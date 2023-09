Tiago Galíndez, un reconocimiento merecido a su pulsión artística

El concierto, que cuenta también con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Provincia, reunirá todos los proyectos del músico que desde sus inicios reparte su trabajo artístico entre su propia producción (Tiago & Los Pájaros, The Kavanaghs, Tiago & The Vibrations, Ravi Sup y Alo Piscis), así como también poniéndole voz a proyectos en donde interpreta grandes canciones de Charly García, The Beatles y Elvis Presley, plasmado en Piano Bar, Beatles a la carta, Los Bitle y Rock Idols.

LOS BITLE - Everybody´s trying to be my baby (Beatles cover)

Tutti Frutti (Elvis Presley) - ROCK IDOLS

Para que la celebración sea completa, Tiago contará con miembros originales de sus primeras bandas, Alo Piscis, Ravi Sup y Tiago & The Vibrations, así como invitados de lujo de la talla de Bonzo Morelli, Ike Parodi, Pablo Jubany, Yamile Baidón, Nick Schinder, Willy Echarte, Jula Acuña, Ale Tasca, Lorena Bogado, Zubi y Laurentino Luna, entre otros artistas.

“¿Esta distinción me llega temprano? Quizás, pero sí puedo dar fe que estos primeros 25 años de música han sido maravillosos y eso no es poco. El reconocimiento del Concejo lo siento tanto una valoración del trabajo que vengo haciendo desde los 15 años, como también un voto de fe y confianza para el futuro, por la música que está por venir”, dijo Galíndez, que además cree que la distinción responde a un reconocimiento a su intensa actividad al frente de sus proyectos musicales que lo han llevado a escenarios de todo el país, Estados Unidos e Inglaterra.

“Soy un trabajador. Hacer, hacer, hacer es mi frase de cabecera. Estoy siempre generando proyectos. El escenario es mi lugar, crear canciones y cantar las canciones de otros artistas que amo es lo que amo hacer”, afirma sin dudarlo.

Y agregó: “El sueño de trascender fronteras es embriagador, pero el florecer en donde te han plantado es igual de maravilloso. Recibir esta distinción por parte del Concejo Municipal tiene para mí un valor inconmensurable. Como dice una de mis canciones: «Yo le sigo cantando a la ciudad. Si alguien quiere escucharme, sólo tendrá que salir a la calle»”.

THE KAVANAGHS - Let me take you back (Live Session)

Tal como lo confirman sus palabras, Tiago no descansa. Y ya tiene previsto cómo sigue su agenda después de recibir esta distinción. Junto con los músicos de Piano Bar hará una gira para celebrar los 40 años de “Clics modernos”, aquel revolucionario disco de Charly García, con shows en el Gran Rex de Buenos Aires el 20 de octubre y siete días después en el Broadway de Rosario, además de otras ciudades del país. En noviembre, esa celebración tendrá conciertos en La Plata y en el CCK de Capital Federal junto a su orquesta estable.

Además, Tiago ultima los detalles para le edición del 4º disco de Tiago & Los Pájaros, mientras ya está en preproducción su próximo trabajo solista producido por Nick Schinder y un nuevo EP con The Kavanaghs.

Como es habitual, Tiago continuará compartiendo música bealte y rock clásico todos los domingos en Beatmemo, a esta altura, casi su base de operaciones.

“Los Beatles son mi Biblia, y luego de muchísimo tiempo de escucharlos y analizarlos aún sigo aprendiendo. Es una fuente inagotable de musicalidad e inspiración para mí. Pero está claro que no es todo. En mis canciones vas a encontrar señales que te van a llevar a Beatles, a Elvis, Dylan, Tom Petty, pero también a Charly y Fito especialmente”, dijo Galíndez en una entrevista publicada en La Capital.

“Charly fue mi primer gran referente cuando entraba en la adolescencia, de él aprendí a componer canciones. Con él fue el inicio de mi camino. Voy descubriendo nuevas influencias, pero en artistas viejos. Siempre estoy investigando las raíces del rock. Lo que pasa con la música de ahora no me seduce, no es lo mío, no lo siento, y por eso no me presiono. No pierdo tiempo en tratar de que me guste algo”, agregó.

Piano Bar - No Me Dejan Salir (Charly García)

Al ser consultado si realmente vale la pena crear, interpretar y mostrar lo producido más allá de que le interese o no a la industria discográfica, Galíndez fue tajante: “¡Siempre vale la pena crear! Los artistas necesitamos poner en letra y música lo que imaginamos, vemos y sentimos. Crear nuestro propio mundo y, citando a mi amigo Pablo Jubany, necesitamos seguir maravillándonos de traer algo al mundo que antes no existía. El segundo paso es qué hacer con todo eso”, dijo, y ahí pasó a detallar una parte clave de su historia con la música.

“Cuando grabé mi primer disco con mi banda Ravi Sup en 1999, se estaba cerrando un ciclo de cómo hacer las cosas; pero el rock, el punk y el pop seguían estando en el centro de la escena. Todo cambió y eso me descolocó. Por supuesto que aproveché las nuevas tecnologías. Con mi banda The Kavanaghs logramos, por el milagro de la internet, conseguir realizar giras por Estados Unidos e Inglaterra, grabar con un productor ganador de Grammy, tocar en el Cavern Club de Liverpool y el Whiskey A Go Go en Los Angeles y que nuestro tema «Hyde Park» fuera la canción oficial de Royal Parks Half Marathon de Londres. Pero aún así me sigue resultando difícil, por eso la idea de Tiago & Los Pájaros era volver a tocar por todos lados, que nos conozca el vecino”.

Y concluyó: “Hoy la industria va por un lado, yo voy por otro. Y ya no me desespera. Quiero hacer la mejor música que pueda y seguir cantando canciones de artistas que amo. Crecer, mejorarme como compositor e intérprete y compartir. Algunas cosas vuelven, otras se pierden, otras tardan o no llegan jamás, pero aprendí a disfrutar el camino”.