La Capital | Ovación | Ignacio Malcorra

Ignacio Malcorra fue a buscar al periodista Gustavo López tras la derrota ante Central

El futbolista de Independiente se enojó por los comentarios del relator y lo esperó afuera del estudio de la radio

16 de mayo 2026 · 10:41hs
Google Seguir a La Capital en Google
Malcorra no se quedó de brazos cruzados ante el cuestionamiento del conductor.

Fotos: La Capital/Sebastián Suárez Meccia. Instagram/@gustavohlopez.

Malcorra no se quedó de brazos cruzados ante el cuestionamiento del conductor.

Luego de la eliminación del Torneo Apertura 2026, Ignacio Malcorra fue el blanco de múltiples críticas en Buenos Aires y este viernes fue a buscar a Gustavo López después de su programa de radio. "Faltaba que festeje con Central", había dicho el periodista sobre la actitud del jugador en el Gigante de Arroyito.

La visita del futbolista de Independiente en los estudios de La Red se produjo a la tarde, cuando el relator ya había terminado su programa. De hecho, su colega Marcelo Palacios llegó a contar al aire que estaba pasando algo inusual, pero en ese momento no advirtió la presencia del exmediocampista canalla.

De acuerdo al relato de distintos testigos, el cruce de Malcorra y el conductor de ESPN no llegó al punto de la agresión física. No obstante, quedó claro que el volante de 38 años estaba enojado por declaraciones previas respecto de su labor en el último partido del Rojo.

¿Qué dijo Gustavo López sobre Ignacio Malcorra?

López subrayó que el futbolista de Independiente había desaprovechado "el único mano a mano" de su equipo en el segundo tiempo del duelo con la Academia rosarina. Después enfatizó que Nacho había ido a saludar a sus excompañeros auriazules: "Lo vi en los videos".

La jugada a la que se refirió el periodista ya había generado una autocrítica del zurdo. Tras la derrota en Arroyito, el jugador recurrió a su cuenta de Instagram para para hacer un descargo que eliminó unas pocas horas después.

>> Leer más: Central-Racing: detrás de las acusaciones y las palabras altisonantes, solo cuentan los hechos

Cuatro días después de la publicación de aquella historia, el exvolante de Unión decidió ir a hablar cara a cara con el relator. Personal de seguridad de la emisora intervino mientras Palacios abría su programa a las 14, de modo que el incidente se convirtió en tema de conversación sin saber en detalle que lo que estaba sucediendo afuera.

image (20)

"Me parece que a López lo están apretando. Está por subir al auto y veo unas cabezas. Veo que no sube y él es un gran subidor rápido a los autos", comentó con ironía el conductor. También advirtió la presencia de su colega Daniel Baretto como testigo del incidente, pero no estaba al tanto de la llegada de Malcorra.

El último lunes, el ídolo canalla se había quejado de las críticas a su actuación en el Gigante y explicó que falló en la jugada porque siempre pensó en asistir a Gabriel Ávalos en el área chica. En este sentido, sentenció: "Loco, me pueden tratar de perro o de lo que quieran, pero de ir para atrás, nunca".

Noticias relacionadas
El domingo se viene el clásico chico de Rosario entre Argentino y Central Córdoba, y dos apellidos ilustres de ambos clubes, Villi Trebino y Omar Montero, contaron sus historias en la previa,

Símbolos de Argentino y Central Córdoba se pusieron el clásico chico rosarino al hombro

Ángel Di María, el gran capitán y líder de Central.

El bravo Central de Almirón buscará llegar a la final ante un River que activó la guardia alta

Tomás y Daniel Rossetto, marca registrada en el karate rosarino, siempre representante además al Sindicato de Obras Sanitarias. Ahora van al Mundial de Eslovenia.

El karate argentino tendrá nuevamente a Tomás y Daniel Rossetto en un Mundial

Juan Ignacio Assi perdió el primer partido de la jornada y después todo se hizo cuesta arriba para el seleccionado argentino de tenis.

