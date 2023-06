Subastarán el manuscrito que revela el título original de "Rapsodia Bohemia"

Según informaron, estos preciados papeles serán subastados en Londres entre el 4 de agosto y el 11 de septiembre. Antes, serán expuestos en Nueva York, Los Ángeles y Hong Kong en el marco de la gira de la muestra “Freddie Mercury: A World of his Own”. Allí, se exhiben 1500 objetos personales de Mercury, como la famosa corona que usó en el concierto de Wembley.

Entre los escritos encontrados, cuya autenticidad fue verificada por especialistas, se destaca un borrador de quince páginas escrito con birome y lápiz en hojas de una aerolínea británica que ya no existe (British Midlands Airways). Allí, se revela el proceso de desarrollo de “Rapsodia Bohemia”, donde

Los demás borradores, guardados en un cuaderno amarillo de espiral, contienen información sobre la composición de otras canciones clásicas de Queen como “Don’t Stop Me Now”, “We Are The Champions” y “Somebody to Love”. Un detalle de este último es que las notas están escritas con distintos colores para marcar con claridad las distintas armonías.