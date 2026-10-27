Duras críticas de un expresidente de Uruguay a Milei: "Me preocupa su deriva psicológica tan desajustada"

Julio María Sanguinetti cuestionó los ataques del presidente argentino contra periodistas y calificó de "horrible" su reciente visita a España. También advirtió que el mandatario "se está equivocando mucho" y recordó que viajó siete veces a Madrid sin reunirse con las máximas autoridades del gobierno español

El e xpresidente de Uruguay Julio María Sanguinetti lanzó durísimas críticas contra Javier Milei por sus reiterados ataques al periodismo y su reciente visita a España, donde protagonizó un nuevo enfrentamiento con el gobierno de Pedro Sánchez. El histórico dirigente del Partido Colorado expresó su preocupación por el comportamiento del mandatario argentino y utilizó una frase contundente: "Veo con preocupación esa deriva psicológica tan desajustada" .

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con Canal 5 de Montevideo, en la que Sanguinetti cuestionó especialmente el tono agresivo que Milei mantiene contra periodistas y dirigentes políticos, tanto dentro como fuera de la Argentina.

El exmandatario uruguayo, que gobernó su país durante dos períodos y mantiene estrechos vínculos con la política argentina, consideró que el presidente libertario está cometiendo graves equivocaciones en su manera de ejercer el poder y conducir las relaciones internacionales.

Una de las principales preocupaciones que planteó Sanguinetti fue el deterioro de la relación entre el gobierno argentino y los medios de comunicación.

El expresidente cuestionó "los renovados ataques a la prensa, constantemente, a colegas respetables y de gran calidad, algunos de ellos amigos y figuras incuestionables del periodismo argentino".

Fue precisamente al referirse a esta situación cuando lanzó su advertencia sobre la conducta de Milei: "Veo con preocupación esa deriva psicológica tan desajustada".

Sus declaraciones se produjeron después de que el mandatario argentino volviera a cargar contra periodistas el viernes pasado, tras conocerse una resolución judicial favorable a su situación en la causa $LIBRA.

En ese contexto, Milei mencionó a distintos profesionales de la prensa y utilizó una expresión particularmente violenta: "Los hijos de puta se tienen que quemar en la hoguera".

Sanguinetti, que además de político desarrolló una extensa trayectoria como periodista, viene advirtiendo desde hace tiempo sobre las consecuencias que puede tener para la convivencia democrática una confrontación permanente entre el poder político y los medios.

La visita de Milei a España que provocó otra polémica

El otro eje de sus cuestionamientos fue el viaje que Milei realizó la semana pasada a Madrid, donde intervino en actividades políticas en plena campaña para las elecciones generales españolas del próximo 29 de noviembre.

Durante su participación en un encuentro organizado por Nueva Economía Fórum, el presidente argentino calificó a Pedro Sánchez de "impresentable dictador" y llamó a los españoles a desplazar del poder al socialismo.

La intervención generó una fuerte reacción del gobierno español, que condenó las expresiones del mandatario argentino y rechazó lo que consideró una intromisión en sus asuntos internos.

A través de un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores sostuvo: "España es una nación soberana que no acepta injerencias externas, ni ataques e injurias a su presidente".

Para Sanguinetti, lo ocurrido en Madrid fue una situación "tristísima" y "horrible". El dirigente uruguayo puso especial énfasis en el aislamiento institucional que, a su entender, quedó expuesto durante la visita.

"Realmente creo que se está equivocando mucho. Ha hecho siete visitas a España sin ver al rey ni al primer ministro y eso no tiene sentido", afirmó.

También remarcó que el mandatario argentino no fue recibido por las principales autoridades del Partido Popular, la fuerza de centroderecha española.

Desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2023, Milei realizó siete viajes a España sin mantener encuentros institucionales con Pedro Sánchez ni con el rey Felipe VI en territorio español.

Durante su última estadía se reunió con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mientras que su contacto con el líder de Vox, Santiago Abascal, se limitó a una videollamada.