"Skeleton Crew": el universo de "Star Wars" se expande con guiños a grandes éxitos de los 80

Esta semana, el universo de " Star Wars" se expande con una nueva producción de Disney . Una que apunta a la frescura y la inocencia de los más pequeños y no tanto a indagar en la historia de los Jedi , las guerras galácticas y el resto de la mitología creada por George Lucas . “Skeleton Crew: Viaje a lo desconocido” busca conquistar a toda la familia con una historia de piratas y tesoros misteriosos.

>>> Leer más: "Star Wars: The Acolyte", un thriller plagado de misterio en una galaxia muy, muy lejana

Los tres primeros episodios, a los que tuvo acceso La Capital de manera anticipada, cuentan cómo un inesperado descubrimiento aleja a los chicos de la seguridad de su planeta natal y los deja en un puerto pirata lleno de borrachos, ladrones y mercenarios. SM-33, un droide pirata con la voz del actor Nick Frost en la versión original, es su única ayuda para volver a casa hasta que aparece Jod Na Nawood (Jude Law), un misterioso personaje capaz de usar la fuerza como los Jedi.

Para volver a su planeta y reencontrarse con sus padres a los chicos no les queda otra opción que confiar en Jod Na Nawood, que tiene más pinta de pirata mentiroso y estafador que de un Caballero Jedi hecho y derecho como Obi-Wan Kenobi, sin embargo ya se vio que no todo es lo que parece en esa galaxia tan, tan lejana y es sabido que la Fuerza siempre obra de maneras misteriosas para encauzar la historia.

Star Wars - Skeleton Crew 2.jpg Lo nuevo de Star Wars apunta a la frescura y la inocencia de los más pequeños Foto: © Disney

Menos "Star Wars" es más "Star Wars"

Es un buen indicador que “Skeleton Crew” se aleje un poco de las últimas producciones de "Star Wars" e intente contar una nueva historia. Una que haga foco en la aventura, como lo hizo la primera película de 1977, y no en la enciclopedia de personajes y lugares comunes que últimamente vienen proponiendo con el sello de la saga más popular de la galaxia. ¿Cuántas veces es necesario visitar Tatooine? A ese desierto con dos soles donde creció Luke Skywalker ya se le conocen todos los rincones. Por suerte, en “Skeleton” no aparece un solo grano de arena y no hace falta haber visto ninguna peli o serie anterior para poder disfrutarla.

Es que uno de los males de esta época es la sobreproducción de series y películas que intentan exprimir al máximo un éxito comercial. Y el peor de los ellos es forzar a la audiencia a ver todos y cada uno de los estrenos para poder seguir la trama y entender los guiños de los nuevos estrenos. Algo que agota a los espectadores fieles, aleja a los que son ajenos y pone en riesgo la calidad y el futuro de franquicias como Star Wars y Marvel, ambas adquiridas por Disney.

>>> Leer más: El emprendedor que fabrica en Rosario trailers con diseños de Star Wars

Cuando los productores toman distancia del canon y se atreven a contar una nueva historia, aunque sean breves como los cortos de "Star Wars: Visions", sin el bagaje y el peso de un universo cinemático interconectado es cuando llegan a la verdadera esencia de "Star Wars": vivir una aventura fantástica y si son chicos o chicas, como los protagonistas de “Skeleton Crew”, poder soñar con ser el protagonista de una.