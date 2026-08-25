La Luna de Sangre vuelve a encender el cielo: cómo y cuándo ver el último eclipse del año

Un nuevo fenómeno astronómico vestirá al satélite de tonos rojizos este agosto. Todo lo que tenés que saber

La Luna de Sangre vuelve a encender el cielo: cómo y cuándo ver el eclipse del año

El cielo se prepara para ofrecer uno de los espectáculos astronómicos más fascinantes del año. El próximo eclipse de Luna transformará por completo la apariencia del satélite, ya que lo teñirá de un tono rojizo.

Hay quienes le adjudican al eclipse una vinculación con la introspección. Tradiciones esotéricas sugieren usar estos periodos para el descanso y la reflexión en lugar de tomar decisiones impulsivas.

A continuación, sus fases, horarios claves y las mejores recomendaciones para disfrutarlo a simple vista.

Existen dos tipos de eclipses: lunares y solares. Durante un eclipse lunar, la sombra de la Tierra oscurece la Luna mientras que durante un eclipse solar, la Luna oculta al Sol de la vista, explica la Nasa.

Durante un eclipse lunar, la Luna se mueve hacia la parte interna de la sombra de la Tierra. Parte de la luz solar que pasa a través de la atmósfera de nuestro planeta llega a la superficie de la Luna, iluminándola tenuemente.

Los colores con longitudes de onda más cortas, como el azul y el violeta, se dispersan más fácilmente que los colores con longitudes de onda más largas, como el rojo y el naranja. Como estas longitudes de onda más largas atraviesan la atmósfera de la Tierra, y las longitudes de onda más cortas se dispersan, la Luna se ve anaranjada o rojiza.

Dato a tener en cuenta: cuanto más polvo o nubes haya en la atmósfera del planeta durante el eclipse, más roja se verá la Luna.

Cuándo será el eclipse parcial lunar

En la noche del jueves 27 al viernes 28 de agosto se podrá observar en todo el país este nuevo eclipse, un eclipse lunar parcial, que será el último eclipse del año.

En esta ocasión será la Tierra la que se coloque entre el Sol y la Luna, proyectando una sombra que ocultará más de 96% del diámetro lunar, afirman los expertos. Además, podrá adquirir una tonalidad rojiza o cobriza, un efecto conocido como “Luna de Sangre”.

El evento astronómico será visible en toda la zona del mundo en el que sea de noche, es decir, desde gran parte de Europa, África y América.

Cuándo empezará el eclipse lunar

En Argentina, el proceso comenzará el jueves a las 22.24 con la fase penumbral. A partir de las 23.34, se iniciará el eclipse parcial, momento en el que la sombra terrestre comenzará a avanzar sobre la superficie de nuestro satélite natural.

De acuerdo a Time and Date, el máximo del eclipse será a la 1.13 del viernes; el eclipse parcial terminará a las 2.52; y la fase penumbral concluirá a las 4.02.

Horarios clave del eclipse en Santa Fe

22.23 (Jueves 27): comienza la fase penumbral (cambio sutil y tenue).

23.33 (Jueves 27): inicio de la fase parcial (la sombra oscura de la Tierra empieza a avanzar sobre la Luna).

01.12 (Viernes 28): punto máximo del fenómeno . Es el momento donde se apreciará la tonalidad roja con mayor intensidad.

02.51 (Viernes 28): finaliza la fase parcial.

04.01 (Viernes 28): conclusión definitiva del eclipse.

Cómo observarlo: No se necesita ningún tipo de filtro ni protección ocular. Estará bien elevada sobre el cielo en dirección norte, por lo que podrá contemplarse a simple vist

Cómo ver el eclipse lunar

Para quienes tengan la posibilidad de disfrutar del eclipse lunar "en vivo", afortunadamente, a diferencia de los eclipses solares, no se necesita ningún tipo de protección especial para observar un eclipse lunar.

Para una mejor experiencia, lo ideal es buscar un sitio con baja contaminación lumínica y con el horizonte despejado. Los binoculares o telescopios permiten apreciar interesantes detalles del relieve lunar y de las variaciones progresivas del color.