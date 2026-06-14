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Tremenda victoria de Hamilton con Ferrari y gran octavo puesto de Franco Colapinto en Barcelona

El inglés aprovechó un VSC y ganó en Barcelona, mientras los Alpine fueron 7° y 8°, con el argentino en otra muy buena actuación. Tiene pendiente una investigación.

14 de junio 2026 · 11:38hs
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Lewis Hamilton y una victoria en Barcelona

AP

Lewis Hamilton y una victoria en Barcelona, donde Colapinto terminó octavo.
Franco Colapinto y el Alpine en Barcelona

Franco Colapinto y el Alpine en Barcelona, séptima fecha del año de la Fórmula 1.

Colapinto largó bárbaro y llegó mejor. Fue octavo en Barcelona en una gran jornada para Alpine, ya que Pierre Gasly fue 7°. Pero la gran noticia fue la gran victoria de Lewis Hamilton, la primera con Ferrari, mientras que el líder Kimi Antonelli abandonó al final.

El abandono del local Fernando Alonso en la vuelta 41 benefició a Hamilton. Porque los Mercedes acababan de parar para el segundo cambio de neumáticos y ahí aprovechó para hacerlo cuando lideraba. Entonces volvió primero y así llegó al final.

También aprovechó Pierre Gasly para parar y salir adelante de Colapinto, algo que no hubiera podido lograr en esa circunstancia. Esa fue una de las razones por las cuales el francés terminó adelante del argentino.

La otra fue cuando en la vuelta 21, insólitamente el equipo le pidió al argentino que deje pasar al francés, que si bien venía un poco mejor después de haber parado unas vueltas después, tampoco era para tanto. A Colapinto no le gustó ni medio.

Y como perlita que deja la clasificación en suspenso, durante el régimen del primer VSC, a Hamilton y a Colapinto los investigaron por supuestamente infligir la bandera amarilla. Al inglés fueron rápidos para dejarla sin efecto, en cambio al argentino quedaron para verla después de la carrera. Podrían darle 5 segundos y bajar al 9° lugar, ya que Liam Lawson terminó a poco más de 2s y LIndblad quedó fuera del rango en el 10° puesto.

Increíblemente, a Nico Hulkenberg y Arvid Lindblad, que claramente cortaron la segunda curva y así recuperaron la posición con Colapinto en la largada (brillante una vez más del argentino), ya que los había superado, los investigaron pero no los sancionaron. Al argentino Nico Varrone, por una maniobra similar en la largada de la sprint de la F-2, lo recargaron.

Lo bueno para los Alpine es que, en carrera, fueron superiores al resto de la zona media, por una mala estrategia en boxes de los Racing Bulls y porque Hulkenberg tuvo problemas que lo llevaron a abandonar. Y terminaron los dos en los puntos, algo que igual hubiera ocurrido si no abandonaban al final el líder Kimi Antonelli y Charles Leclerc, lo que provocó en el caso del primero otro VSC que duró hasta la última vuelta.

En ese sentido, vale remarcar la fiabilidad de los autos franceses. De hecho Colapinto finalizó todas las carreras que largó con Alpine, 23 en total, sin contar la de Silverstone 2025 en que, ahí sí, un problema lo dejó en boxes sin poder partir.

"Fue una decisión del equipo y supongo que tuvo lógica", dijo el argentino sin entrar en polémicas por la decisión de Alpine de dejar pasar a Gasly. "Tuve mala suerte con el VSC, porque fue cuando pasé por muchas banderas azules", se explayó.

"Es una locura, estaba llorando Lewis. Habrá emocionado a muchos, es un día histórico para la Fórmula 1, tiene los mejores números y es el ídolo de muchos", expresó su admiración Colapinto sobre el triunfo de Hamilton.

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La carrera en el Circuit

En la vuelta 61, Antonelli lo pasó a Russell y es 2°. Pero se quedó y abandonó. Leclerc también abandona. Gasly es 7° y Colapinto 8°. VSC hasta a una vuelta del final.

En la vuelta 45 investigan a Hamilton y Colapinto por supuestamente infligir bandera amarilla.

En el giro 41 el VSC entró porque se paró Alonso. Aprovechó Hamilton, paró y quedó primero. Y Gasly se benefició porque pudo salir delante de Colapinto. Son 9° y 10°. Justo cuando salía de boxes el francés sacaron el VSC.

En el giro 39 paró de nuevo Lindblad y Colapinto es 10°, a 20s de Gasly.

En la vuelta 35 paró Colapinto y salió 13°, pero lo pasó rápido a Bearman y es 12°. Lawson paró y el argentno es 11°, a vuelta.

Hulkenberg paró en la 31 y no arrancó. Abandono.

En el giro 28 Hamilton volvió a parar, dejó los duros por las medias. Volvió 7°, pero al toque lo pasó a Piastri.

En el giro 24 el último en parar por Lindblad, que quedó 16°. Colapinto,12°.

En la vuelta 21, Alpine le ordenó a Colapinto dejar pasar a Gasly. Al argentino no le gustó ni medio.

En la vuelta 19 paró recién Bearman y Colapinto es 12°. Debe parar Lindblad aún.

No sancionaron a Lindblad y Hulkenberg. Increíble la FIA. Empezaron las paradas en vuelta 12. Colapinto paró en boxes, volvió 19°. Todos pusieron duras. Antonelli lidera en la vuelta 14. Russell volvió 4°.

Hadjar superó a Gasly y a Colapinto en la vuelta 9. Había largado muy mal. Adelante Russell manda con medias, seguido por Hamilton con blandas. Antonelli es 3°, Norris 4°, Verstappen 5°, Leclerc 6°, Piastri 7°, Lawson 8°, Hulkenberg 9°, Lindblad 10°.

Gran largada del argentino, que ganó cuatro posiciones, pero Hulkenberg y Lindblad cortaron la segunda curva y recuperaron. Lo investigan a los dos pero hasta la vuelta 9 al menos no hubo resolución.

Colapinto largó con gomas blandas y Gasly con medias. Así estuvieron todos intercalados.

Leer más: Franco Colapinto y un último ensayo en Barcelona que no ayudó al optimismo

La grilla de partida en Barcelona

>>Leer más: Franco Colapinto empezó bien pisado en Barcelona y fue el mejor de los Alpine

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