Sin saberlo, un ex "Gran hermano" participó de un casting para "La sociedad de la nieve"

Un ex participante del reality audicionó para la película de Netflix, pero no lo sabía por la confidencialidad del proyecto. Al darse cuenta, lo compartió en X y se hizo viral

Un ex "Gran Hermano" audicionó para la exitosa película "La sociedad de la nieve", y se dio cuenta al ver el film en Netflix

El ex "Gran Hermano" audicionó para la película a principios del 2021, un año antes de que comience su participación en el reality. En plena cuarentena y por la confidencialidad del proyecto, Castañares no sabía con mucha precisión de qué se trataba la propuesta. El joven sólo sabía que tenía algo que ver con "la nieve", el nombre que la producción le puso al casting, y que tenía que recitar un monólogo con aire apesadumbrado.

Mientras miraba "La sociedad de la nieve", Nacho Castañares se dio cuenta de algo insólito: el diálogo entre dos personajes le sonaba muchísimo , casi como si se lo hubiera aprendido de memoria en algún pasado cercano. Ahí se dio cuenta, ¡Era el monólogo del guion del casting! Sin dudarlo, el ex "Gran Hermano" compartió este llamativo descubrimiento con su comunidad twittera.

Nacho Castañares, el ex "Gran Hermano" que participó del casting de "La sociedad de la nieve" sin saberlo

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fnachoo_cp%2Fstatus%2F1749645128803758533&partner=&hide_thread=false CHICOS ESTOY VIENDO LA SOCIEDAD DE LA NIEVE Y DERREPENTE ME SONÓ UNA FRASE Y ES PORQUE YO HABÍA HECHO UN CASTING PARA ESA PELÍCULA SIN SABERLO NO PUEDO CREER — ce pe (@nachoo_cp) January 23, 2024

"Chicos, estoy viendo 'La sociedad de la nieve' y de repente me sonó una frase, y es porque yo había hecho un casting para esa película sin saberlo, no lo puedo creer", expresó Nacho Castañares en la red social X, ex Twitter, en mayúsculas y con una notoria euforia.