Tenis: Argentina no consiguió el objetivo e irá por el último escalón del podio

Ver comentarios

Las más leídas

Qué daña la pintura de El Aura, una de las estructuras más visitadas por los rosarinos

Qué daña la pintura de El Aura, una de las estructuras más visitadas por los rosarinos

El Coloso en la Copa Argentina: cuánto recibirá Newells por el alquiler del estadio

El Coloso en la Copa Argentina: cuánto recibirá Newell's por el alquiler del estadio

Qué ver en Netflix: tres series recomendadas para disfrutar este fin de semana

Qué ver en Netflix: tres series recomendadas para disfrutar este fin de semana

El fin de semana será gris e inestable antes del ingreso de un nuevo frente frío

El fin de semana será gris e inestable antes del ingreso de un nuevo frente frío

Lo último

Patovicas sacaron a un excampeón con Central de un boliche tras un confuso episodio con su novia

Patovicas sacaron a un excampeón con Central de un boliche tras un confuso episodio con su novia

Un banco de Rosario sacó las cajas de seguridad a la calle y se alteró el microcentro

Un banco de Rosario sacó las cajas de seguridad a la calle y se alteró el microcentro

Cristina Kirchner salió de su casa y las imágenes agitaron las redes sociales

Cristina Kirchner salió de su casa y las imágenes agitaron las redes sociales

El Mundial cada vez más cerca, pero no los televisores: la venta en Rosario viene "floja"

Desde la Cámara de Electrodomésticos señalaron que el Hot Sale empujó la demanda en las grandes cadenas, aunque con poco entusiasmo en comercios locales

El Mundial cada vez más cerca, pero no los televisores: la venta en Rosario viene floja
Un banco de Rosario sacó las cajas de seguridad a la calle y se alteró el microcentro
La Ciudad

Un banco de Rosario sacó las cajas de seguridad a la calle y se alteró el microcentro

Docentes de la UNR lanzaron un nuevo paro de semana completa del 26 al 31 de mayo
La Ciudad

Docentes de la UNR lanzaron un nuevo paro de semana completa del 26 al 31 de mayo

La ruta 34 sumó otro choque fatal: un automovilista de San Lorenzo murió en Ybarlucea
La Región

La ruta 34 sumó otro choque fatal: un automovilista de San Lorenzo murió en Ybarlucea

El rector de la UNR criticó a Javier Milei por haberlo llamado delincuente
Política

El rector de la UNR criticó a Javier Milei por haberlo llamado "delincuente"

Santa Fe lidera el ranking de puestos de trabajo en la construcción con saldo a favor
La Región

Santa Fe lidera el ranking de puestos de trabajo en la construcción con saldo a favor

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Qué daña la pintura de El Aura, una de las estructuras más visitadas por los rosarinos

Qué daña la pintura de El Aura, una de las estructuras más visitadas por los rosarinos

El Coloso en la Copa Argentina: cuánto recibirá Newells por el alquiler del estadio

El Coloso en la Copa Argentina: cuánto recibirá Newell's por el alquiler del estadio

Qué ver en Netflix: tres series recomendadas para disfrutar este fin de semana

Qué ver en Netflix: tres series recomendadas para disfrutar este fin de semana

El fin de semana será gris e inestable antes del ingreso de un nuevo frente frío

El fin de semana será gris e inestable antes del ingreso de un nuevo frente frío

El once probable de Central para la final con River y el jugador clave que recupera Almirón

El once probable de Central para la "final" con River y el jugador clave que recupera Almirón

Ovación
Newells, en su propio laberinto: sólo con fútbol podrá crecer y pagar las deudas

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's, en su propio laberinto: sólo con fútbol podrá crecer y pagar las deudas

Newells, en su propio laberinto: sólo con fútbol podrá crecer y pagar las deudas

Newell's, en su propio laberinto: sólo con fútbol podrá crecer y pagar las deudas

Símbolos de Argentino y Central Córdoba se pusieron el clásico chico rosarino al hombro

Símbolos de Argentino y Central Córdoba se pusieron el clásico chico rosarino al hombro

El bravo Central de Almirón buscará llegar a la final ante un River que activó la guardia alta

El bravo Central de Almirón buscará llegar a la final ante un River que activó la guardia alta

Policiales
El MPA presentó su informe sobre crímenes en Rosario y destacó la tasa de esclarecimiento
Policiales

El MPA presentó su informe sobre crímenes en Rosario y destacó la tasa de esclarecimiento

Serodino: encontraron drogas en la cámara frigorífica de una carnicería

Serodino: encontraron drogas en la cámara frigorífica de una carnicería

Narcotráfico y lavado: tras allanamientos en Puerto Norte acusan a allegados a Licha Contreras

