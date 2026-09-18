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Noche de tango rosarino: llega el espectáculo "Las horas bajas"

Juan Luis Mur e Irma “La Negra” Guevara darán un show este sábado 19 de septiembre en la Casa del Tango

18 de septiembre 2026 · 11:43hs
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Juan Luis Mur e Irma “La Negra” Guevara se reúnen este sábado 19 en el escenario de La Casa del Tango

Juan Luis Mur e Irma “La Negra” Guevara se reúnen este sábado 19 en el escenario de La Casa del Tango

Dos voces, dos generaciones y dos recorridos diferentes se cruzan en “Las horas bajas”, una noche de tango rosarino que reunirá a Juan Luis Mur e Irma “La Negra” Guevara en el escenario de La Casa del Tango (Avenida Illia 1750). El show tendrá lugar este sábado 19 de septiembre, a las 21, y será la antesala de la grabación de un disco conjunto.

Mur forma parte del nuevo circuito tanguero de Rosario y cuenta con un disco solista, “Runfla”. La Negra Guevara, por su parte, construyó su historia cantando en peñas, guitarreadas, encuentros populares y espacios emblemáticos de la noche rosarina. Su voz nació entre mesas compartidas y se hizo lugar en escenarios como Casa Pueblo, La Viña y La Peña del Morsa.

>> Leer más: El mapa secreto del tango en Rosario: cómo es el circuito de milongas en la ciudad

En distintos momentos de su carrera, músicos como el Mono Insaurralde y Luis Salinas la alentaron a continuar su camino en Buenos Aires. La Negra eligió quedarse en Rosario para criar a sus hijos y siguió cantando en peñas y encuentros de la ciudad. Ahora, ese recorrido se cruza con el de Juan Luis Mur y se prepara para quedar registrado en un nuevo disco.

El repertorio combinará tangos tradicionales con canciones de la renovación del género de los años noventa. Mur y Guevara estarán acompañados por Manuel Martínez Serra en piano, Pablo Galimberti en violín, Jeremías Serpi en contrabajo, Nahuel Ruiz en bandoneón y Nacho Ponce en guitarra. Todos forman parte del circuito musical rosarino e integran reconocidas orquestas de tango de la ciudad, destacadas por la calidad de sus propuestas.

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