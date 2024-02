Subastan cartas del triángulo amoroso más famoso del rock: Clapton, Harrison y Pattie Boyd

Pattie Boyd puede enorgullecerse de ser la musa inspiradora de “Something”, que Harrison grabó con los Beatles; “Layla”, firmada por Derek and the Dominos con Clapton como integrante de la banda (mucho antes de que se popularizara la versión solista y acústica del MTV Unplugged), y “Wonderful Tonight”, grabada por Clapton en 1977. Entre los objetos a subastar se incluye la obra de arte utilizada para la portada del álbum “Layla and Other Assorted Love Songs”, así como un diseño tipo doodle realizado por Harrison para Apple Records. El lote fuerte de la subasta en línea lo representan, sin dudas, las cartas de amor que la mujer recibió en 1970, escritas a mano por Eric Clapton, estimadas entre 12.000 y 17.000 dólares.

En 1970, Clapton, amigo cercano de Harrison y compañero del músico, declaró su amor secreto por Boyd en la canción “Layla”, el apodo secreto con el que el guitarrista decidió llamarla, luego de tomar prestado el nombre de un cuento persa del siglo XII sobre un hombre llevado a la locura por un amor inalcanzable. La letra no deja dudas: "Layla, me tenés de rodillas. Te lo ruego, cariño, por favor, ¿no vas a aliviar mi mente preocupada? Como un tonto me enamoré de ti, pusiste todo mi mundo patas arriba".

Eric y George siguieron siendo amigos durante toda la vida. Incluso después de que Pattie dejó a Harrison para irse con Clapton, quien le dedicó a su mujer la atemporal “Wonderful Tonight”. Pese a que siempre será recordada como una hermosa canción de amor, alguna vez contó Pattie que la compuso cuando perdía la paciencia mientras ella se arreglaba y maquillaba para asistir a un tributo de Buddy Holly donde Clapton compartiría escenario junto a Paul McCartney. "Yo no estaba a gusto con mi peinado, con mi ropa... Hasta que Eric me gritó: ¡escuchá esto! Y empezó a tocar los acordes de esta canción que había compuesto mientras yo me arreglaba".

También se incluyen en la subasta dos cartas de amor escritas a mano por Eric Clapton en 1970 (cada una valuada en 10 mil libras esterlinas), una carta de 1971 de George Harrison (entre 10.000 y 15.000 libras esterlinas) y un telegrama de Eric Clapton enviado a la residencia del fallecido Beatle.

"¿Soy un pobre amante, soy feo?"

En una misiva de 1970, que forma parte del lote que saldrá a la venta, Clapton —con una caligrafía impecable— suplica a Boyd: “Lo que deseo preguntarte es si todavía amás a tu marido, o si tenés otro amante. Todas estas preguntas son muy impertinentes, ya lo sé, pero si todavía hay un sentimiento en tu corazón por mí, ¡tenés que hacérmelo saber!“. El músico se refiere a sus propios ”asuntos internos“, ya que en ese entonces estaba saliendo con la hermana de Boyd, Paula, mientras aparentemente mantenía una relación con la aristócrata Alice Ormsby-Gore.

Clapton escribió otra carta unos meses después, en la portada arrancada de un ejemplar de la novela "Of Mice and Men". “Por nada más que los placeres del pasado sacrificaría a mi familia, a mi dios y a mi propia existencia... Estoy al final de mi mente... He escuchado el viento, he observado las nubes oscuras y melancólicas, he sentido la tierra debajo. Pedí una señal, un gesto, pero sólo hay silencio. ¿Por qué dudás? ¿Soy un pobre amante? ¿Soy feo? ¿Soy demasiado débil, demasiado fuerte? ¿Sabés por qué? Si me querés, llevame, soy tuyo. Si no me querés, por favor, rompé el hechizo que me ata. Enjaular a un animal salvaje es pecado, domesticarlo es divino. Mi amor es tuyo“.

Se estima que cada una de las cartas se venderá por entre 10.000 y 15.000 libras esterlinas.

En una entrevista que acompaña el anuncio de la subasta, Boyd explica sus sentimientos en ese momento. “George y yo estábamos pasando por un momento complicado juntos. Los Beatles tenían este caos y ansiedad en torno a la banda, y George se mostraba desdeñoso. Luego Eric siguió viniendo a nuestra casa a pedirme que me escape con él. Bueno, eso fue tentador, pero no pude hacerlo. Simplemente no estaba bien”.

Boyd y Harrison se separaron en 1974 debido a sus múltiples infidelidades. Ella y Clapton se reconectaron tiempo después y finalmente se casaron en 1979.

También se venderán los retratos tomados por Boyd durante la histórica estancia de los Beatles en el áshram de Maharishi Mahesh Yogi en Rishikesh, India, en 1968; fotografías de Pattie y George en su luna de miel en Barbados, y una Polaroid de Eric Clapton con su guitarra Fender Stratocaster favorita.