Narcotráfico y lavado: tras allanamientos en Puerto Norte acusan a allegados a Licha Contreras

Crimen de Benjamín: la autopsia reveló que el joven fue asesinado de más de 20 puñaladas

Crimen de Benjamín: la autopsia reveló que el joven fue asesinado de más de 20 puñaladas

La Ciudad
Un banco de Rosario sacó las cajas de seguridad a la calle y se alteró el microcentro
La Ciudad

Un banco de Rosario sacó las cajas de seguridad a la calle y se alteró el microcentro

Docentes de la UNR lanzaron un nuevo paro de semana completa del 26 al 31 de mayo

Docentes de la UNR lanzaron un nuevo paro de semana completa del 26 al 31 de mayo

El Mundial cada vez más cerca, pero no los televisores: la venta en Rosario viene floja

El Mundial cada vez más cerca, pero no los televisores: la venta en Rosario viene "floja"

Magistrados de Rosario pidieron sanciones a un juez federal por descalificaciones

Magistrados de Rosario pidieron sanciones a un juez federal por descalificaciones

El once probable de Central para la final con River y el jugador clave que recupera Almirón

Por Lucas Vitantonio
Ovación

El once probable de Central para la "final" con River y el jugador clave que recupera Almirón

El Coloso en la Copa Argentina: cuánto recibirá Newells por el alquiler del estadio

Por Hernán Cabrera
Ovación

El Coloso en la Copa Argentina: cuánto recibirá Newell's por el alquiler del estadio

Serodino: encontraron drogas en la cámara frigorífica de una carnicería
Policiales

Serodino: encontraron drogas en la cámara frigorífica de una carnicería

Narcotráfico y lavado: tras allanamientos en Puerto Norte acusan a allegados a Licha Contreras
Policiales

Narcotráfico y lavado: tras allanamientos en Puerto Norte acusan a allegados a Licha Contreras

La inflación en Santa Fe superó el aumento de paritarias: ¿qué dijo la provincia?
La Ciudad

La inflación en Santa Fe superó el aumento de paritarias: ¿qué dijo la provincia?

Lolo no vuelve: suspendieron la restitución de un perro que sufrió abuso sexual
La Ciudad

Lolo no vuelve: suspendieron la restitución de un perro que sufrió abuso sexual

Denunciaron penalmente a Javier Milei por presunto encubrimiento de delitos
Política

Denunciaron penalmente a Javier Milei por presunto encubrimiento de delitos

Una mujer fue baleada mientras atendía su kiosco en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Una mujer fue baleada mientras atendía su kiosco en Villa Gobernador Gálvez

La mujer acusada de tener sexo en un vuelo demandará por la difusión de su foto
La Ciudad

La mujer acusada de tener sexo en un vuelo demandará por la difusión de su foto

Rosario tendrá visitas gratuitas a buques navales por el Día de la Armada Argentina
La Ciudad

Rosario tendrá visitas gratuitas a buques navales por el Día de la Armada Argentina

Ataque a tiros en la escuela de San Cristóbal: liberan a un adolescente imputado
La Región

Ataque a tiros en la escuela de San Cristóbal: liberan a un adolescente imputado

Rufino: acusado de matar a su padre y arrastrar el cuerpo con una camioneta
POLICIALES

Rufino: acusado de matar a su padre y arrastrar el cuerpo con una camioneta

Fraude con combustibles: pidieron 12 años de prisión para un exjefe de la policía

Por María Laura Cicerchia
Policiales

Fraude con combustibles: pidieron 12 años de prisión para un exjefe de la policía

Hantavirus: científicos del Conicet prueban un spray nasal que podría reducir los contagios
Salud

Hantavirus: científicos del Conicet prueban un spray nasal que podría reducir los contagios

Qué daña la pintura de El Aura, una de las estructuras más visitadas por los rosarinos
La Ciudad

Qué daña la pintura de El Aura, una de las estructuras más visitadas por los rosarinos

Qué es el pez pene, el extraño gusano marino que apareció en las playas de Chubut
Información General

Qué es el "pez pene", el extraño gusano marino que apareció en las playas de Chubut

Un exjugador de Racing cruzó a Di María por el descargo que hizo y dijo: Estamos al horno
Ovación

Un exjugador de Racing cruzó a Di María por el descargo que hizo y dijo: "Estamos al horno"