femicidio. Por el momento no hay personas identificadas como sospechosas.

Antes, el 4 de agosto , Débora Giuliana Bordón , de 31 años, fue asesinada a puñaladas en un departamento de Crespo al 500. Por ese crimen quedó en prisión preventiva Axel Alejandro M., de 23 años, acusado de femicidio.

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A esa sucesión de asesinatos se sumó un intento de femicidio en Paraguay al 1700, donde una mujer fue atacada y el presunto agresor quedó detenido. El episodio es parte de la serie de hechos recientes que las organizaciones buscan visibilizar con la movilización.

“Nuestras vidas están en emergencia”

En el texto de convocatoria, las organizaciones de Asamblea Feminista plantearon que “en Rosario y en toda la provincia seguimos contando femicidios, transfemicidios y múltiples violencias machistas”.

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El reclamo apunta no solamente contra los asesinatos sino también contra las situaciones de violencia que los preceden y contra las dificultades para prevenirlas y proteger a las víctimas. “No son números: son vidas, historias, familias y comunidades atravesadas por el dolor”, señalaron.

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En ese sentido, remarcaron que las situaciones de violencia de género continúan mientras consideran insuficientes las respuestas destinadas a prevenir los ataques y garantizar protección. “Las respuestas para prevenirla y proteger nuestras vidas siguen siendo insuficientes”, sostuvieron en la convocatoria.

Los datos nacionales sobre femicidios

Los tres casos de Rosario se inscriben en un escenario nacional de violencia de género que distintos relevamientos vienen siguiendo durante el año.

Según un relevamiento realizado a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país, entre el 1º de enero y el 31 de julio de 2026 se registraron al menos 147 víctimas letales de la violencia de género: 119 femicidios directos, 17 femicidios vinculados, siete instigaciones al suicidio y cuatro travesticidios/transfemicidios. Así lo informó el observatorio Ahora que sí nos ven.

El mismo informe contabilizó 234 intentos de femicidio durante ese período, además de 24 víctimas letales durante julio. De acuerdo con sus datos, el 15% de las víctimas había realizado al menos una denuncia previa y el 64% de los agresores eran parejas o exparejas.

El relevamiento también señala que el 45,6% de los hechos ocurrió en la vivienda de la víctima y que al menos 145 niños y niñas quedaron huérfanos como consecuencia de estos crímenes.

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Durante los 39 días que duró el Mundial de Fútbol 2026, el mismo registro contabilizó 27 víctimas letales de violencia de género: 20 femicidios directos, cinco vinculados y dos instigaciones al suicidio.

Entre esos casos figura el de Lara Carballo, asesinada en Rosario, junto con otros tres femicidios ocurridos mientras se disputaba la final del Mundial entre Argentina y España: Rocío Gómez, en Córdoba; Norma Tula, en Catamarca, y Sandra Bilau, en Misiones.

¿Cómo hacer una denuncia por violencia de género?

Frente a una emergencia en un contexto de violencia de género con riesgo para la vida de una persona en la provincia de Santa Fe, las autoridades recomiendan llamar directamente al 911. Tanto la víctima como testigos pueden realizar las denuncias correspondientes.

Para otras denuncias y asesoramiento, Rosario cuenta con el Teléfono Verde 0800-444-0420. Esta línea gratuita también funciona las 24 horas para asistir a las víctimas. Otra herramienta similar el Contacto Violeta, un servicio de asistencia por mensajes de Whatsapp a través del 341-5-781509. Esta opción se encuentra disponible para quienes precisan ayuda y no pueden hablar a la hora de solicitarla.

En la órbita local, las denuncias sobre violencia de género pueden realizarse en la principal sede regional del Ministerio Público de la Acusación (MPA), ubicada en Sarmiento 2850. El teléfono del organismo es 341-4-861200.

A nivel nacional también funciona la línea 144 para atender casos en cualquier punto del país.