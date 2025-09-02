Newell's pagará una multa a la AFA por la ausencia a las conferencias de Fabbiani

La Ciudad
Panaderías: en Rosario cayó el consumo un 15% este invierno
POLICIALES
Piden 12 años de prisión por raptar a un constructor por un contrato incumplido
La Ciudad
El tiempo en Rosario: martes con neblinas y 18º de temperatura máxima
Policiales
Intento de abuso en barrio Agote: el acusado quedó en libertad mientras avanza la investigación
La Ciudad
Denuncia por sobreprecios: Rosario reprograma turnos de oftalmología de Pami
La Ciudad
Las cámaras de fotomultas detectaron 32 autos mellizos circulando por Rosario
Política
La Justicia prohibió la difusión de los audios de Karina Milei
Economía
El dólar oficial toca el techo de la banda: qué pasó con el blue en Rosario
Información General
Ayelén Paleo habló sobre su madre, detenida por liderar una red de prostitución
La Ciudad
Detuvieron a un hombre en barrio Ludueña por el maltrato de dos perros
Economía
Asiain: "La suba de tasas boicoteó el último motor de crecimiento"
Economía
Arrancó el Santa Fe Business Forum: fuerte apuesta a la internacionalización
La Región
Celulosa entra en concurso para evitar la quiebra y peligran puestos de trabajo
Política
El juez que prohibió publicar los audios de Karina Milei tiene nueve denuncias
La Ciudad
El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la Sube?
Información General
Argentina perdió con Bolivia en el Mundial de Desayunos que organizó Ibai
Información General
Se suma un feriado al calendario: el gobierno mueve el 12 de octubre
POLICIALES
Cómo fue el operativo de traslado de Gerardo "Dibu" Gómez a la cárcel de Piñero
La Ciudad
Menopausia y más: Mariana Carbajal e Ingrid Beck llegan "Encendidas" a Rosario