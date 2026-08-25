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Tenis: el club Centenario de Venado Tuerto brilló con un torneo de alto vuelo

En la institución venadense se disputó el VI Abierto de Menores de la FST, que reunió a más de cien jugadores de tenis

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

25 de agosto 2026 · 19:55hs
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 Puro tenis. Felicitas Belbuzzi

 Puro tenis. Felicitas Belbuzzi, campeona Sub 14, junto a Oscar “Cacho” Coria.

El Club Centenario de Venado Tuerto fue escenario de la sexta edición del Abierto de Menores, certamen correspondiente al calendario oficial de la Federación Santafesina de Tenis (FST), que reunió a más de cien jugadores de distintos puntos de la provincia.

La competencia contó con la participación de varones y mujeres en las categorías Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18, tanto en las modalidades de singles como de dobles. A lo largo de tres jornadas, los jóvenes protagonizaron una intensa agenda de partidos, en un torneo que volvió a consolidarse como un espacio importante dentro del calendario del tenis de la región.

La dirección y coordinación general del certamen estuvo a cargo de Oscar “Cacho” Coria, referente del tenis de formación, quien encabezó un equipo de trabajo que tuvo a su cargo la organización deportiva y logística de la competencia.

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Tenis en Venado Tuerto

Uno de los aspectos destacados de esta edición fue la posibilidad de que varios jugadores que habían participado previamente del torneo Nacional disputado en Córdoba pudieran continuar su gira competitiva en Venado Tuerto. De esta manera, el Abierto permitió sostener el ritmo de competencia de los menores y, al mismo tiempo, elevar el nivel deportivo del certamen, con encuentros de gran exigencia.

El certamen también contó con 40 cupos de alojamiento gratuito para los participantes, una iniciativa que facilitó la presencia de jugadores provenientes de otras localidades. El hospedaje, que fue gestionado por la Municipalidad de Venado Tuerto, permitió que más chicos pudieran formar parte de la competencia.

La actividad se desarrolló durante el sábado y el domingo, mientras que las últimas definiciones se disputaron durante la mañana del lunes. Además del buen nivel de los encuentros, desde la organización destacaron especialmente el comportamiento y la convivencia de los jóvenes durante las jornadas.

"Un hermoso torneo"

“Fue un hermoso torneo, con la participación de casi 100 chicos, entre nenes y nenas, que llegaron con muchas ganas de competir y disfrutar de este deporte. Se jugó durante el sábado y el domingo y el torneo terminó el lunes por la mañana, con muy lindos partidos y un muy buen nivel de competencia. Pero, además de lo deportivo, quiero destacar el excelente comportamiento de todos los chicos durante el torneo, algo que para nosotros también es muy importante porque habla de los valores que buscamos transmitir desde el tenis de formación”, reseñó Coria.

En ese sentido, Coria también puso en valor el trabajo del equipo que lo acompañó durante toda la competencia: “Quiero agradecer especialmente Marcelo Sensolini de la subcomisión de tenis del Club Centenario y a todo mi equipo, porque detrás de un torneo de estas características hay muchas horas de trabajo y organización. Guillermina, Giuliana, Giuliano, Tomy, Gonzalo y Valentino estuvieron trabajando y colaborando permanentemente para que todo pudiera desarrollarse de la mejor manera. Fue un gran esfuerzo de todos y estamos muy conformes con el resultado”, resaltó.

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Los resultados fueron

Varones

• Sub 12: En singles, Tomás Corte superó a Matías Ruiz 6/2 y 6/2 y en dobles Molineris/Ruiz a Diez/Corte 9/3.

• Sub 14: En singles, Lisandro Landa a Juan Cruz Ferrer 7/6 y 6/2; y en dobles Dellore /Maquirriain a Landa/Ferrer 9/8.

• Sub 16: En singles, Augusto Osorio a Marcos Nadal 6/4 y 6/1; y en dobles Hilu/Mingorance a Plot/Diodati 9/1.

• Sub 18: En singles, Matías Ugolini a Lautaro Roldan 7/5 y 6/1 y en dobles Roldan/Ugolini a Cobalti/González 9/3.

Mujeres

• Sub 12: En singles, Sofía Cripovich derrotó a Malena Di Pompo 6/3 y 6/4; y en dobles Maranzana/Cripovich a Mainardi/Pittori 9/4.

• Sub 14: En singles, Felicitas Belbuzzi a Violetta Torini 6/1 y 6/0 y en dobles Baronio/Belbuzzi a De los Santos/Coria 9/2.

• Sub 16: En singles, Delfina Rodríguez a Morena Stranieri 6/3 y 6/3; y en dobles Stranieri/Ali a Lujan/Oderda 9/3.

• Sub 18: En singles, Isabella Galloni a Agustina Santangelo 6/1 y 6/2.

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Los equipos Sub 10 de la FST que compitieron en el Nacional de Tucumán.

Los equipos Sub 10 de la FST que compitieron en el Nacional de Tucumán.

Nacional Sub 10 de Tucumán

La Federación Santafesina de Tenis (FTS) tuvo una destacada participación en el Nacional por Equipos Sub 10, disputado en Tucumán, con una delegación integrada por equipos femeninos y masculinos que obtuvieron excelentes resultados, dejando además un importante reconocimiento por sus valores deportivos.

El equipo masculino, conformado por Simón Alonso, Gorán Yercovich y Fausto Vázquez, con Mateo López como capitán, tuvo una brillante actuación que le permitió alcanzar el subcampeonato nacional.

En la fase de grupos, los representantes de la FST enfrentaron a Mendoza B y Cuenca del Salado B, logrando la clasificación directa a semifinales como uno de los mejores primeros. En esa instancia superaron por 2-1 a Tenis Centro (Buenos Aires) y accedieron a la gran final. En el partido decisivo, el conjunto local cayó por 2-1 ante Buenos Aires A, cerrando así un extraordinario torneo con el segundo puesto a nivel nacional.

Como reconocimiento a su comportamiento dentro y fuera de la cancha, el plantel de la FST recibió además una distinción como el “Equipo más respetuoso del certamen”, un premio que refleja los valores y el espíritu deportivo de cada uno de los jugadores.

Por su parte, el equipo femenino también cumplió una actuación destacada. Gina Mainardi, Isabel Fontan y Lourdes Ferrer, bajo la conducción de la capitana Lara Baile, finalizaron en un meritorio cuarto puesto nacional.

La competencia femenina contó con nueve equipos, distribuidos en tres zonas de tres. La FST integró el grupo junto a Buenos Aires B y Córdoba B, logrando la clasificación como mejor segundo a la etapa final, donde se disputaron los puestos del primero al sexto.

En los cuartos de final, las chicas vencieron a Neuquén y avanzaron a semifinales, instancia en la que enfrentaron a Buenos Aires A. Tras la derrota, debieron jugar por el tercer y cuarto puesto frente a Mendoza. En una serie muy disputada, cayeron por 2-1, quedándose con un valioso cuarto lugar en el certamen.

Los resultados obtenidos reflejan el gran trabajo que viene realizando la Federación Santafesina de Tenis en el desarrollo y formación de menores. El subcampeonato masculino y el cuarto puesto femenino constituyen un enorme motivo de orgullo y confirman a la región como protagonista a nivel nacional.

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