Tini Stoessel anunció la salida de su nuevo disco

>> Leer más: Tini cumple años: la agitada vida de una multifacética artista reconocida por éxitos y amores

El disco anunciado será el quinto en la carrera de Tini como solista, desde su debut en 2016 con un álbum homónimo. Antes de eso, Stoessel todavía protagonizaba "Violetta", la tira adolescente de Disney con la que inició su camino como artista. "Un mechón de pelo" se convertirá en el sucesor del exitoso "Cupido", de 2023, que reunió algunas de los temas más populares de la cantante en el último tiempo.

Tini versus las redes

Durante la secuencia que anticipó el anuncio, Tini protagonizó un cruce en redes, que fue celebrado por sus fanáticos. Cuando dio a conocer las primeras imágenes de su nuevo disco, acompañadas con frases enigmáticas, una persona la acusó en X (ex Twitter) de ser demasiado dramática y no tener problemas reales.



Ante eso, la artista sorprendió con una contundente respuesta: “Por personas como vos me quedé callada, pensando que no podía contar ni permitirme ser sincera conmigo misma, en muchas situaciones. Por personas y comentarios como los tuyos, terminé muchas noches sin querer despertarme a la mañana siguiente, desaparecer. Ojalá, antes de comentar tan ligera e impunemente, lo pienses dos veces”, dijo, en un posteo que se volvió viral.