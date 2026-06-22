En su último video, Miranda! juega con el glamour, el ciclismo y un invitado sorpresa

La banda presentó un adelanto de “Despierto amándote”, la canción que acompaña el spot de la carrera La Vuelta de España

Miranda ! no para de brillar. En esta nueva etapa de esplendor, la banda argentina llega a cada vez más lugares, algunos inesperados. Esta vez, el dúo musicaliza el spot de La Vuelta de España 2026, una de las carreras de ciclismo más importantes del mundo. El video cuenta con la participación de Fernando Alonso, reconcido piloto de Fórmula 1.

El spot se estrenó en redes y en la televisión española durante la previa del partido entre España y Arabia Saudita. Desde este lado del mundo, todo se percibió como una combinación al menos extraña, pero divertida.

En el video , se puede ver a Ale Sergi y Juliana Gattas lookeados como en una película de espías de los años cincuenta. Un ciclista en plena carrera aparece de maneras un poco kitsch, y el piloto Fernando Alonso hace una aparición breve. La canción que acompaña el spot es “Despierto amándote”, nuevo tema de la banda, muy acorde a su estilo pop.

“El spot evoca el ambiente del verano, con imágenes marcadas por el sol, el mar y la luz del Mediterráneo, que tendrá un protagonismo destacado en La Vuelta 26. Entre esos escenarios sobresale Mónaco, que acogerá la salida oficial de la carrera y cuyo emblemático Casino de Montecarlo adquiere un papel central en la pieza, además de algunos lugares emblemáticos de su circuito con la aparición del piloto español Fernando Alonso. Todo ello se combina con la emoción, la pasión y la energía que caracterizan a La Vuelta, uniendo deporte, territorio y afición a través de algunas de las localizaciones más representativas de esta edición”, detallaron desde RTVE.

“La sintonía oficial de La Vuelta es ya un emblema inseparable de la carrera, con más de 45 años de historia que combinan música y ciclismo. Desde que Sheila & B. Devotion pusieran ritmo a la primera edición con ‘Singing in the Rain’ en 1977, numerosos artistas nacionales e internacionales han acompañado con su música las distintas ediciones de la ronda española, convirtiéndose en parte fundamental de su identidad”, agregaron.

¿Por qué una banda argentina en una promoción de una carrera española? Además de la enorme popularidad de Miranda! en toda Hispanoamérica, el dúo viene de ser finalista en el Benidorm Fest 2026, un certamen musical que organiza justamente RTVE.

Lo interesante para Miranda! es que el spot se transmitirá durante todo el verano en la televisión española, acompañando la transmisión del Tour de France, y por supuesto la de La Vuelta (que tendrá lugar del 22 de agosto al 13 de septiembre, partiendo desde Mónaco y culminando en Granada), generando mucha visibilidad para el dúo en el viejo continente.