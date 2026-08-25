La Capital | Luna

La Luna de Sangre vuelve a encender el cielo: cómo y cuándo ver el último eclipse del año

Un nuevo fenómeno astronómico vestirá al satélite de tonos rojizos este agosto. Todo lo que tenés que saber

25 de agosto 2026 · 08:52hs
Google Seguir a La Capital en Google
La Luna de Sangre vuelve a encender el cielo: cómo y cuándo ver el eclipse del año

La Luna de Sangre vuelve a encender el cielo: cómo y cuándo ver el eclipse del año

El cielo se prepara para ofrecer uno de los espectáculos astronómicos más fascinantes del año. El próximo eclipse de Luna transformará por completo la apariencia del satélite, ya que lo teñirá de un tono rojizo.

Hay quienes le adjudican al eclipse una vinculación con la introspección. Tradiciones esotéricas sugieren usar estos periodos para el descanso y la reflexión en lugar de tomar decisiones impulsivas.

A continuación, sus fases, horarios claves y las mejores recomendaciones para disfrutarlo a simple vista.

Por qué la Luna se tiñe de rojo

Existen dos tipos de eclipses: lunares y solares. Durante un eclipse lunar, la sombra de la Tierra oscurece la Luna mientras que durante un eclipse solar, la Luna oculta al Sol de la vista, explica la Nasa.

Durante un eclipse lunar, la Luna se mueve hacia la parte interna de la sombra de la Tierra. Parte de la luz solar que pasa a través de la atmósfera de nuestro planeta llega a la superficie de la Luna, iluminándola tenuemente.

Los colores con longitudes de onda más cortas, como el azul y el violeta, se dispersan más fácilmente que los colores con longitudes de onda más largas, como el rojo y el naranja. Como estas longitudes de onda más largas atraviesan la atmósfera de la Tierra, y las longitudes de onda más cortas se dispersan, la Luna se ve anaranjada o rojiza.

Dato a tener en cuenta: cuanto más polvo o nubes haya en la atmósfera del planeta durante el eclipse, más roja se verá la Luna.

Cuándo será el eclipse parcial lunar

En la noche del jueves 27 al viernes 28 de agosto se podrá observar en todo el país este nuevo eclipse, un eclipse lunar parcial, que será el último eclipse del año.

En esta ocasión será la Tierra la que se coloque entre el Sol y la Luna, proyectando una sombra que ocultará más de 96% del diámetro lunar, afirman los expertos. Además, podrá adquirir una tonalidad rojiza o cobriza, un efecto conocido como “Luna de Sangre”.

El evento astronómico será visible en toda la zona del mundo en el que sea de noche, es decir, desde gran parte de Europa, África y América.

Cuándo empezará el eclipse lunar

En Argentina, el proceso comenzará el jueves a las 22.24 con la fase penumbral. A partir de las 23.34, se iniciará el eclipse parcial, momento en el que la sombra terrestre comenzará a avanzar sobre la superficie de nuestro satélite natural.

De acuerdo a Time and Date, el máximo del eclipse será a la 1.13 del viernes; el eclipse parcial terminará a las 2.52; y la fase penumbral concluirá a las 4.02.

Horarios clave del eclipse en Santa Fe

  • 22.23 (Jueves 27): comienza la fase penumbral (cambio sutil y tenue).

  • 23.33 (Jueves 27): inicio de la fase parcial (la sombra oscura de la Tierra empieza a avanzar sobre la Luna).

  • 01.12 (Viernes 28): punto máximo del fenómeno. Es el momento donde se apreciará la tonalidad roja con mayor intensidad.

  • 02.51 (Viernes 28): finaliza la fase parcial.

  • 04.01 (Viernes 28): conclusión definitiva del eclipse.

Cómo observarlo: No se necesita ningún tipo de filtro ni protección ocular. Estará bien elevada sobre el cielo en dirección norte, por lo que podrá contemplarse a simple vist

Cómo ver el eclipse lunar

Para quienes tengan la posibilidad de disfrutar del eclipse lunar "en vivo", afortunadamente, a diferencia de los eclipses solares, no se necesita ningún tipo de protección especial para observar un eclipse lunar.

Para una mejor experiencia, lo ideal es buscar un sitio con baja contaminación lumínica y con el horizonte despejado. Los binoculares o telescopios permiten apreciar interesantes detalles del relieve lunar y de las variaciones progresivas del color.

