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"Avenida Brasil" vuelve con una segunda temporada: todos los detalles sobre la secuela

La exitosa novela brasileña tendrá una segunda temporada en 2027 y ya se conocieron detalles sobre el elenco

16 de septiembre 2026 · 13:25hs
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Llega una nueva temporada de Avenida Brasil

Llega una nueva temporada de "Avenida Brasil"

Sin dudas, "Avenida Brasil" fue una de las series internacionales que conquistó los corazones de los argentinos en 2013, cuando era transmitida a través de "Historias de corazón", de la mano de Virginia Lago. De hecho, este último año, el ciclo volvió a apostar por la exitosa novela brasileña con su retransmisión. Pero hay otra buena noticia para sus fanáticos: Avenida Brasil tendrá una segunda temporada.

El éxito que tuvo la ficción en Argentina fue tal que para cerrar la historia, Telefe organizó una súper fiesta en el Luna Park junto a sus protagonistas, en una noche que reunió a miles de fanáticos de la novela. Ahora, 14 años después, la historia de Jorgito, Nina, Carminha y Tifón continuará. La cadena de televisión TV Globo confirmó que la serie tendrá una segunda temporada, con el estreno previsto para 2027.

La noticia fue anunciada por la propia productora a través de sus redes sociales el pasado 8 de septiembre y, desde entonces, comenzaron a conocerse más detalles sobre esta esperada secuela. “La telenovela que cautivó a Brasil en 2012 regresa”, escribieron desde TV Globo.

>> Leer más: Virginia Lago vuelve con "Historias de corazón" en tiempos de streaming: "La gente necesita este programa"

Los detalles de la segunda temporada de Avenida Brasil

TV Globo difundió las primeras imágenes del elenco. Algunos integrantes del elenco original volverán a ponerse en la piel de sus recordados personajes, también habrá nuevas incorporaciones que se sumarán a la historia.

Entre ellos se encuentran Adriana Esteves, quien volverá como Carminha; Débora Falabella, como Rita/Nina; Murilo Benício, como Tifón; Cauã Reymond, como Patata/Jorgito; Ana Karolina Lannes, como Ágata; Marcos Caruso, como Leleco; Eliane Giardini, como Muricy; y Juliano Cazarré, como Adauto.

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Pero el elenco no estará compuesto únicamente por los rostros conocidos de la primera temporada. La nueva entrega también contará con actores como Jéssica Ellen, Mel Maia, Thalita Carauta y Thomás Aquino.

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