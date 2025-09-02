La Capital | Ovación | Gianluigi Donnarumma

Manchester City anunció la contratación de Donnarumma por una cifra millonaria

El equipo liderado por Pep Guardiola se quedó con el arquero italiano por cinco temporadas tras no ser tenido en cuenta por Luis Enrique en PSG

2 de septiembre 2025 · 12:35hs
Me uno a un plantel repleto de talento de talla mundial

"Me uno a un plantel repleto de talento de talla mundial, liderada por uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol: Pep Guardiola", dijo Donnarumma.

Manchester City se quedó con los servicios de Gianluigi Donnarumma, procedente de Paris Saint-Germain, con un contrato de cinco años, informó este martes el club de la Premier League tras acordar la partida de Ederson a Fenerbahçe turco. El arquero italiano quedó al margen de los jugadores que tenía en cuenta el DT de PSG, Luis Enrique, quien llamó la atención con su decisión.

"Manchester City se complace en confirmar el fichaje de Gianluigi Donnarumma de Paris Saint-Germain, sujeto a la autorización internacional. El portero italiano, de 26 años, ha firmado un contrato de cinco años, que le permitirá permanecer en el Etihad Stadium hasta el verano de 2030", anunció el club inglés en un comunicado a través de las redes sociales.

Los detalles financieros no fueron dados a conocer, pero de acuerdo a los medios británicos el City pagó 30 millones de libras (US$40,5 millones) por Donnarumma y acordó la venta de Ederson por 12 millones de libras.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ManCityES/status/1962803191051117036&partner=&hide_thread=false

Palazo a Luis Enrique

Donnarumma llega a Manchester City en el mejor momento de su carrera deportiva. El guardameta italiano fue fundamental para que PSG lograse el año pasado su primera Liga de Campeones. A pesar de este gran rendimiento, el equipo dirigido por Luis Enrique decidió fichar este verano al arquero francés Lucas Chevalier, quien pasó a quedarse con la titularidad.

>>Leer más: El guiño de Chelsea a Rosario Central en la presentación de Facundo Buonanotte

"Haber fichado para Manchester City es un momento muy especial y de gran orgullo para mí. Me uno a un plantel repleto de talento de talla mundial, liderada por uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol: Pep Guardiola. Este es un club al que a todos los jugadores del mundo les encantaría unirse", expresó Donnarumma tras el acuerdo de traspaso.

