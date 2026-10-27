Mujeres taxistas se movilizan al Concejo para exigir un registro urgente de conductores de apps

La convocatoria la impulsa She Taxi, a partir de las experiencias relatadas por conductoras y usuarias del servicio público. Qué proponen

Mujeres taxistas reclaman un registro de conductores profesionales y vehículos que trabajan para las aplicaciones.

Mujeres taxistas se concentrarán este miércoles frente al Concejo para exigir un registro real y urgente de conductores y vehículos que prestan servicio a las aplicaciones, pese a que Uber y DiDi aún no fueron legalizadas a través de la modificación de la ordenanza que se encuentra en pleno debate parlamentario.

La convocatoria surge a partir de cientos de testimonios de pasajeras rosarinas que en los últimos días relataron en redes sociales situaciones de extrema vulnerabilidad arriba de vehículos de apps.

Los mismos dan cuenta de choferes con acompañantes, desvíos de recorrido, intentos de sacar el viaje por fuera de la aplicación y el supuesto intento de secuestro denunciado por una joven.

Si bien esta último caso se encuentra en investigación por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), desde esta aplicación local aseguraraon y dieron cuenta de una cantidad considerable de reclamos de mujeres.

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Bajo la consigna "Viajar segura no debería ser un privilegio", el colectivo de mujeres choferes y usuarias se movilizarán este miércoles, a las 11, frente al Palacio Vasallo.

"Leemos lo que cuentan las pibas y sabemos de qué hablan porque lo escuchamos todos los días. Entendemos perfectamente qué es lo que necesitan las pasajeras para moverse tranquilas: seguridad. Y sin intervención del Estado, eso no existe", expresó Eva Juncos, creadora de SheTaxi.

Precisó que en muchos casos no hay precisiones a la hora de realizar una denuncia por una simple razón: "No tenemos datos porque el auto y el conductor no están registrados en el sistema. Por eso insistimos que hay que regular este sistema porque quien utiliza un servicio no puede ser un total desconocido".

Qué propone She Taxi

En ese marco, She Taxi propone "cinco pilares" y otros proyectos de ordenanza, tales como "registro municipal obligatorio", de forma inmediata, en el cual "todas las personas humanas que conducen y realizan viajes a través de aplicaciones".

A su vez, doble validación de la app habilitada y chofer registrado. "No puede circular una app que no esté habilitada por el municipio con un chofer que no esté registrado y fiscalizado", reclamó Juncos.

El tercer punto propone licencia profesional D1, que adredita la validez de la conducción en un transporte público. "Si no sos profesional, sos un riesgo, por eso exigimos el fin de la precarización del trabajo de transporte", exigió Juncos.

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Asimismo, She Taxi reclamó una "fiscalización real" al asegurar que "sin fiscalización no hay regulación posible".

Entre otros puntos, las conductoras de la aplicación advierten además sobre el impacto de la sobreoferta sin control.

"Si baja la tarifa y aumenta la espera, hay sobreoferta. No es eficiencia, es sobreoferta. La sobreoferta la paga el laburante y la cobra la app. Genera más autos vacíos, más contaminación ambiental, más ruido y más siniestralidad vial. Sin registro de conductores no hay control. Sin control no hay seguridad", sostuvo Juncos.