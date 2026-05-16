Ignacio Malcorra fue a buscar al periodista Gustavo López tras la derrota ante Central

El futbolista de Independiente se enojó por los comentarios del relator y lo esperó afuera del estudio de la radio

Luego de la eliminación del Torneo Apertura 2026, Ignacio Malcorra fue el blanco de múltiples críticas en Buenos Aires y este viernes fue a buscar a Gustavo López después de su programa de radio. "Faltaba que festeje con Central" , había dicho el periodista sobre la actitud del jugador en el Gigante de Arroyito.

La visita del futbolista de Independiente en los estudios de La Red se produjo a la tarde, cuando el relator ya había terminado su programa. De hecho, su colega Marcelo Palacios llegó a contar al aire que estaba pasando algo inusual , pero en ese momento no advirtió la presencia del exmediocampista canalla.

De acuerdo al relato de distintos testigos, el cruce de Malcorra y el conductor de ESPN no llegó al punto de la agresión física . No obstante, quedó claro que el volante de 38 años estaba enojado por declaraciones previas respecto de su labor en el último partido del Rojo.

López subrayó que el futbolista de Independiente había desaprovechado "el único mano a mano" de su equipo en el segundo tiempo del duelo con la Academia rosarina. Después enfatizó que Nacho había ido a saludar a sus excompañeros auriazules: "Lo vi en los videos" .

La jugada a la que se refirió el periodista ya había generado una autocrítica del zurdo. Tras la derrota en Arroyito, el jugador recurrió a su cuenta de Instagram para para hacer un descargo que eliminó unas pocas horas después.

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Cuatro días después de la publicación de aquella historia, el exvolante de Unión decidió ir a hablar cara a cara con el relator. Personal de seguridad de la emisora intervino mientras Palacios abría su programa a las 14, de modo que el incidente se convirtió en tema de conversación sin saber en detalle que lo que estaba sucediendo afuera.

image (20) Sebastián Suárez Meccia

"Me parece que a López lo están apretando. Está por subir al auto y veo unas cabezas. Veo que no sube y él es un gran subidor rápido a los autos", comentó con ironía el conductor. También advirtió la presencia de su colega Daniel Baretto como testigo del incidente, pero no estaba al tanto de la llegada de Malcorra.

El último lunes, el ídolo canalla se había quejado de las críticas a su actuación en el Gigante y explicó que falló en la jugada porque siempre pensó en asistir a Gabriel Ávalos en el área chica. En este sentido, sentenció: "Loco, me pueden tratar de perro o de lo que quieran, pero de ir para atrás, nunca".