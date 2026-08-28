La Capital | Zoom | Gustavo Bermúdez

Gustavo Bermúdez, los galanes y el paso del tiempo: "El envase es lo primero que se va"

El actor rosarino habló en "Una tarde más" sobre su regreso a la ciudad, la obra “La cena de los tontos”, la fama y el presente de la televisión

28 de agosto 2026 · 09:39hs
Google Seguir a La Capital en Google
Gustavo Bermúdez visitó los estudios de La Capital+

Gustavo Bermúdez visitó los estudios de La Capital+

Gustavo Bermúdez volvió a Rosario, su ciudad natal. El actor, que construyó una extensa carrera en televisión y se convirtió en uno de los galanes más reconocidos de la ficción argentina, llegó al teatro Broadway con “La cena de los tontos”, junto a Martín Bossi y Laurita Fernández. Tras el éxito del fin de semana pasado, este fin de semana protagonizarán cuatro nuevas funciones, para las que aún quedan entradas. Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen 20% de descuento.

Antes de una de las funciones, Bermúdez pasó por "Una tarde más", donde repasó su relación con la ciudad, recordó sus comienzos, habló sobre los años de mayor exposición mediática y analizó el presente de la televisión argentina.

“Rosario es mi casa, mi ciudad natal, que la amo”, afirmó. Aunque hace décadas que vive en Buenos Aires, sostuvo que nunca dejó de sentirse ligado a la ciudad. Acá hizo la primaria y la secundaria, jugó al básquet y, posteriormente, incluso tuvo negocios de ropa en plena peatonal Córdoba.

Del básquet y el colegio al mundo de la actuación

Bermúdez recordó que durante su infancia y adolescencia estuvo muy vinculado al deporte. Jugaba al básquet en el club Provincial y luego pasó a Newell's junto con su hermano. También contó que cursó la primaria en el colegio La Salle y la secundaria en el Superior de Comercio.

Su relación con la escuela, sin embargo, no fue precisamente idílica. “No era el mejor alumno, me costaba el colegio, no me gustaba mucho estudiar”, reconoció entre risas.

El teatro tampoco formaba parte de su vida en aquella época, motivo por el cual asume que no se llevó materias.

>> Leer más: Gustavo Bermúdez, un galán rosarino en plena forma

Con los años, su vida profesional lo llevó a Buenos Aires, pero Rosario permaneció como un punto de referencia. Incluso cuando ya estaba instalado en la capital, abrió dos locales de ropa en la peatonal Córdoba. “Siempre estuve muy ligado”, aseguró.

El desafío de actuar por primera vez en Rosario

La llegada con “La cena de los tontos” tuvo para Bermúdez un componente especial: era la primera vez que trabajaba como actor en Rosario. Y, justamente por eso, reconoció que llegó con cierta inquietud. El actor conoce el mito sobre el público rosarino como uno de los más exigentes del país y recordó una frase que le había transmitido Guillermo Bredeston, con quien debutó en televisión.

Pero el temor duró poco. Según Bermúdez, la respuesta que encontraron en Rosario superó incluso sus expectativas.

“La verdad que fue el mejor público que tuvimos hasta ahora”, afirmó. La obra ya había pasado por Mar del Plata y Buenos Aires, pero aseguró que la reacción de los espectadores rosarinos fue algo que no habían experimentado anteriormente. “La calidez, las risas y los aplausos que hubo, no lo vivimos nunca”, describió.

Por qué aceptó hacer “La cena de los tontos”

La obra no era una propuesta completamente nueva para el actor. Adrián Suar ya le había ofrecido participar de una versión anterior, pero en aquel momento había decidido no hacerlo. Esta vez, la decisión fue diferente.

“No tenía ganas de hacerla en Buenos Aires”, explicó. Lo que lo convenció fue la posibilidad de salir de gira y recorrer distintas ciudades del país, además de hacer temporada en Mar del Plata.

