A minutos de salir al escenario, cancelaron el show de Tini Stoessel en Miami: qué dijo la artista

La cantante publicó un descargo en redes sociales luego de que su presentación en el Kaseya Center fuera suspendida

El domingo por la noche, los fanáticos de Tini Stoessel en Miami vieron frustradas sus deseos de verla en vivo debido a la cancelación de su show a último momento. En medio de los rumores sobre los posibles motivos, la artista rompió el silencio.

El show de Miami estaba previsto para el domingo por la noche en el estadio Kaseya Center. Sin embargo, la presentación fue cancelada apenas unos minutos antes de su inicio.

Cabe recordar que Tini atraviesa un momento personal particular. En medio de una disputa legal y negociaciones familiares por sus ganancias , Tini continúa con su gira FUTTTURA mientras se prepara para su casamiento con Rodrigo De Paul. En este contexto, la cancelación del show despertó especulaciones sobre los posibles motivos y todas las miradas apuntaron contra sus padres.

En medio de las versiones, la cantante compartió un descargo en sus redes sociales para aclarar lo sucedido.

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El descargo de Tini Stoessel

A través de su Instagram, la cantante compartió un mensaje para sus fanáticos acerca de la cancelación del show en Kaseya Center.

"Me duele profundamente que el show de hoy no haya podido realizarse, principalmente por cada persona que compró su entrada, viajó e hizo un esfuerzo enorme para compartir esta noche con nosotros. Durante los últimos días, mi equipo hizo todo lo posible para adaptar la producción de FUTTTURA y llevar adelante el show”, comenzó escribiendo la cantante. En ese sentido, aseguró que no estaban garantizadas las condiciones técnicas y de seguridad necesarias para poder llevar a cabo la presentación.

“El venue fue entregado con horas de retraso, gran parte del montaje estaba incompleto, sistemas fundamentales de sonido, iluminación, video y comunicación no estaban operativos”, escribió. Asimismo, tampoco se pudieron realizar las pruebas indispensables de seguridad como las de los vuelos escénicos.

La cantante aseguró que hicieron todo lo posible para poder realizar el show. “Esto no fue un simple inconveniente técnico. Fueron condiciones fundamentales que se nos habían garantizado y que no se cumplieron”, confesó.

“Hay cosas que pueden adaptarse en un show, pero la seguridad y el respeto por el público no son negociables”, sostuvo

"Lamento profundamente lo sucedido, gracias por acompañarme y seguir confiando en mí. Los amo", cerró.