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Profundizan los controles a vehículos que transportan alimentos en Rosario

Desde marzo, la Municipalidad realizó más de 480 fiscalizaciones para garantizar la seguridad y prevenir enfermedades transmitidas por comida en mal estado

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

25 de agosto 2026 · 06:30hs
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Todos los meses están programados controles sorpresa a vehículos que transportan alimentos en distintos puntos rotativos de la ciudad

Todos los meses están programados controles sorpresa a vehículos que transportan alimentos en distintos puntos rotativos de la ciudad, especialmente en ingresos y cercanías de accesos a Rosario.

En los últimos cinco meses, el municipio profundizó los controles a vehículos que transportan alimentos en Rosario. Entre marzo y julio, a través del Instituto del Alimento dependiente de la Secretaría de Salud, llevó a cabo un total de 482 auditorías a transportes de sustancias alimenticias para garantizar la seguridad alimentaria y prevenir enfermedades transmitidas por comida en mal estado.

Los procedimientos se desarrollaron en el marco de las normativas de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) y contaron con la colaboración de áreas operativas como la Dirección General de Tránsito y Control de Proximidad. Los operativos tuvieron lugar en puntos estratégicos y accesos clave a la ciudad con una función preventiva.

>> Leer más: Alimentos "saludables": qué dice la etiqueta y qué oculta el envase

Seguridad alimentaria

Dado que el transporte constituye un eslabón fundamental en la cadena agroalimentaria, la fiscalización permanente busca detectar irregularidades en la mercadería antes de que llegue a los consumidores, previniendo así la transmisión de enfermedades de origen alimentario.

Durante las inspecciones en la vía pública, se verificó tanto los requerimientos administrativos como las condiciones sanitarias de los vehículos. Los agentes solicitan la habilitación de la unidad, el carné de manipulador de alimentos del transportista y la correcta rotulación o Registro Nacional de Establecimientos de los productos.

Además, controlan el estado higiénico del transporte, el funcionamiento de los sistemas de refrigeración y la temperatura de la carga en los alimentos que requieren cadena de frío. En aquellos casos donde se detectan anomalías que ponen en riesgo la salud pública, se procede a la inmediata incautación de la mercadería para resguardar la calidad de vida de los vecinos.

>> Leer más: Las "milaneserías": el negocio que crece en Rosario mientras cae el consumo de carne

Prevención de enfermedades

Desde el Instituto del Alimento destacaron que la seguridad alimentaria es fundamental para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) y afecciones crónicas o nutricionales, garantizando que los alimentos no contengan contaminantes ni pierdan la cadena de frío.

Además, la fiscalización busca asegurar la calidad y el cumplimiento de normativas administrativas e higiénicas en toda la cadena de producción, transporte y comercialización.

"Debemos garantizar la inocuidad del alimento que llega al consumidor. Y la cadena de frío, tanto en sus traslados como en el lugar de destino, es prioritaria. También para que la procedencia de la mercadería tenga su RNE, es decir su lugar de elaboración", dijo al respecto Adrián Rascón, presidente del organismo.

>> Leer más: Cómo tramitar en Rosario el carnet de manipulación de alimentos, clave en gastronomía

Carnet de manipulación

En tanto, mencionó también como importante el control del carnet de manipulación de alimentos para garantizar la buena cocción y manejo de los productos comestibles en bares, restaurantes y salones de catering. Ese documento se puede tramitar en este link: Carnet de manipulación de alimentos

Todos los meses están programados controles sorpresa en distintos puntos de la ciudad. En el caso de los vehículos, son rotativos especialmente en ingresos y cercanías de accesos a Rosario. Además, los protocolos establecen que se realicen de forma rutinaria operativos de fiscalización en corredores tradicionales como Pichincha, Pellegrini, más el centro y los patios gastronómicos de los shoppings.

Es importante destacar que la capacitación en Rosario, la modalidad de cursado y evaluación es presencial. El curso se realiza en los diferentes distritos y en otros lugares de la ciudad.

Ante cualquier consulta se puede escribir a [email protected]

Expo sin Gluten

Los días 29 y 30 de agosto se llevará a cabo en el Salón Metropolitano Rosario (Junín 501) la 3º edición de Expo Sin Gluten Conecta 2026. El evento cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Rosario y convocará a más de 50 empresas y emprendimientos especializados en alimentación libre de gluten, junto a más de 18 profesionales de la salud que ofrecerán charlas sobre gastroenterología, nutrición, neurología, salud mental y calidad de vida del paciente celíaco, entre otros temas.

Expo Sin Gluten Conecta nació en Rosario, ha crecido de manera sostenida y ya es una cita ineludible en la amplia agenda de eventos productivos de la ciudad. Para este año se espera una convocatoria de más de 20.000 visitantes, lo que la convierte en la edición más importante desde su creación en 2024.

Interesados pueden obtener más información de la Expo en el siguiente link

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