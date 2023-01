Brian May, el guitarrista de Queen, fue nombrado caballero de Gran Bretaña

El guitarrista y fundador de Queen, Brian May, que aún sigue vigente saliendo de gira con su agrupación, que volverá a los escenarios en 2023 con un tour en Estados Unidos, es ahora Caballero (Sir) de la Corona Británica . May, que también tiene un doctorado en astrofísica y es un defensor del bienestar animal, recibió el título el viernes como parte de la lista anual de Honores de Año Nuevo del Reino Unido.

Compositor de “We Will Rock You”, entre otros clásicos, May, de 75 años, fue honrado por sus servicios a la música y la caridad. E l músico, que además publicó varios libros de fotografía en 3-D, dijo que espera que el título de caballero le dé “un poco más de influencia” en diversas cuestiones de índole social.

“Tal vez algunas personas más me escuchen, ya sabes, si es Sir Brian al teléfono”, dijo May, en una entrevista desde su casa en Windlesham, Surrey.

May fue una de las voces contrarias al Brexit, augurando que el Reino Unido retorne en algún momento a integrar la comunidad.

El artista nacido en Hampton, Inglaterra, fue uno de los cientos de artistas, líderes comunitarios y atletas que fueron reconocidos en la primera lista de este tipo en ser firmado por el rey Carlos III, que se puso la corona tras el fallecimiento de su madre, Isabel II.

May ha hecho campaña contra el sacrificio de tejones y la caza de zorros a través de un grupo de bienestar animal que fundó en 2010, llamado “Save Me”, en honor a la canción que compuso en 1980 para el álbum “The Game”. Algunos animales que ha rescatado a lo largo de los años fueron liberados en su tierra.

“He sentido durante mucho tiempo que teníamos esta idea falsa de que los humanos son la única especie importante del planeta, y no creo que un visitante alienígena lo vea de esa manera”, dijo. “Creo que cada especie y cada individuo tienen derecho a una vida decente y a una muerte decente”. “De ahí es de donde vengo”, afirmó el autor de “Fat Bottomed Girls”, “Flash”, “Who Wants to Live Forever” y “The Show Must Go On”.

Reconoció que ya tenía “una cierta cantidad de poder en el mundo, principalmente debido a la música, obviamente”, lo que le permitió entrar en otras áreas, como la astrofísica y trabajar en estereoscopía o imágenes 3D.

Recibió su doctorado del Imperial College de Londres en 2007. “Ahora hago mucho en esa área, lo que creo que es un gran servicio a la humanidad”, dijo.

El nuevo título también significa que la esposa de May, Anita Dobson, con quien está hace 22 años, también puede usar el título de Lady May.

“Ella está muy emocionada. Sí, sí, ella está muy contenta con eso. Sí, Lady Anita lo disfrutará”, dijo May. “Y es emocionante para mí poder conferirle eso. Me hace sentir orgulloso de que ella tenga un honor a mi lado porque Dios sabe que no estaría aquí sin ella”.