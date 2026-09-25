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Taylor Swift estrenó "The Life of a Showgirl: The Encore", la versión deluxe de su último álbum

Con un single y un video musical a estrenar el domingo durante los MTV VMA’s, la estrella cerró la era con cuatro canciones nuevas.

25 de septiembre 2026 · 13:11hs
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Taylor Swift cerró la era con “The Life of a Showgirl: The Encore” 

Taylor Swift cerró la era con “The Life of a Showgirl: The Encore” 

Taylor Swift no estaba lista para cerrar la era de “The Life of a Showgirl”. Al menos no sin coronar su duodécimo álbum de estudio con una versión deluxe. Es así que “The Life of a Showgirl: The Encore” vio la luz esta madrugada para cerrar un disco lleno de glamour, brillo, drama, romance y desventuras.

“No hay otras canciones en camino. Son 12” había declarado terminantemente Taylor cuando anunció “The Life of a Showgirl” en el podcast New Heights el año pasado. Fue así que los fanáticos se sacaron rápidamente de la cabeza la idea de que podían aparecer bonus tracks de forma sorpresiva, tal como le gusta lanzar a la artista.

Y no mintió. Cuando el álbum estuvo listo, no existían más que esas 12 canciones que lo conformaban. Pero hace unos días, Swift publicó el anuncio de “The Life of a Showgirl: The Encore”, explicando cómo había surgido. La cuestión es que, cuando “The Life of a Showgirl” rompió el récord y se convirtió en el álbum con la mejor primera semana en ventas en la historia, Taylor y sus dos colaboradores Max Martin y Shellback se fueron a festejar a Suecia.

“Realmente solo queríamos reflexionar y comprender lo agradecidos que estábamos por el momento en el que estábamos, pero había un estudio allá e hicimos lo que hacemos cuando sentimos cualquier cosa: escribimos más canciones”, reveló en esta misma publicación. Así, llegó la versión deluxe con “Patient Zero” como el single junto a “Cleveland!”, “Pink Clouding” y “Babylon”.

>>Leer más: Taylor Swift y "The Life of a Showgirl": el magnetismo del detrás de escena

Un video musical en camino

Las sorpresas por parte de Swift no terminan, ya que mientras los fanáticos procesan las nuevas canciones, también tienen otra novedad por la que estar ansiosos. Es que la artista anunció que “Patient Zero” tiene su propio video musical y se va a estrenar el domingo 27 de septiembre en los MTV VMA’s.

Tal como se muestra en el trailer, el video está protagonizado por Taylor Swift junto a su amiga y reconocida actriz Dakota Johnson y el actor irlandés Colin Farrell. Algunas teorías aseguran que la pieza está inspirada en “Rebecca”, la famosa novela de 1938 escrita por Daphne du Maurier y adaptada al cine fundamentalmente por Hitchcock. La idea surge de la conexión entre la letra y ciertos paralelismos en las escenas que deja ver el trailer. Además, Taylor mencionó haber leído el libro durante una entrevista en 2020 y confesó que le había servido de inspiración para canciones de “Evermore” como “Tolerate it”.

El videoclip de “Patient Zero” está dirigido por la propia Taylor Swift, que hace ya tiempo dirige todos sus videos musicales. En esta ocasión, sumó al cineasta mexicano Emmanuel "El Chivo" Lubezki como director de fotografía. La estética y colores de los avances muestran grandes diferencias con respecto a los otros videos musicales de la era como el de "The Fate of Ophelia" y "Opalite". En "Patient Zero" la paleta parece ser más fría y sobria, acompañando el drama de la historia que relata.

>>Leer más: Taylor Swift estrenó "The Life of a Showgirl", un vistazo detrás del telón

Las cuatro nuevas canciones

“Patient Zero”, “Cleveland!”, “Pink Clouding” y “Babylon” se sumaron a la era Showgirl con un sonido propio. Por sus temáticas y melodías, tienen mucho que ver con el álbum, pero su estética y sus ritmos también las hacen diferenciarse.

El single, “Patient Zero”, está narrado por una experimentada y sabia voz que afirma haber sido la paciente cero en un amor donde el halo de la otra persona está dominado por el diablo en su hombro. Se trata de una narradora que sabe los trucos y las tácticas de esta clase de persona tóxica: “Apuesto que hasta te dijo “te amo” primero”, “ahora parece aburrido de vos”.

“Cleveland!” es fundamentalmente una declaración del estado amoroso de Taylor Swift, recientemente casada con el jugador de fútbol americano Travis Kelce. Aquí se presentan dos veredas: por un lado, las cosas negativas que piensan de ella, sobre todo por estar bajo el foco, y por el otro, lo que realmente piensa su amor y la forma en la que se siente vista por él. Esta canción juega con la diferencia entre la vida en el escenario y la vida real.

Por su parte, “Pink Clouding” recuerda un amor al que no se trató como merecía y el sentimiento de tormento por haber dejado cicatrices en una buena persona. La noción de “nube rosa” hace referencia a ese estado de enamoramiento en el que todo se ve de color rosa y parece hermoso, lugar en el que se abandonó a ese amor, justo en la parte más intensa.

Para cerrar “The Life of a Showgirl: The Encore”, “Babylon” toma un tono más reflexivo para hablar de una persona que abandona una vida sencilla pensando que afuera encontrará algo mejor. Con un ritmo más tristón, piensa en lo vacías que son muchas vidas que por fuera parecen glamurosas y explora el propio daño que se hace quien nunca está donde realmente está.

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