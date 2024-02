"Tokyo Vice", una mirada al submundo criminal de la sociedad japonesa

Ambientada en 1999 e inspirada libremente en el relato de primera mano del periodista estadounidense Jake Adelstein (Elgort) y sus experiencias cubriendo la actividad de la mafia japonesa, la Yakuza, “Tokyo Vice” ofrece un relato coral de personajes de moralidad ambigua y en el que límite entre el bien y el mal se vuelve difuso.

“Nuestros espectadores conocieron a nuestros personajes, conocieron la ciudad y, hasta cierto punto, las reglas de las subculturas en las que vivimos: la policía, el periódico, la vida nocturna y la Yakuza, por lo que podemos construir sobre ese conocimiento y profundizar en términos de los conflictos de nuestros personajes”, dijo Alan Poul, productor ejecutivo y director de la serie, en relación a cómo la ambición y ansias por crecer que muestra cada uno de los protagonistas en sus respectivos ambientes será lo que los ponga en mayor peligro.

Tokyo Vice | Trailer oficial | Segunda Temporada | HBO Max

El rodaje de una serie de estas características en una metrópoli como Tokio supone no pocos desafíos logísticos; uno que sus creadores están dispuestos a enfrentar toda vez que la ciudad, sus sensaciones y aspecto “no solo eran un punto importante de la historia, sino casi un personaje”, explica Rogers.

“Nuestra misión en la temporada 2 -complementó Poul- era profundizar más y más en la ciudad y dejar más al descubierto tanto las subculturas como la vida de la ciudad, y desde mi punto de vista, Tokio sigue siendo una de las más difíciles del mundo para rodar, por lo que se necesita una red muy fuerte de personas para obtener permiso para estar en las calles, obtener cooperación de los vendedores, de la policía, de la viejecita que va cargando la compra por la calle y no quiere parar por la compañía cinematográfica”.

Esta temporada, además, introduce nuevos personajes, que entrañan también nuevos riesgos: “Uno es Hayama (Yosuke Kubozuka), quien ha regresado de la cárcel. Nosotros, la audiencia, habíamos asumido que Sato se convertiría en el número dos de Ishida, pero como dicta la tradición, automáticamente obtiene el papel de Kume, quien resultó ser el traidor en la temporada 1. Ahí estarán la animosidad, los celos y los juegos mentales entre él y Sato”, detalla Rogers.

Respecto a qué aspectos de la cultura japonesa fueron los más difíciles de asimilar, Rogers dijo: “Alan está mucho más versado ya que vivió de vez en cuando y trabajó de vez en cuando durante años en Japón. Yo estuve de visita mucho antes de hacer el programa, pero no viví allí a tiempo completo. Diría que no fue impactante, sino difícil pero también fascinante tratar de encontrar una manera de no solo traducir literalmente las historias que imaginé en el lenguaje y en escenas, sino en el idioma y la forma de pensar”.

otrotokio.jpeg

—Con los enormes cambios que ha atravesado el periodismo en las últimas décadas. ¿Creen que una historia como la de Jake funcionaría si se desarrollara hoy?

Rogers: Creo que en el sentido más práctico, no. Cuando hablaba con HBO Max sobre cómo la filmaríamos, me propusieron llevar la serie a la actualidad. Dije que no porque en el momento en que haya un iPhone no funciona. Sería muy diferente. Lo interesante de escribir este programa es que aunque solo fue hace unos 20 años, no hay iPhone, no hay capacidad de tener acceso tan sencillo a la información. Así que la gente tiene que salir físicamente; la policía, los gangsters, los periodistas, y encontrar las cosas ellos mismos, y eso permite más aventura y más problemas para los personajes.

Poul: El concepto del periodismo como una profesión basada en ideales muy sólidos, basada en un sentido de justicia moral, era un ideal romántico incluso entonces en los años 90, pero hoy en día es poco viable. Creo que es una oportunidad para poder revisitar ese tema, con un personaje como Emi, que realmente cree en la nobleza de su profesión y que en el transcurso de la segunda temporada va a ver esa creencia desafiada a un grado casi insoportable.