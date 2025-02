Se viene el Festival de Berlín y una película argentina compite por el Oso de Oro

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de THE PR FACTORY (@theprfactoryfilmpublicity)

El cine argentino en Berlín

En este marco, el cine argentino dice presente con “El mensaje”, largometraje del entrerriano Iván Fund, autor también de “Los Labios” (2010), de buen paso por Cannes, y “Vendrán lluvias suaves” (2018), entre otras. “En plena crisis económica, una niña de 9 años con el don de comunicarse con los animales sobrevive junto a sus tutores ofreciendo sus servicios como médium de mascotas”, señala la sinopsis. Filmada en blanco y negro, está protagonizada por Mara Bestelli, Marcelo Subiotto (“Puan”) y Anika Bootz.

La película competirá contra otras 18, entre las que se encuentran: “La Cache”, la nueva del suizo Lionel Baier; “What Does That Nature Say to You” del surcoreano Hong Sang-soo; “Blue Moon”, un drama musical de Richard Linklater (“Antes del amanecer”, “Boyhood”), protagonizado por Ethan Hawke, Margaret Qualley y Andrew Scott; “Kontinental '25” del celebrado rumano Radu Jude; “O ultimo azul” del brasileño Gabriel Mascaró; y “Hot Milk”, de la británica Rebecca Lenkiewicz (autora de la polaca ganadora del Oscar “Ida”, junto a Pawe Pawlikowski).

A su vez, Rodrigo Moreno, que en los últimos años pisó fuerte a nivel internacional con su película “Los delincuentes”, vuelve a Berlín casi dos décadas después de haber ganado el (descontinuado desde 2020) premio Alfred Bauer por “El custodio” (2006). Esta vez, será parte del festival como integrante del Jurado Oficial, presidido por el estadounidense Todd Haynes.

El cine argentino también estará presente a través de distintas coproducciones: con Brasil, “A melhor mae do mundo”, de Anna Muylaert, en la sección Berlinale Special; con Paraguay, “Bajo las banderas, el sol”, de Juanjo Pereira; y con Estados Unidos, “Magic Farm”, de Amalia Ulman. Finalmente, “Las Ilusiones”, de la joven cineasta Ingrid Pokropek fue el único proyecto nacional seleccionado para el Berlinale Co-Production Market, un espacio del festival donde participan 35 iniciativas cinematográficas de 27 países para encontrar socios internacionales y asegurar su financiación. La realizadora viene de ganar varios premios (incluyendo Mejor Largometraje Latinoamericano en el Festival Latinoamericano de Cine de Rosario 2024) con su ópera prima “Los tonos mayores” (2024).

La industria nacional tiene una extensa trayectoria en las secciones oficiales del Festival de Berlín, desde poco después de su fundación en 1951 (en la por entonces Alemania Occidental). En 1960, Leopoldo Torre Nilsson fue el primero en llegar a la programación del evento con “Fin de Fiesta”.

A partir de ahí, fueron numerosos los realizadores y realizadoras argentinas que lograron llevar su cine uno de los epicentros de la escena: Daniel Tinayre (“La patota” de 1960 y “Bajo un mismo rostro” de 1962), el recientemente fallecido Manuel Antin (“Circe” de 1964), Rodolfo Kuhn (“El ABC del amor” de 1965, “Pajarito Gómez” de 1967, y fue presidente del jurado en 1974), Ricardo Becher (“Tiro de gracia” de 1969), David Stivel (“Los herederos” de 1970, escrita junto a Norma Aleandro), Héctor Olivera (ganador del Oso de Plata en 1974 por “La patagonia rebelde”), Oscar Barney Finn (“Contar hasta diez” de 1985), Miguel Pereira (ganador del Oso de Plata en 1988 por “La deuda interna”), Lucrecia Martel (ganadora del Alfred Bauer en 2001 por “La ciénaga”), Daniel Burman (gran premio del jurado y el Oso de Plata por “El abrazo partido” en 2004, además de otras dos participaciones), Benjamín Naishtat (“Historia del miedo” de 2014) y Natalia Meta (“El prófugo” de 2021).

El lugar de las estrellas

En la 75ª edición de Berlín también habrá grandes nombres del cine mainstream del momento. Por ejemplo, James Mangold estará presente con “Un completo desconocido”, su biopic de Bob Dylan protagonizada por Timothée Chalamet (en salas en Argentina en este momento), en lo que será una de sus últimas apuestas en la campaña para los Oscar, en la cual tiene ocho nominaciones.

Robert Pattinson estará en el evento a través de la esperada “Mickey 17”, del surcoreano Bong Joon Ho (ganador de todo en 2020 con “Parasite”), que se verá en la Selección Oficial fuera de competencia. El alemán Edward Berger, ganador del Oscar en 2023 por “Sin novedad en el frente” (la que le ganó Mejor Película Internacional a “Argentina, 1985”) y nuevamente candidato con las ocho nominaciones de “Cónclave”, será el encargado de entregar el Oso de Oro a Swinton mientras busca acrecentar la presencia de Cónclave en los premios de la Academia de Hollywood.

Finalmente, confirmaron su presencia estrellas como Toni Colette, Marion Cotillard, Rebecca Hall, Ethan Hawke, Nina Hoss, Gaspar Noé, Sam Riley, y Chloë Sevigny, entre muchas otras.