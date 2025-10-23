La Capital | Ovación | Central

Central va a la caza de puntos importantes en un escenario en el que hasta aquí hizo un gran papel

El Canalla viaja a Junín para completar los 45 minutos que tiene pendiente y lo hará con un aval importante. El equipo de Holan quiere sellar la Libertadores

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

23 de octubre 2025 · 15:30hs
Alejo Veliz impacta de cabeza y marca el primero de Central en la victoria ante Vélez. El último triunfo como visitante del Canalla.

Central tiene la chance de estirar la ventaja en la tabla anual, también de posicionarse aún mejor en el grupo B. De todo eso irá en busca este viernes fuera del Gigante de Arroyito, donde hasta aquí le fue más que bien.

A esta altura del torneo para este Central de Ariel Holan no parece un dolor de cabeza ir en busca de puntos gordos en condición de visitante por la simple razón de que se ha sabido mover de la mejor manera.

En este terreno los números también forman parte de un sostén incontrastable: el Canalla salió del Gigante cuatro veces en lo que va del torneo Clausura y logró una efectividad por encima del 80 por ciento. El 83,3 para ser exactos.

Visinu
En cancha de Gimnasia, Central logró el triunfo más contundente del torneo en condición de visitante.

Hubo un quinto partido que por obvia razones no puede computarse todavía porque es justamente el choque contra Sarmiento, que deberá completar este viernes por la tarde.

La efectividad de Central fuera del Gigante

No es habitual que un equipo obtenga una alta efectividad jugando en condición de visitante y este Central lo supo hacer. En esos cuatro encuentros que disputó fuera de su estadio ganó tres y empató el restante.

La racha se inició en cancha de Lanús, donde el equipo de Holan se impuso por 1 a 0 con gol de Ángel Di María, de penal. En la cuarta fecha viajó a Tucumán, donde igualó sin goles.

Visi3CML
Duarte es víctima de una clara falta por parte de Losada y con ese penal el Canalla derrotó a Lanús en La Fortaleza.

Llegó el viaje a Junín y el partido inconcluso contra Sarmiento y después de eso dos excursiones más. La primera a La Plata, para enfrentar a Gimnasia, que terminó con una victoria categórica por 3 a 0. La otra, la más reciente, a Liniers, de donde se trajo un triunfo por 2 a 1.

Ya se habló demasiado de lo bien que manejó Central la condición de visitante en este torneo, pero no está mal resaltarlo justo en este momento, donde el Canalla vuelve a subirse al micro en busca de puntos gordos.