Ver comentarios

Las más leídas

Di María fue homenajeado en la previa y la bienvenida se la dio otro campeón del mundo

Di María fue homenajeado en la previa y la bienvenida se la dio otro campeón del mundo

En blanco y azul: abrió en Rosario una taberna griega donde descubrir nuevos sabores

En blanco y azul: abrió en Rosario una taberna griega donde descubrir nuevos sabores

Revuelo por el cambio de vencimiento de la tarjeta de un banco: qué va a pasar

Revuelo por el cambio de vencimiento de la tarjeta de un banco: qué va a pasar

Qué pasó con el almanaque del Laguito del parque Independencia

Qué pasó con el almanaque del Laguito del parque Independencia

Lo último

Optimizan las condiciones de los caminos rurales del distrito de Roldán

Optimizan las condiciones de los caminos rurales del distrito de Roldán

Ariel Holan dejaría de ser el técnico de Cerro Porteño: el DT argentino que lo reemplazaría

Ariel Holan dejaría de ser el técnico de Cerro Porteño: el DT argentino que lo reemplazaría

La madre del niño muerto en San Justo será evaluada por psiquiatras a pedido de la Justicia

La madre del niño muerto en San Justo será evaluada por psiquiatras a pedido de la Justicia

Femicidio en la farmacia: "Luego de la ruptura, comenzó un hostigamiento constante"

El abogado de la familia de Carina Candelas está convencido de que Martín B. "comprendió y quiso" matar a su expareja en Dorrego y Zeballos

Femicidio en la farmacia: Luego de la ruptura, comenzó un hostigamiento constante
Seguridad vial en Rosario: 28 muertes en lo que va del año y preocupación por las motos
La Ciudad

Seguridad vial en Rosario: 28 muertes en lo que va del año y preocupación por las motos

La historia de la valija que obligó a evacuar el aeropuerto de Rosario
La Ciudad

La historia de la valija que obligó a evacuar el aeropuerto de Rosario

El Porvenir, uno de los últimos grandes mercados de Rosario que sigue en pie
La Ciudad

El Porvenir, uno de los últimos grandes mercados de Rosario que sigue en pie

Vóley: Las Panteritas hicieron un gran Mundial U17 y con dos joyitas rosarinas lograron el puesto 12

Por Leandro Garbossa
Ovación

Vóley: Las Panteritas hicieron un gran Mundial U17 y con dos joyitas rosarinas lograron el puesto 12

La Luna de Sangre vuelve a encender el cielo: cómo y cuándo ver el último eclipse del año
Información General

La Luna de Sangre vuelve a encender el cielo: cómo y cuándo ver el último eclipse del año

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Di María fue homenajeado en la previa y la bienvenida se la dio otro campeón del mundo

Di María fue homenajeado en la previa y la bienvenida se la dio otro campeón del mundo

En blanco y azul: abrió en Rosario una taberna griega donde descubrir nuevos sabores

En blanco y azul: abrió en Rosario una taberna griega donde descubrir nuevos sabores

Revuelo por el cambio de vencimiento de la tarjeta de un banco: qué va a pasar

Revuelo por el cambio de vencimiento de la tarjeta de un banco: qué va a pasar

Qué pasó con el almanaque del Laguito del parque Independencia

Qué pasó con el almanaque del Laguito del parque Independencia

Femicidio en la farmacia: la estrategia para cambiar el destino del acusado

Femicidio en la farmacia: la estrategia para cambiar el destino del acusado

Ovación
Di María encendió las alarmas: Hace bastante que juego con dolor, me está costando
Ovación

Di María encendió las alarmas: "Hace bastante que juego con dolor, me está costando"

Di María encendió las alarmas: Hace bastante que juego con dolor, me está costando

Di María encendió las alarmas: "Hace bastante que juego con dolor, me está costando"

Primera C: Leones FC juega ante Muñiz en el Griffa en busca de la recuperación

Primera C: Leones FC juega ante Muñiz en el Griffa en busca de la recuperación

Vóley: Las Panteritas hicieron un gran Mundial U17 y con dos joyitas rosarinas lograron el puesto 12

Vóley: Las Panteritas hicieron un gran Mundial U17 y con dos joyitas rosarinas lograron el puesto 12

