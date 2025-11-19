Se posterga el show de Andrés Calamaro en Rosario: cuándo será Debido a las condiciones climáticas previstas por el Servicio Meteorológico Nacional, el evento previsto para el jueves se reprograma 19 de noviembre 2025 · 12:33hs

Foto Marcelo Bustamante/La Capital El show de Andrés Calamaro en la Playa de la Música se reprograma por las condiciones metereológicas previstas

Andrés Calamaro toca pronto en Rosario, pero no será en la fecha prevista. El show programado para el jueves 19 en la Playa de la Música se reprograma debido a las condiciones climáticas previstas por el Servicio Meteorológico Nacional, que anuncian tormentas fuertes, lluvia y viento.





Según informaron desde la producción del evento, "con el fin de preservar la seguridad e integridad de todas las personas, tanto público como trabajadores y artistas, el concierto de Andrés Calamaro se reprograma para el viernes 21 de noviembre a las 21hs", en el mismo lugar.

Las entradas conservan su validez. Para quienes no puedan asistir a la nueva fecha, la devolución de tickets se realizará desde el lunes 24 al jueves 27 de diciembre. Para más información, consultar las redes sociales de Límite Producciones.





El cronograma del sábado será el siguiente: a las 16 se abrirá la boletería, a las 19 se abrirán las puertas del predio y a las 21 puntual comienza el show de Calamaro.