Tomás Holder se descompensó después de su debut en el "Bailando 2023"

Tomás Holder hizo su debut en el “Bailando 2023” el miércoles a la noche. Después de presenciar una secuencia de seducción entre Marcelo Tinelli y su mamá Gisela Gordillo, el rosarino bailó cuarteto junto a su compañera Agostina Caute y no convenció para nada al jurado, que le puso el peor puntaje de la competencia hasta el momento.

El ex “Gran Hermano” se fue de la pista con un puntaje acumulado de apenas cinco puntos (aunque falta conocerse el voto secreto de Pampita) y con voluntad de continuar trabajando: “Voy a seguir dando lo mejor. Le puse mucho empeño, lo estoy haciendo con mucho amor”, dijo antes de terminar su primera aparición en el programa.

Al día siguiente, Ángel de Brito contó en “LAM” que Holder iba a estar invitado en piso junto a Coti Romero, ex compañera de la casa de “Gran Hermano”, pero que no podría asistir porque se había descompensado. “Se sintió un poco mal así que se fue a la guardia. No le pasa nada, lo mandaron a hacer reposo porque está con exceso de cansancio”, contó el conductor.