Mundial 2026: dónde ver los partidos y qué estrellas juegan este domingo 14 de junio

La pelota comenzó a rodar este jueves en la Copa del Mundo y se empezaron a vivir apasionantes encuentros. En esta nota, todo sobre los partidos de hoy

Moisés Caicedo es una de las grandes figuras de Ecuador en este Mundial.

El Mundial 2026 se vive a pleno en Estados Unidos, México y Canadá , con la primera jornada de la fase de grupos. Los tres primeros días de actividad dejaron las muestras iniciales de esta edición con tres anfitrios y, este domingo 14 de junio, continuará con cuatro partidos apasionantes y varias estrellas como protagonistas .

La jornada tendrá como principal atractivo el duelo entre Países Bajos y Japón , que promete ser decisivo para el destino del grupo F, quienes se enfrentarán en el estadio Dallas de Estados Unidos, donde la selección argentina disputará su segundo y tercer partido de esta Copa del Mundo.

En tanto, Costa de Marfil y Ecuador se jugarán tres puntos de oro para su camino por el grupo E que comparten con Alemania, que chocará ante Curazao en el histórico debut mundialista del seleccionado caribeño. Finalmente, Suecia y Túnez cerrarán la actividad en Monterrey, México.

A qué hora y dónde ver los partidos del Mundial hoy

La cuarta jornada de la Copa del Mundo 2026, este domingo 14 de junio, contará con cuatro partidos de dos grupos que se jugarán de la siguiente manera:

14:00 - Alemania vs. Curazao - DSports.

17:00 - Países Bajos vs. Japón - DSports, Telefe, TyC Sports, Disney +.

20:00 - Costa de Marfil vs. Ecuador - DSports, Telefe y Disney+.

23:00 - Suecia vs. Túnez - DSports y TyC Sports.

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Los jugadores a seguir

Alemania llega a esta Copa del Mundo con un plantel renovado que, a pesar de haber clasificado sin muchas luces, bien podría dar el golpe. Entre sus máximas estrellas aparecen Manuel Neuer (Bayern Múnich), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Joshua Kimmich (Bayern Múnich), Jamal Musiala (Bayern Múnich), Tijjani Reijnders (Manchester City), Florian Wirtz (Liverpool) y Kai Havertz (Arsenal).

Del lado de Países Bajos, aparecerán figuras del calibre de Virgil Van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter de Milán), Frankie De Jong (Barcelona) y Cody Gakpo (Liverpool), además de la experiencia de Memphis Depay (Corinthians), quien enfrentará a Rosario Central en la Copa Libertadores. Por su parte, Japón pone sus esperanzas en Takefusa Kubo (Real Sociedad) y Hiroki Ito (Bayern Múnich), entre otros.

Paises Bajos Mundial Países Bajos llega al Mundial con varias figuras de renombre internacional. AP

En el duelo de Costa de Marfil y Ecuador tendrán su participación reconocidos futbolistas de calibre internacional. Del lado africano, figuran Amad Diallo (Manchester United), Ange-Yoan Bonny (Inter de Milán) y Nicolas Pépé (Villarreal); mientras que en la Tricolor están Willian Pacho (PSG), Piero Hincapié (Arsenal) y Moisés Caicedo (Chelsea).

Finalmente, Suecia llegó con lo justo a este Mundial, pero tiene nombre de peso como Viktor Gyökeres (Arsenal), Victor Lindelof (Aston Villa) y Alexander Isak (Liverpool).

Todos los grupos del Mundial 2026