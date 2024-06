"Star Wars: The Acolyte", un thriller plagado de misterio en una galaxia muy, muy lejana

Lee Jung-jae, como el maestro Sol, en la nueva serie de Star Wars: The Acolyte

eCien años antes de la llegada de Darth Vader a la galaxia de Star Wars, una ola de asesinatos desencadenó una investigación que enfrentó a la Orden Jedi con un misterioso personaje sensible a la Fuerza. Esa búsqueda entre la luz y la oscuridad llevará a los seguidores de la franquicia a un periodo hasta ahora inexplorado por las películas y las series de acción real. Con un thriller cargado de intriga, “Star Wars: The Acolyte” (El Acólito) invita a conocer la Alta República. Una era donde la paz es próspera, no hay noticias sobre guerras y los jedi se mantienen en la cima del poder siglo tras siglo.