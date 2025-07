Ayelén Beker vuelve a Rosario con nuevo sonido: neoperreo y liberación

>> Leer más: Susy Shock: "Es necesario que el arte se adelante a esta época"

La grilla de Brasa empezó en junio pasado con la visita de Susy Shock, quien llegó a la ciudad para presentar su libro “Loretta/Pibe roto” y su disco “Revuelo Sur”. La Beker, en formato acústico, fue la encargada de abrir ese show a sala llena, en el Teatro de Lavardén.

El cierre será el 16 de agosto en Lavardén con “Como nunca… ¡otra vez!”, un café concert anti-fascista protagonizado por Franco Torchia y Juampi Mirabelli, con libro de Liliana Viola y dirección de Alejandro Tantanian. Las entradas ya están a la venta en la ticketera de la sala.

En el medio, la invitación es a ser testigos del “renacimiento musical” de Aye. Instalada hace un tiempo en Buenos Aires, vuelve a su ciudad para mostrar por primera vez esta nueva versión de ella misma, una que surge de un profundo proceso personal y que logra una síntesis del camino recorrido hasta el momento.

Lejos de la cumbia

“Me pasó que haciendo cumbia sentí mucho hostigamiento de parte de ese ambiente. El público acompañaba y daba mucho amor, al igual que la red que fui construyendo a lo largo de mi carrera, y eso fue muy lindo. Pero, a la vez, me hacía ruido que por dentro era todo muy lindo y por fuera, en el ambiente, no me pasaba lo mismo. Volví a sentir la mirada, la vergüenza arriba del escenario, y eso me hizo despertar otras cosas”, contó Beker en diálogo con La Capital.



“También estaba eso de crecer con la culpa de ser, que es un poco lo que la sociedad nos dio y que mamamos en casa también. En eso del ser, me encuentro con que soy muchas cosas además de artista. Soy trabajadora sexual activa y política. Entonces, escribí esto para jugar un poco más con mi sensualidad, algo que la cumbia no me permitía porque es de cierta manera más popular, más familiar, es otra perfo”, sumó.

La Beker encontró en el neoperreo la posibilidad de exorcizar toda culpa y de incorporar su faceta sexual y sensual a su proyecto artístico.

“Desde chica fui muy histriónica, muy llamativa, y mis hermanos y mi mamá querían que eso sea chico, que no se vea, que no se note. La sociedad me fue haciendo sentir culpable por ser llamativa, y después por ser sexualmente activa. Veía las cosas que se repiten en la vida, esa culpa que, como dice Moria, si no la tenés te la inculcan, literalmente”, detalló Aye.

Eso que en ella se sentía “roto por la sociedad”, empezó a encontrar poco a poco una conciliación. “Ser trabajadora sexual fue una decisión política en el sentido de saber que si bien puedo ser un fetiche, o la otra persona puede ser mi fetiche, también le puedo sacar un rédito a eso. En un momento uní todo y dije: ¿por qué no lo llevo a la música, al escenario, que es un poco lo que yo soy?”, compartió Beker.

En esa búsqueda, apareció este nuevo proyecto. “Maia” es un EP de seis canciones, titulado en homenaje a Nicole, una travesti que murió en Rosario en 2024. Será el tercer trabajo discográfico de Aye, después del inaugural “Furia” (2021) y el posterior “Cabaret Quir” (2022). En este último, hizo un primer corrimiento de la cumbia y exploró sonidos vinculados al bolero y el jazz, junto a la banda Dissident y la participación de Flor Croci.





"Cuando me decían 'la Gilda de las travas' yo estaba odiada, porque nunca me gustó encasillarme en ningún género. La cumbia fue un trampolín a esto y una escuela, la transición fue muy personal y tuvo que ver con dejar atrás un montón de cosas, hasta cómo relacionarme con parejas. Este disco es un poco el camino a la liberación, a no sentir más culpa de lo que digo, de lo que pienso, de cómo soy. Y al que le gusta bien, y al que no bueno, dos besitos”, subrayó la artista.

“Siento que también haciendo este género podés jugar más con lo sensual que haciendo cumbia o cantando un bolero. En el reggaeton y el neoperreo encontré que podés ser sucia y vulgar, y eso no está mal. Para correrme un poco también de la normativa de que la trava tiene que ser una paki. A mí no me interesa vivir de ese lado de la sociedad. Donde yo estoy, estoy bien, mientras no me molesten”, agregó.

Para profundizar en ese universo, la Beker buscó aliadas con quien armar teje. La Mala Juárez, reggaetonera de Buenos Aires, y Chulimane, pionera rosarina del trap, aparecieron como compañeras potentes para esta parte del camino.

“A la Mala, la conocí en Buenos Aires. Acá hay una movida que allá en Rosario no se ve tanto, o al menos no hay artistas queer que me representen, en todos los géneros. A la Chuli la admiro desde que la conocí en Rosario. Lo que me interpela es lo que te hace sentir mal por lo que sos. Y ella, en sus letras, va en contra de eso”, apuntó Beker.

Lo que se viene

Aye presentó el EP en Buenos Aires a finales de 2024 en Noche de Mostras, un evento de cultura drag comandado por Soy Vedette. El público celebró la propuesta y la Beker tuvo una primera certeza externa de que estaba, y está, en el buen camino. Para quienes no estuvieron esa noche y no pueden esperar al viernes, está disponible en plataformas la canción “Energy Bitch”, lanzada a fines de mayo como primera muestra de por dónde va la artista.

Cuando mira hacia adelante, Ayelén no se achica. Por un lado, adelantó que ya está “trabajando en otro EP” en esta misma dirección sonora. Además, pone la mira más allá de las fronteras del país.

“Mi idea es empezar a girar por el mundo, que es algo que no me pasaba con la banda de cumbia. Venirme a Buenos Aires fue el primer paso para salir para afuera. Esa es mi búsqueda”, afirmó. En esa misma línea, los sueños de colaboraciones futuras incluyen a artistas internacionales como la colombiana Karol G, la venezolana Arca (productora de Björk, Lady Gaga y Rosalía, entre muchas otras) y la boricua Villano Antillano (protagonista de una de las sesiones de Bizarrap más vistas).

“Vine a por todo, como digo siempre. Hoy estoy parada en otro lado, más segura, y sé que voy a conseguir lo que quiero”, cerró Beker.