Newell's pagará una multa a la AFA por la ausencia a las conferencias de Fabbiani El entrenador Rojinegro no habló en conferencia de prensa tras los partidos ante Central y Barracas Central y el club será sancionado económicamente Por Hernán Cabrera 2 de septiembre 2025 · 12:38hs

LA CAPITAL/Sebastian Suarez Meccia Cristian Fabbiani da indicaciones durante el partido del último viernes ante Barracas Central, club liderado por el presidente de la AFA.

Cristian Fabbiani fue muy cuestionado en los últimos días no sólo por el rendimiento de Newell's tanto en el clásico ante Central como ante Barracas Central, sin también por no brindar la conferencia de prensa de manera consecutiva tras los dos encuentros mencionados. Cabe recordar que son obligatorias por parte de la Liga Profesional. Y ahora la AFA actuará en consecuencia.

Está establecido que en caso de expulsión del entrenador o alguna imposibilidad manifiesta de realizar el encuentro con los periodistas acreditados la AFA tiene como segunda opción la palabra del capitán del equipo, pero esta situación tampoco se dio ante Central y ante el Guapo en el Coloso el último viernes.

La cifra que establece el tribunal de disciplina en caso de no cumplir con lo establecido es el correspondiente a 125 entradas generales de primera división. El costo que determina la AFA en el presente es de 23 mil pesos, esto significa que la Lepra deberá abonar 2.875.000 pesos por partido. Al ser dos encuentros el total asciende a 5.750.000 pesos.

Cabe recordar que también trascendió en algunos medios que la Lepra recibiría un castigo económico por no presentar la lista de concentrados en la previa del clásico ante Central. Según lo que pudo averiguar Ovación, esta ausencia de información no está reglamentado ni es obligatoria, por ende no hay sanción alguna.