Bermúdez había visto la obra anteriormente como espectador y la había disfrutado especialmente. “Me descostillé de la risa”, recordó. Por eso, cuando apareció nuevamente la posibilidad de protagonizarla, quiso experimentar qué significaba estar arriba del escenario con una comedia que él mismo había disfrutado desde la platea.

Y la experiencia terminó superando sus expectativas. “Te quedás y decís: no puedo creer que se rían tanto”, contó.

El galán que quedó atrás

Durante buena parte de su carrera, Bermúdez fue identificado como el galán de las telenovelas argentinas. Pero él prefiere mirar esa etiqueta con distancia.

“¿Cómo te llevás con eso de haber sido el galán?”, le preguntaron durante la entrevista. Su respuesta fue directa: “El tiempo pasa, todos envejecemos y el envase es lo primero que se va”. Para el actor, lo que permanece es otra cosa: “Lo que nos forma es un poco lo que llevamos dentro y lo que transmitimos y lo que hacemos”.

También evitó comparar su generación con los actores que actualmente ocupan lugares similares. Según explicó, el cambio está fundamentalmente en el medio. La televisión ya no produce ficción con el volumen de décadas anteriores.

“No se produce ni una sola ficción” para la TV abierta

Bermúdez fue especialmente crítico al describir el presente de la televisión argentina. “No se produce ni una sola ficción hoy para la tele abierta”, afirmó.

La comparación con el momento de mayor desarrollo de las telenovelas y los unitarios es contundente. Según recordó, durante su época de mayor actividad se producían alrededor de 18 ó 20 ficciones por año entre los distintos canales.

Mencionó como ejemplo algunos de los ciclos y producciones en los que participó, entre ellos “Atreverse”, “Compromiso”, “Grande, Pa!”, “Mi chanta favorito” y distintos unitarios de comedia y drama.

Sin embargo, Bermúdez no cree que la televisión abierta haya desaparecido definitivamente. “Yo creo que la tele abierta va a volver a ser en algún momento un poco la protagonista”, sostuvo.

Para Bermúdez, el crecimiento del teatro tiene relación con algo que las pantallas no pueden reproducir, nada más ni nada menos que la experiencia de estar frente a algo real y en vivo. “Hoy lo que está quedando real para transmitir emociones es el vivo del teatro o el cantante que está ahí, no es un holograma”, explicó.

La fama, los paparazzi y el cuidado de su familia

La etapa de mayor popularidad también implicó una exposición que Bermúdez decidió manejar con especial cuidado. Contó que siempre fue “muy celoso” de su intimidad y que junto a la madre de sus hijas tomó una decisión familiar: él sería la persona pública, pero ellas no habían elegido esa exposición. “Ellos no habían elegido eso”, explicó.

Durante los años de mayor fama llegó a tener guardias en la puerta de su casa y sufrió situaciones de acoso de la prensa. También recordó publicaciones de revistas que, según relató, llegaron a inventar romances con otras actrices. “Han inventado cosas y lo han puesto en una tapa de revista”, contó.

El problema no era solamente la exposición personal, sino el impacto que esas versiones podían tener sobre su familia. “Ella se ha bancado muchas”, dijo sobre la madre de sus hijas, a quien definió como “una mujer, una compañera de fierro”.

Noticias relacionadas
Toy Story 5 llega a una plataforma de stremuing en septiembre 

"Toy Story 5" llega al streaming: cuándo y en qué plataforma se estrena

Jazmín Stuart y Lorena Vega protagonizan Lu y Pau, la película argentina que ya se puede ver en cines

Lorena Vega y Jazmín Stuart llegan a cines como dos amigas ladronas

murio el actor que le dio voz a optimus prime en transformers

Murió el actor que le dio voz a Optimus Prime en "Transformers"

