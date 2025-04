Se estrenó la segunda temporada de "The Last of Us": ¿cómo y dónde verla?

Pedro Pascal y Bella Ramsey protagonizan "The Last of Us", una de las series del momento que estrena segunda temporada este domingo

Este domingo 13 de abril llegó uno de los estrenos más esperados del año: la segunda temporada de “The Last of Us” , la serie de HBO basada en el videojuego homónimo, que se desde su estreno en 2023 se convirtió en uno de los grandes éxitos de la plataforma de streaming y en uno de los productos culturales más comentados en el mundo. Protagonizada por el chileno Pedro Pascal y Bella Ramsey, la ficción postapocalíptica tendrá siete nuevos episodios, que se estrenarán semanalmente cada domingo a las 22 en Max.

Recibió cinco nominaciones a los Emmy, incluyendo Mejor Serie Dramática, Mejor Guión, Mejor Dirección, Mejor Actor Protagónico (Pascal) y Mejor Actriz Protagónica (Ramsey). Como se identifica como una persona no binaria, Bella había inicialmente decidido retirar su candidatura al premio pero decidió sostenerla para darle visibilidad a su comunidad y reiterar el reclamo por categorías que premien a las actuaciones más allá del género. En los Emmy Creativos, que reconocen a los rubros técnicos, “The Last of Us” obtuvo 24 nominaciones y ocho premios.

En las vísperas del estreno de la segunda temporada, llegaron dos grandes novedades para los fanáticos de este universo: ya se confirmó que habrá una tercera entrega y se anunció el lanzamiento de la edición completa del videojuego (recopilando las dos partes, ya disponible en versión digital para PlayStation 5).

Embed - The Last Of Us - Temporada 2 | Tráiler Oficial Subtitulado | Max

¿Qué paso en el nuevo episodio de "The Last of Us?



La nueva entrega de “The Last of Us” se sitúa, al igual que la secuela del juego, cinco años después de los eventos de la primera. Joel y Ellie, interpretados por Pascal y Ramsey respectivamente, están asentados en la comunidad Wyoming (donde está el hermano de Joel) y enfrentan las consecuencias del pasado compartido, mientras intentan sobrevivir en un mundo cada vez más hostil e impredecible. A partir de acá, spoilers sobre el primer episodio.



Vale recordar que la primera temporada dejó a los personajes atravesados por una mentira brutal. Joel mató a los Luciérnagas (un grupo de resistencia que se disponía a buscar la cura contra el virus/hongo que provoca la mutación de los humanos en una suerte de zombies) y huyó con Ellie (como es inmune al virus, estaban por intervenirla para trabajar en una cura). Sin embargo, a ella le dijo que el lugar había sido atacado por maleantes y que los Luciérnagas habían determinado que una cura no era posible.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Max Latinoamerica (@streammaxla)

Cinco años después, está todo mal entre la dupla protagónica. Ellie es una "adolescente" de 19 años, siempre difícil de tratar, y Joel está yendo a terapia con Gail (un nuevo personaje interpretado por la siempre destacada Catherine O’Hara). Ellie está dedicada a las peligrosas misiones para acabar con infectados junto a su amiga Dina (Isabela Merced), por quien además desarrolló un interés especial.



En una expedición de "limpieza" a un supermercado, Ellie vuelve a ser mordida por un infectado y lo mantiene en secreto, aunque parece que sigue siendo inmune. Sin embargo, nota un cambio en el comportamiento de las criaturas (llamadas "Cordyceps"): mutaron y desarrollaron cierta inteligencia, lo cual los hace potencialmente más letales.

Además, se sumaron más personajes nuevos. Entre ellos, el que más entusiasmo genera en los fanáticos es el de Abby, interpretada por Kaitlyn Dever (“Booksmart”, “Vinagre de manzana”), una joven que quiere vengar a su padre Luciérnaga, asesinado por Joel en los eventos del final de la primera temporada.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Max Latinoamerica (@streammaxla)

El origen: un videojuego popular

Antes de convertirse en tendencia global, “The Last of Us” ya tenía un público fiel en el mundo gamer. Es que la serie está basada en un videojuego homónimo desarrollado por la compañía estadounidense Naughty Dog, y estrenado para la consola PlayStation 3 en 2013. Al igual que en su versión para televisión, la trama se centra en Joel y Ellie, una dupla de supervivientes de una pandemia en Estados Unidos que provoca la mutación de los seres humanos en criaturas caníbales. Sí, básicamente, una de zombies.

Tras su lanzamiento, el videojuego se convirtió en un récord de ventas y ganó más de 240 premios. Entre las cuestiones que conquistaron a los jugadores, se destacaron la narrativa centrada en la dinámica entre los dos personajes, el diseño visual y sonoro (con música original de Gustavo Santaolalla, al igual que la serie), y la forma en la que se representan los personajes femeninos.

Según afirman los fanáticos, un punto fundamental del éxito de la serie es que PlayStation esté involucrado activamente en la producción. De hecho, fue desarrollada por uno de los creadores del videojuego, Neil Druckmann, junto a Craig Mazin (que venía de producir la celebrada “Chernobyl”). Además de garantizar fidelidad entre un producto y otro, esto permitió reconocer que era importante priorizar como eje narrativo el desarrollo de personajes de Joel y Ellie, y el vínculo entre ambos, por sobre el factor de acción y supervivencia, que también está presente pero no abruma. "The Last of Us" hace hincapié en cómo, incluso en las circunstancias más devastadoras, nadie se salva solo. No se trata de zombies, sino trata de personas buscando con quién y por quién habitar ese mundo desolado.

En este sentido, el anuncio de la tercera temporada generó sospechas, dado que no hay tercera parte del videojuego. En declaraciones recientes, Mazin adelantó que su intención es desarrollar un total de cuatro temporadas para contar la historia completa de “The Last of Us”. De esta manera, los expertos anticipan modificaciones sustanciales en la narrativa para “expandir el universo” más allá de la trama concreta del juego.

“Craig y Neil han entregado una continuación magistral, y estamos encantados de llevar su poder narrativo a lo que sabemos será una tercera temporada igualmente conmovedora y extraordinaria”, expresó Francesca Orsi, Vicepresidenta Ejecutiva de Programación de HBO, en un comunicado.