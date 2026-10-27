Totoras vibró con una definición mundial de motociclismo, con un campeón británico del Flat Track

El óvalo del club Unión de Totoras fue escenario de la definición del campeonato mundial de Flat Track, que por primera vez salió de Europa. Tim Neave, el campeón

Una fiesta en Totoras, con el espectáculo del Flat Track, prueba mundial del motociclismo.

El TC copó Rosario el domingo último, pero a pocos kilómetros de ahí la ciudad de Totoras se dio el gusto de albergar la fecha final de un campeonato mundial de motociclismo , el Flat Track , fiscalizado por la FIM. En el óvalo del club Unión, se coronó campeón el británico Tim Neave. Un lujo, una fiesta en dos ruedas.

El británico de 31 años Tim Neave, se coronó en la 10ª y última fecha del Campeonato del Mundo de Ovalos de Tierra. Es el 5° campeón diferente desde 2020 y el primer título obtenido por la marca Ducati. Las dos finales de cierre de temporada quedaron para argentinos: Matías Lorenzato de Mina Clavero, Córdoba y Juan José Coduri de Gálvez, Santa Fe.

Profeta en su tierra, el cordobés Lorenzato ganó lo que fue la 9ª fecha del Mundial en esta modalidad sobre el circuito largo, con una curva a la derecha. Desde el semáforo a la bandera a cuadros, se impuso en las 12 vueltas formato TT y logró su segundo triunfo mundialista tras el de 2022 en Boves Cuneo (también en TT).

Además fue su cuarto podio mundialista. Lorenzato hizo ganar por primera vez a Beta en una especialidad nueva. Con el OMT le dio a la marca su primer triunfo mundial.

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Tim Neave finalizaba segundo esa carrera y quedaba a las puertas del título. Y podía darle a Ducati en su año debut el primer título, algo que ocurriría el domingo. Jack Bell fue el tercero.

Fueron 7 argentinos a la final de 12 con Matías Frey como el mejor de los latinos detrás de Lorenzato. Juan Viganoni fue séptimo. En P9 Castelli, P10 Varas, P11 Verdoia y P12 Peluccio, todo en su primera vez mundialista.

Matías Lorenzato festeja en el podio.

Los resultados en los 710 metros fueron entonces:

1º) Matias Lorenzato (ARG); 2º) Tim Neave (GB) +0.658s; 3º) Jack Bell (GB) +7.176s; 4º) Gerard Bailo Pelegrin (ESP) +8.395s; 5º) Dalton Gauthier (USA) +8.624s; 6º) Matias Emanuel Frey (ARG) +10.902s; 7º) Juan Martin Viganoni (ARG) +10.979s; 8º) Ferran Cardús Gonzalez (ESP) +11.685s; 9º) Gerónimo Castelli (ARG) +12.146s; 10º) Maximiliano Varas (ARG) +19.252s; 11º) Sebastian Verdoia (ARG) +19.434s y 12º) Segundo Peluccio (ARG) +23.211s

El domingo, día Ovalo

Juan José Coduri se convirtió en el segundo argentino en ganar una final de Flat Track del mundo, en el circuito corto, siempre girando hacia la izquierda. Podio de Argentina completo igualando la estadística de Inglaterra de la fecha 7 de Vasad donde la bandera del Reino Unido estuvo en los 4 primeros lugares. Argentina igualó ese récord el domingo con Coduri, Varas, Viganoni y Frey.

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El campeón se determinó antes de la final ya que Tim Neave con sumar en dos Heats se aseguraba el título. En la Serie N° 9 logró alcanzar los puntos necesarios y terminó cerrando a su favor el primer puesto del campeonato.

Los resultados en los 599 metros del óvalo fueron:

1º) Juan José Coduri (ARG) 532.497s; 2º) Maximiliano Varas (ARG) +0.086s; 3º) Juan Martin Viganoni (ARG) +0.426s; 4º) Matias Emanuel Frey (ARG) +0.815s; 5º) Ferran Cardús Gonzalez (ESP) +1.019s; 6º) Jack Bell (GB) +2.124s; 7º) Gerónimo Castelli (ARG) +3.950s; 8º) Gerard Bailo Pelegrin (ESP) +4.380s; 9º) Hipólito Martini (ARG) +4.902s; 10º) Ondrej Svedik (CHE) +20.528s; 11º) Matias Lorenzato (ARG) Retirado y 12º) Tim Neave (GB) Retirado.

Tim Neave, el campeón mundial.

El campeonato sobre 10 fechas

1º) Tim Neave – Gran Bretaña – 200 p.

2º) Jack Bell – Gran Bretaña – 180 p.

3º) Gerard Bailo – España – 163 p.

4º) Ashton Boughen – Gran Bretaña – 150 p.

5º) Ondrej Svedik – República Checa – 137 p.

6º) Ervin Krajcovic – República Checa – 135 p.

7º) Gary Birtwistle – Gran Bretaña - 84 p.

8º) Stanislav Ohorodnik – Ucrania – 84 p.

9º) Daniele Tonelli – Italia – 82 p.

10º) Matías Lorenzato – Argentina – 79 p.

Todos los campeones del mundo

2020 Lasse Kurvinen - Finlandia

2021 Lasse Kurvinen - Finlandia

2022 Gerard Bailo - España

2023 Ervin Krajcovic – República Checa

2024 Sammy Halbert – Estados Unidos

2025 Ervin Krajcovic – República Checa

2026 Tim Neave – Gran Bretaña