Sandra Bullock y Melissa McCarthy protagonizan una comedia imperdible en Netflix

Sandra Bullock brilla en una comedia de acción que se sumó a Netflix

Ver comentarios

Las más leídas

Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newells bajo el asedio de Los Menores

Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newell's bajo el asedio de Los Menores

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar

El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

Kily González y Leo Messi, juntos en Miami: el ex-Central será el director técnico de Inter

Kily González y Leo Messi, juntos en Miami: el ex-Central será el director técnico de Inter

Lo último

Quién era El Polaco Groh Riemersma, el proteccionista animal que murió en un siniestro vial

Quién era "El Polaco" Groh Riemersma, el proteccionista animal que murió en un siniestro vial

¿A qué delantero de Newells buscan desde un club de Buenos Aires?

¿A qué delantero de Newell's buscan desde un club de Buenos Aires?

Cuánto paga Anses a quienes se casan y quiénes pueden acceder al beneficio

Cuánto paga Anses a quienes se casan y quiénes pueden acceder al beneficio

Denunciaron por estafas a la agencia de autos con 100 entregas de vehículos pendientes

La Fiscalía Regional de Rosario solicitó el allanamiento de las oficinas de Motorsport tras el pedido del concurso preventivo de acreedores

Denunciaron por estafas a la agencia de autos con 100 entregas de vehículos pendientes
Fue a jugar un partido de fútbol 5 a la noche, un rival lo apuñaló y terminó internado
Policiales

Fue a jugar un partido de fútbol 5 a la noche, un rival lo apuñaló y terminó internado

Intervienen Vorterix Rosario por presunto lavado de activos del narco Brian Bilbao
Policiales

Intervienen Vorterix Rosario por presunto lavado de activos del narco Brian Bilbao

El viento y el granizo castigaron a San Genaro y Las Rosas: Fueron 2 ó 3 minutos
La Región

El viento y el granizo castigaron a San Genaro y Las Rosas: "Fueron 2 ó 3 minutos"

Avanza en Santa Fe el narcotest obligatorio para funcionarios de los tres poderes
Política

Avanza en Santa Fe el narcotest obligatorio para funcionarios de los tres poderes

Rosario, al frente de las donaciones de órganos en la provincia con 53 procesos este año
La Ciudad

Rosario, al frente de las donaciones de órganos en la provincia con 53 procesos este año

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newells bajo el asedio de Los Menores

Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newell's bajo el asedio de Los Menores

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar

El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

Kily González y Leo Messi, juntos en Miami: el ex-Central será el director técnico de Inter

Kily González y Leo Messi, juntos en Miami: el ex-Central será el director técnico de Inter

Supermercados de Rosario evalúan quitar descuentos con Modo: ¿qué cambió?

Supermercados de Rosario evalúan quitar descuentos con Modo: ¿qué cambió?

Ovación
Rosario Central vs. Gimnasia por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones
Ovación

Rosario Central vs. Gimnasia por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Gimnasia por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Gimnasia por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Julián Álvarez pegó un nuevo faltazo en Atlético de Madrid: no jugará ante Sevilla

Julián Álvarez pegó un nuevo faltazo en Atlético de Madrid: no jugará ante Sevilla

El exjugador de Newells que debutará como DT de River tras la salida de Chacho Coudet

El exjugador de Newell's que debutará como DT de River tras la salida de Chacho Coudet

Policiales
Intervienen Vorterix Rosario por presunto lavado de activos del narco Brian Bilbao
Policiales

Intervienen Vorterix Rosario por presunto lavado de activos del narco Brian Bilbao

Fue a jugar un partido de fútbol 5 a la noche, un rival lo apuñaló y terminó internado

Fue a jugar un partido de fútbol 5 a la noche, un rival lo apuñaló y terminó internado

Rafaela: cómo actuaba la banda que dominaba 12 barrios a fuerza de violencia

Rafaela: cómo actuaba la banda que dominaba 12 barrios a fuerza de violencia

Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newells bajo el asedio de Los Menores

Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newell's bajo el asedio de Los Menores

La Ciudad
Denunciaron por estafas a la agencia de autos con 100 entregas de vehículos pendientes
La Ciudad

Denunciaron por estafas a la agencia de autos con 100 entregas de vehículos pendientes

Rosario de lujo: los planes infaltables para una visita de alta gama

Rosario de lujo: los planes infaltables para una visita de alta gama

Rosario, al frente de las donaciones de órganos en la provincia con 53 procesos este año

Rosario, al frente de las donaciones de órganos en la provincia con 53 procesos este año

El tiempo en Rosario: un viernes que empezaría con agua y luego podría tener sol

El tiempo en Rosario: un viernes que empezaría con agua y luego podría tener sol

Kily González y Leo Messi, juntos en Miami: el ex-Central será el director técnico de Inter
Ovación

Kily González y Leo Messi, juntos en Miami: el ex-Central será el director técnico de Inter

El tiempo en Rosario: un viernes que empezaría con agua y luego podría tener sol
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes que empezaría con agua y luego podría tener sol

La trágica historia de una estafa gitana que terminó en suicidio
Policiales

La trágica historia de una estafa gitana que terminó en suicidio

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar
La Ciudad

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar

Sportivo Alberdi sigue apostando a reconstruir junto a su comunidad
Ovación

Sportivo Alberdi sigue apostando a reconstruir junto a su comunidad

El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

Por Luis Castro
Ovación

El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

Chacho Coudet se fue de River y Ponzio será el técnico interino
Ovación

Chacho Coudet se fue de River y Ponzio será el técnico interino

El PRO y LLA siguen explorando un acuerdo de cara a 2027
Política

El PRO y LLA siguen explorando un acuerdo de cara a 2027

Ratko Mladic, el Carnicero de Bosnia, murió en prisión en La Haya
El Mundo

Ratko Mladic, el Carnicero de Bosnia, murió en prisión en La Haya

La riada de Nepal ya suma al menos 392 muertos y 1.300 desaparecidos
Información General

La riada de Nepal ya suma al menos 392 muertos y 1.300 desaparecidos

Golpe contra el Cártel del Golfo: incautan tigres, jaguares, monos y búfalos
Información General

Golpe contra el Cártel del Golfo: incautan tigres, jaguares, monos y búfalos

Rafaela: cómo actuaba la banda que dominaba 12 barrios a fuerza de violencia
Policiales

Rafaela: cómo actuaba la banda que dominaba 12 barrios a fuerza de violencia

Tormenta judicial, escraches y extorsiones en una empresa de San Lorenzo
La Región

Tormenta judicial, escraches y extorsiones en una empresa de San Lorenzo

Cuál es la alteración de la sangre que se diagnostica con frecuencia en Rosario
Salud

Cuál es la alteración de la sangre que se diagnostica con frecuencia en Rosario

Santilli recibió a Pullaro, Frigerio y Llaryora en la Casa Rosada
Política

Santilli recibió a Pullaro, Frigerio y Llaryora en la Casa Rosada

Empresarios y sindicalistas plantaron bandera en Rosario frente a la crisis
Economía

Empresarios y sindicalistas plantaron bandera en Rosario frente a la crisis

Liberaron al camionero que mató a supuesto ladrón cerca de la autopista
La Región

Liberaron al camionero que mató a supuesto ladrón cerca de la autopista

Desde Rosario reclaman extender la emergencia en discapacidad
La Ciudad

Desde Rosario reclaman extender la emergencia en discapacidad

Tres donaciones en Rosario permitieron realizar once trasplantes de órganos
La Ciudad

Tres donaciones en Rosario permitieron realizar once trasplantes de órganos

De Oroño y Pellegrini a la comisaría: huyó alcoholizado pero lo arrestaron
La Ciudad

De Oroño y Pellegrini a la comisaría: huyó alcoholizado pero lo arrestaron