Policiales
Femicidio en la farmacia: Luego de la ruptura, comenzó un hostigamiento constante
Policiales

Femicidio en la farmacia: "Luego de la ruptura, comenzó un hostigamiento constante"

Secuestraron 17 celulares en Empalme Graneros y detuvieron a un joven de 20 años

Secuestraron 17 celulares en Empalme Graneros y detuvieron a un joven de 20 años

Intento de femicidio: prisión para el joven que apuñaló a su ex en Paraguay al 1700

Intento de femicidio: prisión para el joven que apuñaló a su ex en Paraguay al 1700

Femicidio en la farmacia: la estrategia para cambiar el destino del acusado

Femicidio en la farmacia: la estrategia para cambiar el destino del acusado

La Ciudad
Seguridad vial en Rosario: 28 muertes en lo que va del año y preocupación por las motos
La Ciudad

Seguridad vial en Rosario: 28 muertes en lo que va del año y preocupación por las motos

La historia de la valija que obligó a evacuar el aeropuerto de Rosario

La historia de la valija que obligó a evacuar el aeropuerto de Rosario

Profundizan los controles a vehículos que transportan alimentos en Rosario

Profundizan los controles a vehículos que transportan alimentos en Rosario

El Porvenir, uno de los últimos grandes mercados de Rosario que sigue en pie

El Porvenir, uno de los últimos grandes mercados de Rosario que sigue en pie

Cerimedo estuvo en la Casa Rosada al menos doce veces en 2024
Política

Cerimedo estuvo en la Casa Rosada al menos doce veces en 2024

Reunión de Unidos antes de la sesión del Senado por la reforma electoral
Política

Reunión de Unidos antes de la sesión del Senado por la reforma electoral

Mista Seguros desembarca en el ramo patrimoniales

Por Redaccion Comercial
Contenido patrocinado

Mista Seguros desembarca en el ramo patrimoniales

Un vuelo que iba de Buenos Aires a Madrid terminó en Natal por problemas técnicos
Información General

Un vuelo que iba de Buenos Aires a Madrid terminó en Natal por problemas técnicos

La rosarina Candela Arizaga amplió su declaración en el caso contra Facundo Moyano
Información General

La rosarina Candela Arizaga amplió su declaración en el caso contra Facundo Moyano

Una nena de 8 años murió en EE.UU. por una rara ameba que devora el cerebro
Información General

Una nena de 8 años murió en EE.UU. por una rara ameba que devora el cerebro

Mataron a un líder indígena peruano que denunció a la industria cosmética
Información General

Mataron a un líder indígena peruano que denunció a la industria cosmética

En Porto Alegre se abrió un socavón en el suelo y se tragó tres autos
Información General

En Porto Alegre se abrió un socavón en el suelo y "se tragó" tres autos

Universidad: esperan un pronunciamiento judicial por el financiamiento
La Ciudad

Universidad: esperan un pronunciamiento judicial por el financiamiento

Nación adjudicó la autopista a Córdoba y las rutas 11, 19 y 34: tarifas y peajes
La Región

Nación adjudicó la autopista a Córdoba y las rutas 11, 19 y 34: tarifas y peajes

Evoluciona la joven víctima de un intento de femicidio en Paraguay al 1700
La Ciudad

Evoluciona la joven víctima de un intento de femicidio en Paraguay al 1700

El Monumento a la Bandera ya se transforma para los Juegos Suramericanos
La Ciudad

El Monumento a la Bandera ya se transforma para los Juegos Suramericanos

Un árbitro de una liga de fútbol juvenil fue agredido por jugadores y amenazado
Policiales

Un árbitro de una liga de fútbol juvenil fue agredido por jugadores y amenazado

Un hombre murió en Cañada de Gómez mientras jugaba un partido de fútbol
La Región

Un hombre murió en Cañada de Gómez mientras jugaba un partido de fútbol

Las teorías por la foto de la Nasa sobre un extraño objeto negro en el cielo de Marte
Información General

Las teorías por la foto de la Nasa sobre un extraño objeto negro en el cielo de Marte

Travel Sale 2026: descuentos, recomendaciones y cómo conseguir buenas ofertas
Información General

Travel Sale 2026: descuentos, recomendaciones y cómo conseguir buenas ofertas